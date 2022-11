Siêu nhân xanh 'Power Rangers' qua đời

MỹDiễn viên kiêm cựu võ sĩ MMA Jason David Frank, đóng siêu nhân chống quái vật trong series "Mighty Morphin Power Rangers", qua đời ở tuổi 49.

Theo TMZ, người đại diện Justine Hunt cho biết ngôi sao qua đời tại Texas hôm 19/11. Người thân không tiết lộ nguyên nhân cái chết vì lý do riêng tư. "Chúng tôi đang đối mặt với nỗi đau khi mất một con người tuyệt vời như anh ấy", người đại diện nói. Nguồn tin thân cận nói với TMZ Jason David Frank có thể mất do tự sát.

Jason David Frank trong vai Green Ranger của "Power Rangers". Ảnh: IMDb

Walter Jones - đóng siêu nhân đen trong Power Rangers - tưởng nhớ đồng nghiệp: "An nghỉ nhé Jason David Frank! Anh ấy là nguồn cảm hứng với nhiều người và sẽ được nhớ đến. Thật đau buồn khi gia đình Power Rangers mất thêm một thành viên đặc biệt. Jason là một trong những người vui tính nhất trên trường quay. Chúng tôi cùng vượt qua thăng trầm. Lời cầu nguyện của tôi hướng về gia đình và những người nhớ đến anh ấy".

Jason David Frank sinh năm 1973, là võ sĩ MMA chuyên nghiệp. Năm 1993, anh nhận vai Tommy Oliver (tức Green Ranger) - thuộc đội siêu nhân chống quái vật trong series Mighty Morphin Power Rangers. Nhân vật sau đó trở thành White Ranger - thủ lĩnh của nhóm trong các mùa sau của series.

Power Rangers Tommy Jason David Frank Jason David Frank trong vai Green Ranger (xuất hiện giây 0:38). Video: IGN

Frank cũng tham gia nhiều ngoại truyện của thương hiệu Power Rangers như Wild Force, Turbo, Zeo, Dino Thunder, Megaforce, Ninja Steel hay HyperForce. Nhân vật của anh được biết đến với nhiều cái tên khác như Zeo Ranger V-Red, Red Turbo Ranger và the Dino Thunder Black Ranger. Diễn viên gắn bó với loạt phim trong hơn 200 tập từ năm 1993 đến 2014. Dự án gần nhất của Frank là Legend of the White Dragon, dự kiến ra mắt năm 2023.

Phương Mai (theo TMZ)