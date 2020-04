Minh Tú dành 3 đến 5 buổi mỗi tuần để tập luyện, mỗi lần 1,5 giờ liên tục để tăng cường sức khoẻ thể chất và tinh thần.

Kể cả trong những tuần bận rộn, Minh Tú vẫn dành khoảng thời gian nhất định cho tập luyện thể thao. Siêu mẫu sinh năm 1991 cho rằng đó là cách hữu hiệu để giữ vóc dáng, cũng như có sức khoẻ phục vụ công việc.

Minh Tú bắt đầu tập luyện thể thao cách đây khoảng 5 năm, với mong muốn cải thiện vóc dáng. Khi đó, siêu mẫu có cân nặng khoảng 48 kg và thường cảm thấy không đủ sức khoẻ để đáp ứng công việc, cũng như không thật sự hài lòng về hình thể. Thể dục, thể thao đều đặn đã mang lại hiệu quả rõ rệt với một Minh Tú đầy sức sống, tươi tắn hiện tại.

Siêu mẫu Minh Tú tập thể dục 1,5 tiếng mỗi ngày Minh Tú chia sẻ về quá trình tập thể thao.

"Ban đầu tôi tập luyện chỉ mong cải thiện vóc dáng. Tuy nhiên, khi thực hiện các bài thể dục, thể thao đều đặn giúp tôi thêm sức khoẻ tinh thần và cả thể chất để phục vụ tốt hơn cho công việc", Minh Tú chia sẻ. Bên cạnh đó, cô cũng là người có quyết tâm chinh phục những thử thách, khám phá giới hạn bản thân. "Cảm giác sung sướng khi vượt qua một thử thách trong tập luyện mang lại liều thuốc tinh thần cho cuộc sống của tôi", cô nói thêm.

Minh Tú từng đạt giải Bạc cuộc thi tìm kiếm người mẫu Siêu mẫu Việt Nam 2013 và Á quân cuộc thi Asia's Next Top Model 2017. Cô trở thành huấn luyện viên của The Face Vietnam 2017 và The Look Vietnam 2017. Cô xuất hiện trong trailer của giải chạy ảo V-Race "Tôi an toàn" của VnExpress, kêu gọi mọi người cùng tập luyện thể thao tăng cường sức đề kháng một cách an toàn trong giai đoạn sống chung với dịch Covid-19.

Thu Hiền