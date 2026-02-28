'Siêu mẫu đắt giá nhất Trung Quốc' diễn váy xẻ tới eo

Lưu Văn 38 tuổi, hoạt động ở làng mốt 22 năm. Theo Elle, cô xác lập vị trí quan trọng trong làng mốt quốc tế khi là người mẫu gốc Á đầu tiên là đại sứ thương hiệu mỹ phẩm Estee Lauder. Cô nhiều năm là chân dài châu Á duy nhất trong danh sách 10 người mẫu thu nhập cao nhất, do Forbes công bố.