Nam Định đè bẹp Thanh Hóa, lần đầu đoạt Siêu cup

Nam Định ghi ba bàn trong hiệp hai để đánh bại Thanh Hóa 3-0, qua đó lần đầu đoạt Siêu cup Quốc gia 2023-2024, tối 31/8.

Trận Siêu cup Quốc gia được xem là cơ hội để Nam Định phục thù, khi từng thua Thanh Hoá 1-2 tại bán kết Cup Quốc gia 2023-2024. Thiếu vắng duy nhất của Nam Định là Nguyễn Văn Toàn bị chấn thương cổ chân, nhưng bù lại có lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, đây mới là trận chính thức đầu tiên của họ trong mùa giải mới, còn Thanh Hoá đã khởi đầu từ hơn một tuần trước, bằng trận thắng CLB Myanmar Shan United ở vòng bảng Cup CLB Đông Nam Á 2024-2025.

Trận Siêu cup năm nay cũng có nhiều điểm mới, khi được bắt bởi trọng tài ngoại Muhammad Nasaruddin (Malaysia) và có VAR. Đây cũng là lần đầu tiên người hâm mộ Việt Nam được theo dõi trận đấu qua sóng truyền hình theo tiêu chuẩn cao nhất có 12 máy quay. Trước đây, các trận đấu ở Việt Nam mới sử dụng hệ thống tám, và trong một số trận đấu đặc biệt mới nâng lên sử dụng hệ thống 10 máy, do điều kiện kỹ thuật cũng như khả năng đáp ứng của sân.

Doãn Ngọc Tân (áo vàng) phạm lỗi với Caio Cesar và phải nhận thẻ vàng ở phút 22, trận Thanh Hoá thua Nam Định 0-3, tại Siêu cup Quốc gia 2023-2024. Ảnh: Lâm Thoả

Điều lệ trận đấu cũng thay đổi khi cho phép mỗi đội đăng ký năm ngoại binh, với ba người cùng lúc có mặt trên sân. Điều này xuất phát từ thực tế hai CLB đều tham dự giải quốc tế, với Thanh Hoá đang có sáu ngoại binh, còn Nam Định là bảy.

Nam Định bắt đầu trận bằng Rafaelson - Vua phá lưới ghi 31 bàn ở V-League 2023-2024, Hendrio và tiền vệ trung tâm Caio Cesar. Trong khi đó, Thanh Hoá dùng ba ngoại binh quen thuộc là tiền đạo Rimario, tiền vệ Luiz Antonio và trung vệ Gustavo Santos.

Highlight trận Nam Định - Thanh Hoá

Chủ nhà kiểm soát thế trận tốt hơn trong 15 phút đầu, với cơ hội ăn bàn ở phút thứ 4. Rafaelson làm tường rồi xoay người chọc khe vào vòng cấm đúng đà băng lên của Hendrio. Nhưng tiền vệ sinh năm 1994 đặt lòng chân trái nhẹ không gây khó cho Trịnh Xuân Hoàng. Đến phút 18, Thanh Hoá đáp trả bằng pha bóng cố định, khi Luiz Antonio treo bóng từ giữa sân vào vòng cấm để Gustavo Santos đánh đầu lái bóng đi chệch cột trái trong gang tấc.

Trận đấu diễn ra quyết liệt khi cầu thủ đôi bên không ngại va chạm, sẵn sàng phạm lỗi từ giữa sân ngăn tấn công nhanh. Điều này khiến trung vệ Hoàng Văn Khánh của Nam Định và tiền vệ Doãn Ngọc Tân của Thanh Hoà nhận thẻ vàng.

Thế trận giằng co cho đến phút 34, với một tình huống nhạy cảm. Antonio chuyền cho Rimario đang đè mặt Dương Thanh Hào rồi xoay người thoát xuống. Tiền đạo sinh năm 1994 rê bóng rồi ngã trong vòng cấm, sau khi Hoàng Văn Khánh ập vào từ sau tranh chấp. Tình huống buộc trọng tài chính phải tham khảo VAR, rồi trực tiếp xem lại video, nhưng quyết định cuối cùng là không có phạt đền. Phán quyết khiến Rimario bật cười, còn HLV Velizar Popov vung tay, lắc đầu thất vọng và trước đó đã nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng.

