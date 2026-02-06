Siêu máy tính Nvidia DGX B200 đầu tiên vận hành tại Việt Nam

Siêu máy tính Nvidia DGX B200 bắt đầu được Viettel vận hành, có hiệu năng tương đương 1.500 triệu tỷ phép tính mỗi giây, chuyên cho phát triển AI.

Trong công bố sáng 6/2, Viettel cho biết đây là siêu máy tính Nvidia DGX B200 đầu tiên do Việt Nam sở hữu. Hệ thống được đặt tại Hòa Lạc (Hà Nội), do Trung tâm Dịch vụ dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo Viettel AI trực tiếp vận hành, phục vụ nghiên cứu phát triển các mô hình AI Việt Nam.

Hệ thống DGX B200 đặt tại Trung tâm kỹ thuật Viettel Hòa Lạc. Ảnh: VT

DGX B200 là một trong các hệ thống AI hiệu năng cao tiên tiến nhất của Nvidia hiện nay, nhưng không phải ai cũng có thể tiếp cận do chúng được các hãng công nghệ lớn và nhiều quốc gia đặc biệt quan tâm và đặt hàng sớm, nhờ đóng vai trò hạ tầng then chốt quyết định năng lực phát triển AI.

Trước đây, Việt Nam cũng đã có một số hệ thống siêu máy tính, chẳng hạn FPT có các AI Factory sử dụng Nvidia H200. Trong khi đó, DGX B200 dùng kiến trúc Blackwell mới. Trên trang giới thiệu, Nvidia cho biết chúng được phát triển để xử lý khối lượng công việc lớn về AI, với việc được trang bị tám GPU Nvidia Blackwell, bộ nhớ GPU 1,4 TB, băng thông bộ nhớ 64 TB/s. Theo đại diện Viettel, hệ thống của họ có thể đạt hiệu năng 1,5 ExaFLOPs FP8, tương đương 1.500 triệu tỷ phép tính mỗi giây.

Ông Nguyễn Mạnh Quý, Giám đốc Viettel AI, cho biết trên nền tảng này, các hệ thống AI có thể được phát triển và triển khai một cách an toàn, đáng tin cậy, tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam và phù hợp với điều kiện thực tiễn trong nước.

"Việc đưa hệ thống B200 vào vận hành không chỉ là đầu tư cho hạ tầng tính toán, mà là bước đi chiến lược để Viettel xây dựng năng lực AI chủ quyền và đáng tin cậy cho Việt Nam", ông Quý nói.

Viettel AI tiết lộ đã bắt đầu huấn luyện và tối ưu các mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt phục vụ các chương trình chuyển đổi số quốc gia, song song phát triển các mô hình đa mô thức tích hợp văn bản - hình ảnh - âm thanh -video, các mô hình AI tạo sinh chuyên biệt cho từng lĩnh vực.

Ngoài sử dụng cho nội bộ, Viettel cũng cho biết sẵn sàng chia sẻ năng lực tính toán với các đối tác, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Việt Nam, để góp phần thúc đẩy hệ sinh thái AI trong nước phát triển theo hướng tự chủ, an toàn và bền vững.

Lưu Quý