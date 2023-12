Siêu du thuyền Diamond Princess đưa du khách tham quan Huế

Siêu du thuyền Diamond Princess cập cảng Chân Mây và 300 khách quốc tế đã xuống tàu tham quan Đại nội cùng các di tích ở TP Huế.

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế ngày 10/12 đón 300 khách từ du thuyền Diamond Princess tham quan Đại nội Huế sau khi thuyền cập cảng Chân Mây.

Siêu du thuyền Diamond Princess cập cảng Chân Mây. Ảnh: Thiện Nhân

Đoàn khách vào tham quan Hoàng cung Huế, nghe nhã nhạc cung đình và tham quan lăng vua triều Nguyễn theo chương trình tour thăm cố đô Huế do công ty du lịch tổ chức. Sau khi tham quan, đoàn khách trở lại du thuyền và rời cảng Chân Mây sau 12 tiếng cập cảng.

Diamond Princess là một trong những du thuyền 5 sao nổi tiếng trên thế giới, với những dịch vụ trải nghiệm sang trọng. Tàu thuộc sở hữu và điều hành bởi Hãng tàu Princess Cruise, với sức chứa hơn 2.800 khách, nhiều lần được bình chọn là tàu du lịch quốc tế tốt nhất thế giới.

Khách du lịch trên du thuyền tham quan Đại nội Huế. Ảnh: Thiện Nhân

Trong năm 2023, Cảng Chân Mây đã có 24 chuyến tàu du lịch đăng ký cập cảng đưa khoảng 23.000 khách du lịch quốc tế đến với Thừa Thiên Huế. Theo kế hoạch đến cuối năm nay, cảng Chân Mây sẽ đón thêm 6 chuyến tàu du lịch quốc tế, trong đó có 2 chuyến tàu Diamond Princess, mỗi chuyến, tàu sẽ vận chuyển từ 2.800 khách cùng hơn 1.000 thuyền viên phục vụ.

Trong 11 tháng đầu năm 2023, lượng khách đến Huế ước đạt gần 2,8 triệu lượt, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách quốc tế đạt hơn 942.000 lượt, tăng 370% so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch ước đạt 6.088 tỷ đồng, tăng hơn 49% so với cùng kỳ.

Võ Thạnh