Siêu du thuyền chở hơn 4.000 hành khách cập cảng Chân Mây

TP HuếDu thuyền Ovation of the Seas chở hơn 4.000 hành khách quốc tế cập cảng Chân Mây để tham quan TP Huế và TP Đà Nẵng, ngày 17/10.

Sở Du lịch TP Huế cùng công ty Saigontourist đón tàu Ovation of the Seas chở hơn 4.000 hành khách quốc tế cập cảng Chân Mây ở xã Chân Mây - Lăng Cô vào khoảng 8h ngày 17/10.

Du khách quốc tế cập cảng Chân Mây. Ảnh: Vạn An

Bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch TP Huế cho biết, theo lịch trình đoàn khách dừng chân tại Cảng Chân Mây 6 tiếng đồng hồ. Khoảng 60% khách được công ty lữ hành đưa đi tham quan Hội An, Đà Nẵng và các di tích nổi tiếng tại Huế. Một số khách chọn cách nghỉ ngơi ngay trên tàu chờ tiếp tục hành trình. "Thời gian tàu dừng chân tại cảng ngắn nên lịch trình tham quan bị hạn chế. Thời gian tới, sở sẽ kết nối hãng lữ hành, giữ khách tham quan lâu hơn", bà Trâm nói.

Theo đại diện Saigontourist, đơn vị khai thác tour cho du thuyền, sự trở lại của các hãng tàu lớn như Royal Caribbean chứng tỏ sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch Việt Nam. "Sự có mặt của hàng nghìn du khách chi tiêu cao sẽ tạo ra cú hích lớn cho các dịch vụ vận tải, ẩm thực, mua sắm quà lưu niệm tại các địa phương", vị đại diện chia sẻ.

Ovation of the Seas là du thuyền thuộc dòng Quantum của hãng Royal Caribbean Cruises, hạ thủy năm 2016. Tàu có chiều dài 348 m, trọng tải 168.666 tấn, gồm 18 tầng và hơn 2.000 phòng, có thể phục vụ tối đa 4.180 hành khách cùng 1.500 thành viên thủy thủ đoàn. Trên tàu có nhiều tiện ích giải trí hiện đại như đài quan sát sao biển North Star, khu lướt sóng nhân tạo FlowRider, và sân khấu trong nhà Two70.

Cảng Chân Mây, nằm ở phường Lộc Vĩnh, thị xã Chân Mây-Lăng Cô, có vị trí chiến lược khi nằm giữa hai trung tâm đô thị lớn của miền Trung là Huế và Đà Nẵng. Đây là cảng biển nước sâu tự nhiên, có khả năng tiếp nhận các tàu du lịch cỡ lớn lên đến 362 m và 225.000 GT. Cảng đã được Hiệp hội Du thuyền châu Á (Asia Cruise Association) lựa chọn là một trong 46 điểm dừng chân lý tưởng tại Đông Nam Á.

Du khách quốc tế trên du thuyền Ovation of the Seas cập cảng Chân Mây. Ảnh: Vạn An

Sau Ovation of the Seas, trong những tháng cuối năm, cảng Chân Mây dự kiến sẽ đón thêm nhiều chuyến tàu lớn khác. Theo kế hoạch từ Saigontourist, tàu Celebrity Millennium (hơn 1.800 khách) sẽ cập cảng ngày 9/11 và tàu Celebrity Solstice (hơn 2.800 khách) sẽ có ba chuyến vào các ngày 10/11, 22/11 và 4/12.

Võ Thạnh