Siêu bão Ragasa hôm nay sẽ vào Biển Đông

Siêu bão Ragasa hôm nay có thể mạnh lên cấp 17, dự báo đến chiều tối đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão thứ 9 trên vùng biển này trong năm nay.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết rạng sáng nay siêu bão cách đảo Luzon, Philippines khoảng 230 km, sức gió mạnh nhất 221 km/h, cấp 16-17, giật trên cấp 17 và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20 km/h.

Đến rạng sáng mai, siêu bão trên bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất cấp 17, giật trên cấp 17, giữ hướng tốc độ và có khả năng mạnh thêm. Đến 1h ngày 24/9, Ragasa cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 490 km về phía đông, sức gió mạnh nhất cấp 16-17, giật trên cấp 17.

Một ngày sau, bão trên vùng biển phía đông bán đảo Lôi Châu, sức gió giảm còn cấp 14-15, giật trên cấp 17. Sau đó, bão chuyển hướng tây tây nam, đi vào vịnh Bắc Bộ.

Dự báo hướng đi và khu vực ảnh hưởng của siêu bão Sagasa ngày 22/9. Ảnh: NCHMF

Đài khí tượng Nhật Bản nhận định giai đoạn siêu bão đạt sức gió cực đại 198 km/h trong hôm nay và ngày mai (trước và sau khi vào Biển Đông). Đài Hong Kong cho rằng siêu bão có thể mạnh 230 km/h.

Về hướng đi, đài Nhật Bản dự báo bão đi vào bán đảo Lôi Châu rồi vào vịnh Bắc Bộ, đài Hong Kong thì nhận định bão đi lên đất liền ven biển Quảng Đông rồi chếch xuống Lôi Châu sau đó mới vào vịnh Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của siêu bão, cơ quan khí tượng xác định cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 trên thang 5 cấp đối với vùng biển phía đông Bắc Biển Đông. Khu vực biển này gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10 m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm này đều có khả năng chịu tác động.

Hôm qua, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, chia sẻ hai kịch bản di chuyển của siêu bão. Thứ nhất, nếu bão đi chếch lên Quảng Đông thì cường độ khi vào vịnh Bắc Bộ sẽ giảm 2-4 cấp.

Thứ hai, nếu bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, quỹ đạo đi thấp hơn thì cường độ suy giảm ít hơn, tác động của gió mạnh và sóng lớn trên vịnh Bắc Bộ sẽ cao hơn. Với kịch bản này, ven biển Bắc Bộ, ven biển từ Thanh Hóa đến Huế sẽ có gió bão rất mạnh, kèm mưa lớn.

Ngoài ra, theo ông Lâm, hiện nay ở phía Bắc có khối không khí lạnh đầu mùa đang di chuyển xuống. Tương tác của không khí lạnh với bão trong những ngày tới sẽ khiến cho quỹ đạo và cường độ của bão thêm phức tạp, các dự báo xa (sau 3 ngày) hiện có độ phân tán lớn.

Hình thành từ áp thấp nhiệt đới tối 18/9, bốn ngày qua bão Ragasa đã tăng 8 cấp, trở thành siêu bão. Chiều nay, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia sẽ họp với các đơn vị liên quan để lên phương án ứng phó với siêu bão.

Tây Bắc Thái Bình Dương năm 2024 ghi nhận ba siêu bão (sức gió tối đa từ 201 km/h trở lên, cấp 16) gồm Yagi, Gaemi, Krathon. Trong đó, siêu bão Yagi đổ bộ Việt Nam đã gây ra hàng loạt hiệu ứng thiên tai như gió lớn, sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt. Yagi cũng khiến 318 người chết, 26 người mất tích, gây thiệt hại kinh tế cho Việt Nam gần 84.000 tỷ đồng.

Dự báo từ tháng 10 đến 12, số bão, áp thấp nhiệt đới sẽ nhiều hơn trung bình nhiều năm (trung bình hơn 4 cơn, gần 2 cơn đổ bộ).

Gia Chính