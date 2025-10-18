Siêu mẫu nội y sinh con với tài tử Trần Vỹ Đình

Người mẫu Trung Quốc Hà Tuệ - "nàng thơ của Victoria’s Secret" - và diễn viên Trần Vỹ Đình công khai yêu nhau, có con.

Trên trang cá nhân ngày 18/10, cặp sao cùng đăng hình bế em bé kèm chú thích: "Cha, mẹ và chàng trai". Nhiều diễn viên như Huệ Anh Hồng, Tăng Thuấn Hy và đại diện công ty quản lý Trần Vỹ Đình chúc mừng gia đình.

Người quản lý của tài tử - Hoắc Vấn Hy - viết: "Chúc mừng Vỹ Đình, sự nỗ lực và chân thành của em được mọi người nhận ra. Rất vui vì chứng kiến em bước vào giai đoạn mới của cuộc đời, mừng cho em, mong cả gia đình bình an hỷ lạc".

Hà Tuệ, Trần Vỹ Đình bên con trai. Ảnh: Weibo

Vỹ Đình, Hà Tuệ công khai có con gây bất ngờ với nhiều fan, thông tin liên quan cặp sao thu hút 200 triệu lượt xem và hàng trăm nghìn bình luận trên Weibo sau chưa đầy một giờ. Gần một năm qua, Hà Tuệ vắng bóng sự kiện giải trí, không cập nhật trạng thái trên mạng xã hội, khiến nhiều người cho rằng cô giải nghệ.

Hà Tuệ diễn Victoria's Secret Những lần Hà Tuệ trình diễn show nội y. Video: Victoria’s Secret

Cả hai không tiết lộ đã đăng ký kết hôn hay chưa. Tin đồn Trần Vỹ Đình - Hà Tuệ hẹn hò dấy lên từ năm 2021, sau khi paparazi ghi hình ảnh họ về chung một căn hộ. Năm 2024, cặp sao được trông thấy du lịch ở Nhật Bản.

Hà Tuệ và Trần Vỹ Đình. Ảnh: HK01

Hà Tuệ 36 tuổi, được mệnh danh "nàng thơ phương Đông" của Victoria’s Secret vì nhiều lần trình diễn và làm đại sứ của thương hiệu. Trần Vỹ Đình sinh năm 1985 ở Hong Kong, gia nhập làng giải trí năm 2003, từng đóng nhiều tác phẩm như Cổ kiếm kỳ đàm, Túy linh lung, Lão cửu môn, Nam phương hữu kiều mộc, Thiếu niên tứ đại danh bộ, Hộc Châu phu nhân.

