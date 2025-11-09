Siêu bão Fung Wong sáng mai vào Biển Đông

Mạnh lên cấp siêu bão vào trưa nay, Fung Wong dự báo đêm nay quét qua đảo Luzon (Philippines) rồi vào Biển Đông, sau đó đổi hướng và thoát khỏi vùng biển này.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 19h hôm nay, tâm bão trên vùng ven biển phía đông đảo Luzon, sức gió mạnh nhất 201 km/h, cấp 15-16, giật trên cấp 17 và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ 25 km/h.

Đêm nay, bão sẽ đổ bộ Luzon, đến sáng mai vào Biển Đông, trở thành cơn bão thứ 14 ở khu vực này trong năm nay. Đến 19h ngày mai, tâm bão ở trên vùng biển phía đông Bắc Biển Đông, sức gió giảm còn cấp 13, giật 16.

Sau 24 giờ, bão đổi hướng bắc, đi chậm lại còn khoảng 10-15 km/h, đến 19h ngày 11/11 thì trên vùng biển phía đông của Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất cấp 13, giật cấp 16. Đến 19h ngày 12/11, bão trên khu vực đảo Đài Loan, sức gió cấp 11-12, giật cấp 15 và theo hướng đông bắc với tốc độ 15 km/h.

Dự báo hướng đi của siêu bão Fung Wong. Ảnh: NCHMF

Đài khí tượng Nhật Bản cho biết bão đang mạnh 162 km/h, khi vào Biển Đông giảm còn 126 km/h, tuy nhiên sau đó mạnh trở lại và đạt cực đại 162 km/h. Đài Hong Kong cho rằng bão đang mạnh 185 km/h, vào Biển Đông còn 145 km/h.

Các cơ quan khí tượng cùng chung nhận định bão ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam, tuy nhiên vùng biển phía đông của Bắc Biển Đông gió mạnh dần từ cấp 6 đến 13, giật cấp 16, sóng biển cao 4-10 m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên vùng biển này có khả năng chịu tác động.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia), đánh giá Fung Wong là cơn bão bất thường vì vào cuối mùa các cơn bão thường theo hướng tây, thậm chí là tây tây nam và đổ bộ vào Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, cơn bão này lại lên phía bắc và đi ra ngoài Biển Đông.

Nguyên nhân là khi bão vào Biển Đông cũng là lúc nhánh áp cận nhiệt đới ở phía bắc (dòng dẫn đường cho bão di chuyển) suy yếu đi và mở rộng hơn về phía nam của cơn bão. Cùng với đó, khi đi lên vĩ độ cao hơn, bão sẽ đi vào dòng dẫn đường của đới gió tây trên cao nên nhiều khả năng đổi theo hướng đông bắc và đi ra khỏi Biển Đông.

Ba ngày trước, bão Kalmaegi mạnh cấp 12-13, giật cấp 15 đã đổ bộ vào Quảng Ngãi - Gia Lai, làm 6 người chết, 26 người bị thương. Hơn 1,6 triệu khách hàng mất điện. Nhiều tuyến đường ở Quảng Ngãi, Đăk Lăk, Gia Lai vẫn sạt lở, ngập, gây ách tắc. Thiệt hại kinh tế gần 7.800 tỷ đồng.

Từ đầu năm, Biển Đông đã xuất hiện 13 cơn bão và 5 áp thấp nhiệt đới, khiến 2025 trở thành năm có số bão nhiều thứ hai trong 30 năm qua, chỉ sau năm 2017 với 20 cơn. Các bão Wutip, Wipha, Kajiki, Nongfa, Ragasa, Bualoi, Matmo, Fengshen và Kalmaegi đã ảnh hưởng trực tiếp hoặc gây mưa lũ lớn tại miền Bắc và miền Trung.

Gia Chính