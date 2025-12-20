'Siêu mẫu giàu nhất thế giới' cưới võ sĩ

Mỹ"Siêu mẫu giàu nhất thế giới" Gisele Bündchen, 45 tuổi, kết hôn võ sĩ jiu-jitsu Joaquim Valente, 37 tuổi.

Theo Page Six, Valente cho biết anh và siêu mẫu đã tổ chức lễ cưới tại nhà ở Surfside, Florida hôm 3/12, với sự tham dự của một nhóm nhỏ bạn bè và người thân. "Anh ấy vui mừng vì cuối cùng họ kết hôn sau khi có con chung", nguồn tin nói.

Tháng 2, Gisele Bündchen và Joaquim Valente đón con đầu lòng. Tên và giới tính của em bé chưa được tiết lộ. Theo People, cả hai mong muốn tạo ra một mái ấm đầy ắp tình yêu thương.

Gisele Bündchen và Joaquim Valente đi dạo bên bờ biển năm 2024. Ảnh: Backgrid

Bündchen được cho là hẹn hò huấn luyện viên Jiu-Jitsu từ tháng 6/2023. Cả hai lần đầu tiên được bắt gặp cùng nhau tháng 11/2022, khi họ đến thăm tỉnh Puntarenas nằm trên bờ biển Costa Rica cùng hai con của cô.



Ban đầu, người mẫu này phủ nhận mối quan hệ với Valente, nhưng sau đó tình cảm nảy nở giữa hai người. Tháng 2/2024, một nguồn tin xác nhận tình bạn của họ chuyển thành tình yêu. "Cô ấy rất kín đáo về chuyện này và muốn giữ bí mật trong thời gian cả hai tìm hiểu nhau", nguồn tin nói với People.

Valente là chỗ dựa tinh thần lớn cho Bündchen suốt thời gian cô chia tay chồng cũ Tom Brady. Cô và cựu ngôi sao NFL đã đệ đơn ly dị ngày 28/10/2022 sau 13 năm chung sống. Một người bạn chung của cả hai cho biết Joaquim là người tuyệt vời, giản dị, tốt bụng và truyền cảm hứng. Người này nói với People: "Gisele do dự về chuyện hẹn hò sau khi ly hôn. Việc cô ấy đến với Joaquim diễn ra rất tự nhiên".



Cả hai xuất thân từ những hoàn cảnh tương tự. Họ đều rời Brazil khi còn rất trẻ và tạo dựng cuộc sống ở Mỹ. Họ đều yêu Miami, thích đi du lịch, có lối sống lành mạnh. Cả hai cùng chăm sóc các con của Bündchen - con trai Benjamin, 15 tuổi, con gái Vivian, 12 tuổi - và con chung của hai người.

Năm ngoái, trong cuộc phỏng vấn với New York Times, siêu mẫu khẳng định dù làm việc với Valente từ năm 2021, cô không phản bội Tom Brady.

Khoảnh khắc Gisele Bündchen catwalk Khoảnh khắc catwalk của Gisele Bündchen. Video: RC

Gisele Bundchen, quê ở Brazil, là siêu mẫu quyền lực và giàu nhất làng mốt thế giới từ năm 2001 đến nay. Cô là đại sứ thiện chí chương trình vì môi trường của Liên hiệp quốc.

Joaquim Valente là võ sĩ jiu-jitsu Brazil thế hệ thứ ba. Anh đang giảng dạy võ thuật tại một học viện ở Miami cùng hai anh trai. Lớp học dành cho tất cả mọi người với nhiều trình độ.

Họa Mi (theo People)