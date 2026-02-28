'Siêu mẫu đắt giá nhất Trung Quốc' diễn váy xẻ tới eo

Lưu Văn catwalk tại buổi ra mắt bộ sưu tập Thu đông 2026 của Gucci trong khuôn khổ Milan Fashion Week, hôm 27/2. Video: Weibo
Phong độ của người mẫu vào danh sách chủ đề được chú ý nhất Weibo, nhiều blogger thời trang nhận xét bộ đầm kén người mặc, cần kỹ năng trình diễn thuần thục mới làm chủ được sân khấu.
Theo Sohu, ở tuổi 38, Lưu Văn duy trì phong độ tốt trên các sàn diễn quốc tế, trình diễn cho nhiều thương hiệu tại tuần thời trang Milan năm nay và được giới chuyên môn đánh giá cao ở sự chuyên nghiệp, thần thái.
Lưu Văn tại show của Tod's.
Nhà mốt lăng xê các thiết kế đơn sắc, kiểu dáng cổ điển và thanh lịch.
Lưu Văn dẫn đầu các người mẫu ở show của Tod's. Video: Weibo
Lưu Văn ở chương trình ra mắt bộ sưu tập của Prada.
Năm nay, nhiều hãng lăng xê lối trang điểm mắt khói.
Lưu Văn 38 tuổi, hoạt động ở làng mốt 22 năm. Theo Elle, cô xác lập vị trí quan trọng trong làng mốt quốc tế khi là người mẫu gốc Á đầu tiên là đại sứ thương hiệu mỹ phẩm Estee Lauder. Cô nhiều năm là chân dài châu Á duy nhất trong danh sách 10 người mẫu thu nhập cao nhất, do Forbes công bố.
Hơn ba năm qua, Lưu Văn nhiều lần được trông thấy đi chơi, du lịch cùng tài tử Tỉnh Bách Nhiên. Diễn viên cũng vài lần ngồi ghế khách mời tuần thời trang, xem Lưu Văn trình diễn. Dù vậy, cả hai chưa lên tiếng về mối quan hệ.
Như Anh