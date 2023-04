'Siêu lợn' lan khắp Canada

Số lượng siêu lợn ở một số khu vực của Canada như Manitoba và Saskatchewan tăng cao đến mức việc tiêu diệt không còn khả thi.

Bản đồ những địa điểm siêu lợn xuất hiện ở Canada. Ảnh: CWPRG

Những bức ảnh do Dự án nghiên cứu lợn hoang dã Canada (CWPRG) phản ánh vấn đề "siêu lợn" ngày càng gia tăng ở nước này. Hiện nay, siêu lợn đang đe dọa xâm chiếm miền bắc của nước láng giềng là Mỹ, Interesting Engineering hôm 4/4 đưa tin. Siêu lợn không phải loài mới hay liên quan tới chỉnh sửa gene trong phòng thí nghiệm. Theo Ryan Brook, nhà nghiên cứu ở CWPRG, chúng có tên gọi như vậy do kích thước to lớn và khả năng sống sót trong khí hậu lạnh giá của Canada. Một con siêu lợn có thể nặng hơn 300 kg và sống trong mùa đông lạnh tới -50 độ C ở Canada bằng cách đào hang sâu hai mét dưới tuyết. Hiện nay, chúng phân bố trên lãnh thổ rộng gần 1,7 triệu km2.

Siêu lợn là kết quả của thí nghiệm lai giống giữa lợn hoang từ châu Âu và lợn nhà ở Canada. Những người nhân giống muốn tìm cánh đa dạng hóa ngành công nghiệp chăn nuôi và tạo ra loài có khả năng sống trong mùa đông khắc nghiệt. Cách đây khoảng hai thập kỷ, nhu cầu với lợn lai tạo sụt giảm. Các nông dân Canada thả lợn lai hoặc để chúng chạy trốn vào tự nhiên. Do việc lai giống giúp siêu lợn thích nghi tốt với môi trường hoang dã, chúng phát triển rất nhanh. Qua nhiều năm, số lượng lợn bùng nổ, sẵn sàng để xâm lấn những thành phố lớn hơn.

Để tìm ra biện pháp phù hợp nhằm giảm thiểu sự lan rộng của siêu lợn, đầu tiên các nhà nghiên cứu phải biết chúng đang lan tới đâu và bằng cách nào. Vì thế, Brook và cộng sự tạo ra bản đồ những nơi siêu lợn xuất hiện trong nhiều năm qua. Gần đây, ông chia sẻ hình ảnh cập nhật trên mạng xã hội Facebook, bao gồm 54.000 lần xuất hiện của siêu lợn. Brook cũng nhấn mạnh số lượng siêu lợn bùng nổ gần Edmonton, dấy lên lo ngại chúng sẽ xâm lấn đô thị.

Hàng chục "siêu lợn" đang tìm kiếm thức ăn. Ảnh: CWPRG

Dữ liệu nghiên cứu đến từ mạng lưới camera trên đường mòn cũng như báo cáo từ cư dân. Theo Brook, cánh đồng ngô là địa điểm yêu thích của siêu lợn bởi chúng vừa có chỗ ẩn nấp vừa có thức ăn. Năm ngoái, Brook từng khuyến cáo các lái xe về nguy cơ đâm phải siêu lợn. Khác với mắt hươu phát sáng dưới ánh đèn pha, lợn hoang dã không như vậy. Chúng còn di chuyển theo đàn hàng chục con, khiến khả năng va chạm càng cao.

Số lượng siêu lợn ở các khu vực Manitoba và Saskatchewan của Canada đã tăng tới mức rất cao, khiến tiêu diệt lợn không còn khả thi. Giờ đây, việc chúng xuất hiện ở biên giới giáp với Mỹ chỉ còn là vấn đề thời gian.

An Khang (Theo Interesting Engineering)