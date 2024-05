Siêu du thuyền chạy bằng pin hydro đầu tiên trên thế giới

Công ty Feadship giới thiệu mẫu siêu du thuyền chạy bằng pin nhiên liệu hydro không khí thải, hứa hẹn cách mạng hóa phương tiện hạng sang này.

Siêu du thuyền Dự án 821 mất 5 năm để hoàn thành. Ảnh: Feadship

Dự án 821 là siêu du thuyền chạy bằng pin nhiên liệu hydro đầu tiên trên thế giới, giúp phương tiện trở nên thân thiện với môi trường hơn. Được giới thiệu vào đầu tháng 5 bởi xưởng đóng tàu Feadship của Hà Lan, Dự án 821 ra đời sau 5 năm thiết kế và chế tạo. Dài gần 8 m, mẫu tàu không dùng dầu diesel này chạy quãng đường ngắn hơn so với những siêu du thuyền tiêu chuẩn trên thị trường, nhưng các tiện nghi của nó sử dụng hoàn toàn năng lượng hydro xanh không khí thải, theo Popular Science.

Pin hydro sản xuất năng lượng bằng cách biến hydro lỏng cực kỳ nhẹ thành điện lưu trữ trong pin lithium-ion. Nhưng khác với khói độc hại của động cơ nhiên liệu hóa thạch và nhiều chất gây ô nhiễm khác, pin hydro chỉ xả ra hơi nước vô hại. Công nghệ này tốn kém chi phí và thách thức về mặt vận chuyển trong nhiều năm, nhưng những thành tựu gần đây cho phép nhà thiết kế tích hợp giải pháp xanh vào xe hơi, máy bay và tàu thuyền. Tuy nhiên, các kỹ sư của Feadship vẫn phải đối mặt nhiều trở ngại.

Dù rất nhẹ, hydro lỏng phải được đặt bên trong bể lưu trữ đông lạnh -253 độ C ở một khoang riêng trên tàu. Theo Feadship, hydro lỏng đòi hỏi không gian lưu trữ nhiều gấp 8 - 10 lần cho cùng mức năng lượng tạo bởi dầu diesel. Do phải chứa hydro lỏng, 16 pin nhiên liệu, một tủ điện và ống thông khí để xả hơi nước, kích thước tàu tăng thêm 4 m so với thiết kế ban đầu.

Dự án 821 cũng đáp ứng những yêu cầu của siêu du thuyền như có 5 tầng ở phía trên mặt nước và hai tầng bên dưới. Tổng cộng 14 ban công và 7 sàn nhô ra chứa một bể bơi, bể sục, phòng xông hơi, hai phòng ngủ, hai nhà tắm, phòng tập gym, khu ăn uống, văn phòng, phòng khách, thư viện và khu vực đi dạo.

Tuy nhiên, hiện nay mẫu tàu này phải ở tương đối gần cảng. Dự án 821 không thể sản xuất hay lưu trữ đủ điện cho hành trình dài nhưng nó có thể hoạt động cả tuần ở nơi neo đậu hoặc di chuyển thời gian ngắn ở tốc độ 18,5 km khi rời cảng, theo Feadship.

"Chúng tôi đã chứng minh lưu trữ đông lạnh hydro hóa lỏng bên trong siêu du thuyền là một giải pháp khả thi", giám đốc Feadship Jan-Bart Verkuyl cho biết. "Những sáng kiến pin nhiên liệu khác sẽ sớm được giới thiệu".

An Khang (Theo Popular Science)