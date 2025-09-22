Siêu bão Ragasa sẽ giảm cấp nhanh từ 24/9

Do tác động của áp cao lục địa và ma sát địa hình Trung Quốc, các chuyên gia dự báo siêu bão Ragasa sẽ suy yếu nhanh khi đi vào vịnh Bắc Bộ.

Chiều 22/9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia họp ứng phó với siêu bão Ragasa. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết bão hiện đạt cấp 17, giật trên cấp 17, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 120 km về phía bắc. Khoảng 22h cùng ngày, bão đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trong năm. Trong 6 giờ tới bão duy trì cấp 17, ngày 23/9 vẫn ở mức siêu bão cấp 16-17.

Mặc dù được đánh giá có cường độ trên biển mạnh hơn bão Yagi năm 2024, song ông Mai Văn Khiêm cho rằng nhiều yếu tố sẽ khiến siêu bão Ragasa suy yếu nhanh trong những ngày tới. Nguyên nhân là hiện phía bắc tồn tại hệ thống áp cao lục địa với khối không khí khô, độ ẩm khoảng 30-40% đang dịch xuống phía nam.

"Toàn bộ phía bắc của cơn bão sẽ chịu tác động từ khối không khí này. Các xoắn khô luồn vào cấu trúc bão, là yếu tố quan trọng khiến bão suy yếu khi tiến vào vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông, đảo Lôi Châu trong ngày 24/9", ông Khiêm nói, đồng thời nhấn mạnh hiện tượng này trái ngược với Yagi, khi hoàn lưu phía bắc và tây của Yagi là không khí ẩm.

Ông Mai Văn Khiêm đưa ra nhận định tại cuộc họp. Ảnh: Gia Chính

Khác với Yagi di chuyển phía nam hệ thống cao cận nhiệt đới, Ragasa đi theo hướng tây, dự báo trong 2-3 ngày tới sẽ lệch bắc hơn, dẫn đến chịu tác động ma sát địa hình của lục địa Trung Quốc. Các dự báo quốc tế và mô hình AI do Việt Nam phối hợp Nhật Bản thử nghiệm đều thống nhất quỹ đạo bão đi về phía bắc đảo Lôi Châu, thay vì phía nam như Yagi nên mức độ suy yếu sẽ rõ rệt hơn.

Ngoài ra, thống kê cho thấy vòng đời một cơn bão thường 5-7 ngày, mạnh nhất ở ngày thứ 3-4. Ragasa hình thành 18/9, hiện ở giai đoạn phát triển cực đại và sẽ suy yếu dần. Dự báo, khi đi qua bán đảo Lôi Châu vào vịnh Bắc Bộ, bão giảm còn cấp 11-12, giật cấp 14; trên đất liền Quảng Ninh - Thanh Hóa có thể ghi nhận gió cấp 9-10, giật cấp 14. Lượng mưa phổ biến 150-250 mm, có nơi trên 450 mm ở Thái Nguyên, nam Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, đồng bằng Bắc Bộ; khu vực Thanh Hóa - Hà Tĩnh từ 70-150 mm.

"Trong trường hợp bão đi vào tỉnh Quảng Đông rồi lệch hẳn lên phía bắc vào đất liền thay vì bám dọc ven biển, gió mạnh trên vịnh Bắc Bộ và đất liền nước ta sẽ giảm bớt", ông Khiêm nhận định.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng siêu bão Ragasa. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Vận hành sớm hệ thống hồ chứa

Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, cho biết các hồ chứa hiện ở giai đoạn tích nước cuối mùa khô nên dung tích còn lại không nhiều. Hồ Sơn La thấp hơn mực nước dâng bình thường hơn 1 m, còn 761 triệu m3; hồ Tuyên Quang thấp 2,5 m, còn 184 triệu m3; hồ Thác Bà thấp 0,48 m, còn 105 triệu m3.

Bắc Bộ đang có 7 hồ chứa, Bắc Trung Bộ 3 hồ vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 30-50 m3/s. Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá nguy cơ lớn nhất là mưa lớn kết hợp vận hành an toàn hồ chứa, liên hồ chứa. Theo quy trình, sau ngày 20/9, các hồ khu vực này đã bước vào cuối mùa lũ chính vụ.

"Hồ Tuyên Quang chỉ vài tiếng là đầy. Các hồ hiện duy trì 80-90% dung tích. Với kịch bản mưa hiện nay, cần vận hành hệ thống liên hồ sớm, tránh lặp lại sự cố như hồ Thác Bà năm ngoái hay hồ Bản Vẽ năm nay", ông Hiệp nhấn mạnh.

Ảnh vệ tinh siêu bão Sagasa lúc 19h15 ngày 22/9. Ảnh: Cục Khí tượng Thủy văn

Trưa cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký công điện yêu cầu các bộ, ngành và địa phương từ Quảng Ngãi trở ra không được lơ là, phải sẵn sàng phương án ứng phó siêu bão Ragasa với tinh thần quyết liệt nhất, chủ động từ sớm, từ xa, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn cho người dân.

Chính phủ cũng đề nghị các tỉnh ven biển, nhất là Quảng Ninh đến Thừa Thiên Huế, hoãn họp chưa cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thông báo kịp thời cho tàu thuyền về diễn biến bão để chủ động vòng tránh. Các địa phương căn cứ tình hình cụ thể để hạn chế hoặc cấm biển, đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phương án sơ tán dân khi cần.

Gia Chính