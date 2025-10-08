'Siêu cảng' logistics của Bầu Hiển sắp có kho hàng không kéo dài

Việt Nam SuperPort tại Phú Thọ sắp ra mắt kho hàng không kéo dài tích hợp với công suất xử lý khoảng 50.000 tấn hàng hóa mỗi năm.

Tại Đại hội Thế giới Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế (FIATA World Congress - FWC 2025) diễn ra ngày 6-10/10 ở Hà Nội, Việt Nam SuperPort, liên doanh giữa hai tập đoàn YCH của Singapore và T&T của Việt Nam giới thiệu mô hình kho hàng không kéo dài tích hợp (OACT), một cấu phần quan trọng trong trung tâm logistics đa phương thức đặt tại Phú Thọ.

OACT có vị trí chiến lược trên hành lang kinh tế phía Bắc, kết nối hơn 20 khu công nghiệp với các cảng biển và sân bay lớn như Nội Bài, Hải Phòng, Quảng Ninh và kéo dài đến Vân Nam, Côn Minh (Trung Quốc). Mô hình này giúp thúc đẩy lưu chuyển hàng hóa giữa Việt Nam và khu vực Trung Quốc - ASEAN, cũng như liên kết trực tiếp với mạng lưới các hãng hàng không quốc tế và thị trường Mỹ, châu Âu, châu Á.

Chủ tịch FIATA Turgut Erkeskin (thứ hai bên trái) cùng đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp... hàng đầu thế giới tham quan gian trưng bày của Việt Nam SuperPort tại sự kiện. Ảnh: T&T Group

Kho có diện tích hơn 11.000 m2, công suất xử lý khoảng 50.000 tấn hàng hóa mỗi năm, là một trong những kho hàng không kéo dài đầu tiên tại Việt Nam tích hợp đầy đủ chức năng của nhà ga hàng hóa như làm thủ tục hải quan, soi chiếu an ninh, lưu trữ, xếp dỡ thiết bị ULD và vận chuyển ra sân bay. Hệ thống được giám sát bằng CCTV và phối hợp an ninh hàng không và hải quan.

Theo Tiến sĩ Yap Kwong Weng, CEO Việt Nam SuperPort, OACT phát triển theo mô hình "Park within a Park", tích hợp vận chuyển đường sắt, đường bộ, đường biển và hàng không, giúp doanh nghiệp linh hoạt lựa chọn phương thức vận chuyển, tối ưu thời gian và chi phí.

Việt Nam SuperPort định hướng OACT trở thành nhà ga hàng hóa thông minh, ứng dụng AI và robot để tự động hóa quy trình. Liên doanh hợp tác với Google và Kyndryl phát triển AI tích hợp vào máy soi chiếu an ninh, giúp phát hiện hàng cấm và tự động xác thực chứng từ.

Dự án còn nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Cơ quan Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu Singapore (A*STAR) trong việc phát triển xe dẫn đường tự động (AGV), robot chất xếp và robot di động tự hành (AMR). Việc triển khai các công nghệ này được kỳ vọng nâng năng suất vận hành lên 35% và giảm 50% sai sót trong xử lý hàng hóa.

Giai đoạn tiếp theo, kho hàng hướng đến số hóa toàn diện, cho phép doanh nghiệp theo dõi, quản lý và đặt dịch vụ trực tuyến trên một nền tảng duy nhất, từ khai báo hải quan, kiểm soát an ninh đến thanh toán điện tử.

Tiến sĩ Yap Kwong Weng, CEO Việt Nam SuperPort (cầm mic) giới thiệu về kho hàng không kéo dài tại sự kiện. Ảnh: T&T Group

Theo Tiến sĩ Robert Yap, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn YCH, Việt Nam SuperPort thể hiện tầm nhìn chung giữa hai doanh nghiệp trong phát triển chuỗi cung ứng thông minh, xanh và kết nối hơn cho khu vực. "OACT không chỉ là hạ tầng logistics, mà còn là động lực giúp Việt Nam trở thành trung tâm thương mại và đổi mới của ASEAN", ông nói.

Khi đi vào hoạt động, kho sẽ giúp giảm tải cho các nhà ga hàng hóa tại sân bay, cải thiện luồng vận hành và tạo điều kiện thuận lợi cho các tuyến bay. Mô hình này được kỳ vọng mang lại lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, nâng cao chất lượng dịch vụ và giảm chi phí logistics.

Kho hàng không kéo dài tại cảng ICD Vĩnh Phúc. Ảnh: T&T Group

Trước đó, tại Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 (VIIE 2025), Việt Nam SuperPort cũng giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ nhằm tối ưu chuỗi cung ứng và phát triển logistics xanh.

Việt Nam SuperPort có quy mô 83 ha, tổng vốn đầu tư 300 triệu USD. Dự án hướng tới mục tiêu giảm chi phí logistics quốc gia, tăng năng lực cạnh tranh xuất khẩu và đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2040, trở thành trung tâm logistics xanh hàng đầu Đông Nam Á.

FIATA World Congress (FWC) là một trong những sự kiện thường niên lớn nhất ngành logistics toàn cầu, lần đầu tổ chức tại Việt Nam với chủ đề "Logistics xanh, thích ứng nhanh". Sự kiện quy tụ hàng nghìn chuyên gia, doanh nghiệp quốc tế, thảo luận các giải pháp thúc đẩy chuỗi cung ứng bền vững và tăng khả năng thích ứng trước biến động toàn cầu.

Thế Đan