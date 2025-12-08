Siêu nhà máy Trung Quốc sản xuất 1.000 vệ tinh mỗi năm

Cơ sở sản xuất vệ tinh lớn nhất châu Á tại Thành phố hàng không vũ trụ quốc tế Văn Xương (WIAC), tỉnh Hải Nam, sắp đi vào hoạt động dự kiến sản xuất 1.000 vệ tinh mỗi năm.

Với quy trình liền mạch, vệ tinh có thể được phóng ngay sau khi rời khỏi dây chuyền sản xuất. Hơn 20 doanh nghiệp thuộc chuỗi cung ứng đã ký thỏa thuận đặt trụ sở tại đây, góp phần xây dựng hệ sinh thái toàn diện gồm phát triển tên lửa, sản xuất vệ tinh, phóng và theo dõi.

Cơ sở tại WIAC gồm một trung tâm sản xuất vệ tinh tiên tiến quốc tế và một trung tâm nghiên cứu phát triển tích hợp vệ tinh - tên lửa quốc tế. Đây là cơ sở sản xuất duy nhất của Trung Quốc vừa lắp ráp vệ tinh, vừa "đóng gói" vệ tinh vào trong tên lửa để phóng lên không gian. Đáng chú ý, nhà máy nằm gần bãi phóng vũ trụ Văn Xương, giúp giảm chi phí vận chuyển và những rủi ro khác.

Công trình mới có diện tích 60.000 m2 và khả năng chế tạo 1.000 vệ tinh mỗi năm, được giới thiệu là cơ sở sản xuất vệ tinh lớn nhất châu Á, giúp thúc đẩy việc triển khai những mạng lưới vệ tinh quy mô lớn.

Một vệ tinh liên lạc được phóng bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 7A từ bãi phóng vũ trụ Văn Xương, tỉnh Hải Nam, miền nam Trung Quốc, ngày 20/5. Ảnh: VCG

Siêu nhà máy tại WIAC sẽ hỗ trợ xây dựng Thousand Sails, mạng lưới băng thông rộng dự kiến có 15.000 vệ tinh hoạt động trên quỹ đạo Trái Đất thấp (LEO) năm 2030. Lô vệ tinh đầu tiên của Thousand Sails phóng lên không gian vào tháng 8 năm ngoái. Theo Jonathan McDowell, nhà thiên văn tại Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard-Smithsonian, hiện mạng lưới này có 108 vệ tinh trên quỹ đạo. Ngoài Thousand Sails, hai mạng lưới quan trọng khác với số lượng vệ tinh dự kiến vượt 10.000 của Trung Quốc là Guowang và Honghu.

Trên thế giới, thị trường vệ tinh đang phát triển nhanh khi nhiều quốc gia và doanh nghiệp đầu tư mạnh vào các mạng lưới vệ tinh Internet với khả năng cung cấp kết nối băng thông cao, độ trễ thấp và phủ sóng liền mạch tới những khu vực xa xôi. Chúng giúp giải quyết tình trạng kết nối yếu hoặc không có hạ tầng mạng tại vùng núi, đại dương và sa mạc. Theo Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), đến cuối năm 2024, gần 2,6 tỷ người - tương đương khoảng 1/3 dân số thế giới - vẫn chưa được kết nối Internet.

Tại Mỹ, tính đến cuối tháng 10, SpaceX có gần 9.000 vệ tinh Starlink đang hoạt động trên quỹ đạo. Tại Anh, OneWeb đã triển khai 648 vệ tinh LEO, trở thành mạng lưới vệ tinh quỹ đạo thấp lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Starlink. Trong khi đó, Telesat của Canada đang phát triển hệ thống Lightspeed gồm 198 vệ tinh.

Thu Thảo (Theo CGTN, China Daily)