Siêu du thuyền lớn gấp 5 lần Titanic chạy bằng khí tự nhiên

Du thuyền lớn nhất thế giới bắt đầu hành trình thương mại đầu tiên từ Miami hôm 27/1. Dài hơn chiều cao của tháp Eiffel (365 m), tàu Icon of the Seas của công ty Royal Caribbean có thiết kế 20 tầng, có thể chứa hơn 7.000 hành khách cùng thủy thủ đoàn. Nặng 250.000 tấn, nó cũng lớn gấp 5 lần tàu Titanic, theo Guardian. Con tàu có những cầu trượt đầy màu sắc ở tầng trên trong "Thrill Island", công viên nước lớn nhất thế giới trên biển và thác nước trong nhà dài 17 m.

Tuy nhiên, chuyến ra khơi của con tàu khổng lồ ở Florida, thay đổi sự chú ý vào tác động tới hành tinh của ngành du lịch bằng du thuyền. Nhiều nghiên cứu của các tổ chức môi trường chỉ ra lượng khí thải chứa carbon của kỳ nghỉ một tuần trên du thuyền vòng quanh châu Âu nhiều gấp 8 lần so với đặt vé máy bay và ở trong khách sạn. Royal Caribbean nhấn mạnh Icon of the Seas chạy bằng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), mô tả đây là "nhiên liệu hàng hải sạch nhất". Tuy nhiên, Bryan Comer, giám đốc chương trình hàng hải của Hội đồng quốc tế về giao thông sạch, cho biết việc sử dụng nhiên liệu như vậy cho thấy ngành công nghiệp du thuyền đang "đầu tư vào giải pháp khí hậu sai lầm".

"Họ đang liều lĩnh gọi LNG là nhiên liệu xanh trong khi động cơ thải ra nhiều khí nhà kính trên mỗi chuyến đi hơn 70 - 80% so với nhiên liệu hàng hải thông thường. Icon có bình LNG lớn nhất lắp trên tàu thủy. Đó là quảng cáo xanh (đưa thông tin sai lệch về yếu tố thân thiện với môi trường", Comer nói.

Sử dụng LNG thay cho nhiên liệu hàng hải khác giảm 1/4 lượng khí thải carbon dioxide. Nhưng du thuyền chạy bằng LNG cũng thải ra lượng khí nhà kính lớn hơn là methane, khí gây biến đổi khí hậu mạnh hơn carbon dioxide. Methane giữ lại lượng nhiệt cao gấp 80 lần so với CO2 trong vòng 20 năm sau khi giải phóng vào khí quyển.

Các tàu nên sử dụng pin nhiên liệu và hydro tái tạo hoặc methanol để thải ít khí nhà kính hơn, theo Comer. Khi Icon được thiết kế cách đây hơn 7 năm, LNG là "nhiên liệu hứa hẹn nhất có sẵn ở quy mô lớn", Nick Rose, phó chủ tịch Royal Caribbean, chia sẻ. "Chúng tôi coi đó là nhiên liệu chuyển tiếp giúp đưa tính linh hoạt vào thiết kế tàu và thích nghi dễ dàng hơn với nhiều loại nhiên liệu khi thị trường thay đổi".

Icon có thể chứa pin nhiên liệu cung cấp điện mà không thải khí, nhưng bộ pin chưa được lắp đặt do vấn đề với nhà cung cấp. Rose cho biết công ty cam kết tìm kiếm và ứng dụng nguồn năng lượng thay thế, bao gồm pin nhiên liệu. Con tàu khổng lồ cũng được xây dựng để chạy bằng điện lấy từ đất liền khi đậu ở cảng, một giải pháp sạch hơn.

Venice, Barcelona và Amsterdam nằm trong số những thành phố cảng cấm hoặc cắt giảm số lượng du thuyền do những lo ngại về môi trường và sức khỏe. Theo Marcie Keever, thành viên của tổ chức Friends of the Earth tại Mỹ, tàu lớn đòi hỏi nhiều cơ sở hạ tầng ở cảng hơn, tránh phá hủy rạn san hô và hệ sinh thái.

