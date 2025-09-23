Siêu bão Ragasa hôm nay giữ cấp 17

Trong 24 giờ tới, Ragasa được dự báo giữ cấp siêu bão (cấp 16-17) trước khi bước vào giai đoạn giảm cấp nhanh trong ngày 24-25/9.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết sáng nay, siêu bão trên vùng biển đông bắc Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất 221 km/h, cấp 17, giật trên cấp 17 và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20 km/h.

Đến 4h ngày mai, siêu bão trên vùng biển bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 450 km về phía đông, sức gió mạnh nhất cấp 16-17, giật trên cấp 17. Bão giữ hướng nhưng tốc độ tăng lên 20-25 km/h.

Đến 4h ngày 25/9, bão trên đất liền nam tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc), sức gió mạnh nhất cấp 12, giật 15, giữ hướng và tốc độ. Bão sau đó suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới, đến 4h ngày 26/9 thì ở trên đất liền Bắc Bộ, sức gió giảm còn cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng siêu bão, sáng 23/9. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Đài khí tượng Nhật Bản cho biết siêu bão đang mạnh 198 km/h, ngày 25/9 sẽ vào Lôi Châu với sức gió 108 km/h, khi vào vịnh Bắc Bộ cường độ giảm. Đài Hong Kong nhận định siêu bão sẽ đi lệch lên phía bắc Lôi Châu và giảm sức mạnh.

Giải thích lý do bão giảm cấp nhanh, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết có hai lý do. Một là bão đi lệch lên phía bắc, ma sát với lục địa Trung Quốc. Hai là phía bắc tồn tại hệ thống áp cao lục địa với khối không khí khô, độ ẩm khoảng 30-40% đang dịch xuống phía nam.

"Toàn bộ phía bắc của cơn bão sẽ chịu tác động từ khối không khí khô này. Các xoắn khô luồn vào cấu trúc bão, là yếu tố quan trọng khiến bão suy yếu khi tiến vào vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông, đảo Lôi Châu trong ngày 24/9", ông Khiêm nói.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển bắc Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10 m. Từ ngày 24/9, vùng biển phía đông vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9.

Từ tối và đêm 24/9, vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2-4 m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6 m. Ven biển các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão cao 0,5-1 m.

Trên đất liền, từ gần sáng 25/9, vùng ven biển Quảng Ninh - Thanh Hóa gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12; sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Từ đêm 24/9 đến ngày 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa phổ biến 100-250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị.

Ảnh vệ tinh siêu bão Ragasa lúc 6h50 ngày 23/9. Ảnh: Cục Khí tượng thủy văn

Chiều 22/9, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết siêu bão sẽ bước vào giai đoạn giảm cấp nhanh từ ngày 24/9 do tác động của áp cao lục địa và ma sát địa hình Trung Quốc.

Khi đi qua bán đảo Lôi Châu vào vịnh Bắc Bộ, bão giảm còn cấp 11-12, giật cấp 14; trên đất liền từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có thể ghi nhận gió cấp 9-10, giật cấp 14.

Trưa qua, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà ký công điện yêu cầu các bộ, ngành và địa phương từ Quảng Ngãi trở ra không được lơ là, phải sẵn sàng phương án ứng phó siêu bão Ragasa với tinh thần quyết liệt nhất, chủ động từ sớm, từ xa, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn cho người dân.

Chính phủ cũng đề nghị các tỉnh thành ven biển, nhất là Quảng Ninh - TP Huế, hoãn họp chưa cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thông báo kịp thời cho tàu thuyền về diễn biến bão để chủ động vòng tránh. Các địa phương căn cứ tình hình cụ thể để hạn chế hoặc cấm biển, đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phương án sơ tán dân khi cần.

Siêu bão Ragasa hình thành từ áp thấp nhiệt đới tối 18/9 và đã tăng 9 cấp trong bốn ngày. Tây Bắc Thái Bình Dương năm 2024 từng ghi nhận ba siêu bão Yagi, Gaemi và Krathon. Trong đó, Yagi đổ bộ Việt Nam gây gió lớn, sạt lở, lũ quét, ngập lụt, khiến 318 người chết, 26 người mất tích, thiệt hại gần 84.000 tỷ đồng.

Theo dự báo, từ tháng 10 đến 12, số bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sẽ nhiều hơn trung bình nhiều năm, với hơn 4 cơn, trong đó 2 cơn có khả năng đổ bộ trực tiếp.

