Siêu bão mạnh nhất từ đầu năm áp sát quần đảo thuộc Mỹ

Siêu bão Sinlaku mạnh nhất thế giới với sức gió 290 km/h đang di chuyển đến chuỗi đảo thuộc Mỹ ở Tây Thái Bình Dương, trong đó có đảo Guam.

Siêu bão Sinlaku ngày 12/4 mạnh lên thành cơn bão dữ dội nhất từ đầu năm, với sức gió duy trì 290 km/h, gió giật lên tới 354 km/h.

Cơn bão đang hướng về chuỗi đảo thuộc Mỹ ở Tây Thái Bình Dương. Khoảng 50.000 cư dân tại Rota, Tinian và Saipan đối mặt với nguy cơ chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão trong 48 giờ tới.

Mắt bão Sinlaku nhìn từ vệ tinh. Ảnh: NOAA

Tính đến tối 12/4 theo giờ Thái Bình Dương, siêu bão Sinlaku đạt sức mạnh cực đại. Bão dự kiến suy yếu một phần trước khi tiếp cận nơi gần nhất, song các phân tích cho thấy sức gió vẫn duy trì ở mức 250-258 km/h trước khi tiến vào quần đảo Bắc Mariana thuộc Mỹ từ cuối ngày 13/4 sang ngày 14/4.

Quần đảo cách San Francisco 9.656 km này chuẩn bị hứng trực diện cơn bão. Các đảo Rota, Tinian, Saipan đã ban hành cảnh báo bão mạnh. Đảo Guam, nơi đặt các căn cứ quân sự lớn của Mỹ, cũng đang trong tình trạng cảnh báo bão nhiệt đới với cấp độ thấp hơn.

Đường đi dự kiến của siêu bão Sinlaku. Đồ họa: Yomiuri

Hãng United Airlines và hãng khu vực Micronesian Air Connection đã hủy các chuyến bay tới giữa tuần. Giới chức các đảo cũng đóng cửa trường học, cơ quan công quyền, đồng thời mở các điểm trú ẩn.

Bên cạnh gió lớn, Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ dự báo lượng mưa tại Guam và Rota có thể đạt 38,1 đến 50,8 cm, còn Tinian và Saipan ở mức 20,3 đến 38,1 cm, từ ngày 13/4 đến ngày 16/4.

Theo các chuyên gia, siêu bão Sinlaku có vùng ảnh hưởng rộng tới 644 km, đồng nghĩa mưa lớn sẽ xuất hiện ở cả những khu vực cách xa tâm bão. Nguy cơ lũ quét, sạt lở có thể xảy ra. Sóng lớn nguy hiểm được dự báo dâng khoảng 4,6 mét tại các rạn san hô lộ thiên, trong khi triều cường do bão có thể gây ngập vùng ven biển.

Bão dự kiến tiến vào vùng biển gần quần đảo Ogasawara của Nhật Bản ngày 17/4.

Đức Trung (Theo SF Chronicle, AP, Japan Daily)