Khi hiệp hai trôi đi được sáu phút, thế trận chặt chẽ bị phá vỡ bởi khoảnh khắc ngôi sao của Rafaelson. Thấy Gustavo ập vào, Rafaelson đẩy bóng tinh tế đánh lừa, sau đó đặt lòng chân phải trong vòng cấm nhưng bị Xuân Hoàng dùng chân cản phá. Tiền đạo Brazil vẫn ập vào nhanh hơn Đinh Viết Tú và Thanh Long để đánh đầu vào lưới trống, mở tỷ số.

Rafaelson (áo trắng) nhảy mừng bàn ấn định tỷ số 3-0 cho Nam Định. Ảnh: Lâm Thoả

Ba phút sau, Rimario đáp trả bằng cú đánh đầu tung lưới Trần Nguyên Mạnh, sau quả tạt cánh phải của A Mít. Nhưng trọng tài biên và VAR cùng xác nhận tiền đạo Thanh Hoá việt vị. Chứng kiến Thanh Hoá dâng cao đội hình, HLV Vũ Hồng Việt tung Nguyễn Văn Vĩ và Trần Văn Trung vào thay Nguyễn Văn Anh và Lý Công Hoàng Anh, để tạo nên những cú đấm quyết định.

Phút 65, Hendrio phất bóng từ giữa sân sang cánh trái. Nguyễn Văn Vĩ bứt tốc và khống chế bước một chân phải gọn gàng, rồi đẩy bóng một nhịp bằng chân trái vượt qua Đinh Viết Tú. Trong vòng cấm, anh căng ngang giúp Trần Văn Công đệm cận thành nhân đôi cách biệt. Sáu phút sau, bẫy việt vị của đội khách thất bại, khi Hendrio chọc khe cho Văn Vĩ bứt tốc từ gần giữa sân, rồi lặp lại pha căng ngang cho Rafaelson hoàn tất cú đúp.

Thế trận về sau không có những pha tấn công chất lượng, thay vào đó là khoảnh khắc không giữ được bình tĩnh của ngoại binh Thanh Hoá. Phút 74, Gustavo Santos rời sân nhường chỗ cho Kim Won-sik, nhưng đứng phản ứng với trọng tài thứ tư Hoàng Ngọc Hà. Trọng tài chính lập tức rút thẻ vàng cảnh cáo, khiến trung vệ sinh năm 1995 tức giận và tiến sát đến chỗ ông Nasaruddin. Dù đã được ban huấn luyện can ngăn, nhưng Gustavo không tránh khỏi thẻ đỏ trực tiếp.

Sau đó, Rimario tiến đến can đồng đội và cùng đi về phía đường hầm. Cả hai dừng lại tiếp tục tranh cãi với CĐV Nam Định ở khán đài B, khi một số vật thể lạ được ném xuống. Lực lượng an ninh phải can ngăn, đề nghị hai cầu thủ di chuyển trước khi chứng kiến cả hai đứng ở cửa đường hầm theo dõi hết trận đấu, với tâm trạng chán chường.

Nam Định lần đầu đoạt Siêu cup Quốc gia. Ảnh: Lâm Thoả

Thắng chung cuộc 3-0, Nam Định lần đầu đoạt Siêu cup Quốc gia trong lịch sử. Trước đó, 13 CLB đã đoạt Siêu cup, dẫn đầu là Hà Nội FC với năm lần, sau đó là SLNA, Bình Dương (4), Thanh Hoá, HAGL (2), Hải Phòng, Long An, Đà Nẵng, Thể Công, Quảng Nam, Ninh Bình và Than Quảng Ninh (đã giải thể).

Đây cũng là trận thắng cách biệt nhất Siêu cup, kể từ năm 2012 khi Đà Nẵng thắng Xuân Thành Sài Gòn (đã giải thể) 4-0. Nam Định cũng trả đủ món nợ, đồng thời trở thành đội đầu tiên ngăn được Thanh Hoá ở đấu cup quốc nội, kể từ chung kết Cup Quốc gia 2023.

Hiếu Lương