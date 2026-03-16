'Siêu dự án' tại khu đất vàng tứ giác Bến Thành tái khởi động

Dự án tổ hợp tháp đôi cao 47-56 tầng tại khu tứ giác Bến Thành (TP HCM) vừa được khởi công trở lại, dự kiến hoàn thành sau khoảng 30 tháng thi công.

Theo thông tin từ Newtecons, doanh nghiệp này và đơn vị trong cùng hệ sinh thái là SOL E&C, đã khởi công tổ hợp tháp đôi cao 47-56 tầng tại khu đất bốn mặt tiền Phạm Ngũ Lão - Calmette - Lê Thị Hồng Gấm - Phó Đức Chính, phường Bến Thành (khu phức hợp One Central HCM).

Dự án được phát triển theo mô hình tổ hợp thương mại, văn phòng, căn hộ hàng hiệu và khách sạn, cao khoảng 235 m với 6 tầng hầm. Công trình được thiết kế kết nối trực tiếp với ga metro tại tầng hầm B1.

Trong dự án này, Newtecons đảm nhận vai trò tổng thầu thi công. Các đơn vị trong hệ sinh thái cũng tham gia triển khai các hạng mục chính, trong đó SOL E&C phụ trách xây dựng còn BM Windows làm hạng mục nhôm kính và mặt dựng. Theo kế hoạch, công trình dự kiến hoàn thành sau khoảng 30 tháng thi công.

Dự án One Central HCM (trái) còn được biết đến với tên gọi Khu tứ giác Bến Thành. Ảnh: Quỳnh Trần

Khu tứ giác Bến Thành là một trong những quỹ đất đắc địa nhất khu lõi trung tâm TP HCM và đã trải qua nhiều lần thay đổi nhà đầu tư trong hơn một thập kỷ. Tiền thân của dự án là The Spirit of Saigon có tổng diện tích 8.600 m2, vốn đầu tư ban đầu khoảng 500 triệu USD, gồm hai tòa tháp nối bằng khối đế: tháp phía Tây cao 55 tầng với nửa dưới là văn phòng, nửa trên là khách sạn; tháp phía Đông cao 48 tầng gồm căn hộ và khách sạn.

Giai đoạn 2013-2018, dự án do nhóm Bitexco và Saigon Glory phát triển với tên thương mại The One HCMC, tổng thầu thi công là Coteccons, còn Công ty Đầu tư và Phát triển Uniprime tham gia với vai trò nhà phát triển. Theo kế hoạch ban đầu, dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2017 nhưng sau đó bị đình trệ.

Năm 2019, dự án được tái khởi động với sự tham gia của một số pháp nhân liên quan đến hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Từ cuối năm 2022, thông tin tại công trường cho thấy dự án được chuyển cho Masterise Homes phát triển với tên One Central HCM và tổng thầu thi công là Newtecons. Tuy nhiên sau đó, Masterise Homes không còn xuất hiện ở các thông tin liên quan đến dự án, trong khi vai trò nhà phát triển được cho là chuyển sang Viva Land - doanh nghiệp thuộc nhóm Vạn Thịnh Phát.

Cuối năm 2024, nhóm Bitexco thông báo đã hoàn tất chuyển nhượng phần vốn góp tại doanh nghiệp chủ đầu tư dự án cho Công ty TNHH Phương Đông Hà Nội, một doanh nghiệp trong hệ sinh thái Masterise.

Tháng 11/2025, UBND TP HCM đã chấp thuận việc chuyển nhượng, điều chỉnh dự án, gia hạn tiến độ dự án thêm 48 tháng và giao Sở Xây dựng hướng dẫn chủ đầu tư hoàn tất thủ tục để dự án triển khai trở lại. Động thái này đang mở ra cơ hội hồi sinh cho công trình vốn được kỳ vọng là biểu tượng kiến trúc trung tâm TP HCM nhưng do bỏ hoang nhiều năm trở thành những tòa nhà "làm xấu bộ mặt thành phố".

Trong bối cảnh khu tứ giác Bến Thành nằm tại vị trí trung tâm, kết nối trực tiếp với hệ thống metro và các trục giao thông lớn, việc dự án được tái khởi động kỳ vọng góp phần thay đổi diện mạo đô thị khu lõi trung tâm TP HCM trong thời gian tới.

Phương Uyên