Siêu bão Fung Wong tiến vào bờ biển phía đông Philippines đêm nay với sức gió 185 km/h, cùng dải mưa và gió rộng tới 1.800 km.

Cơ quan khí tượng quốc gia Philippines cho biết siêu bão Fung Wong đổ bộ vào tỉnh Aurora trên đảo chính Luzon lúc 21h10 hôm nay (20h10 giờ Hà Nội) với sức gió 185 km/h, giật 230 km/h.

Video được truyền thông nước này công bố cho thấy những trận mưa to và gió lớn khi bão tiến vào bờ. Tại thị trấn Lingayen thuộc tỉnh Pangasinan trên đảo Luzon, gió đã quật đổ cây cối và khiến nước biển tràn lên đường.

Siêu bão Fung Wong đổ bộ Philippines Mưa to, gió lớn khi siêu bão Fung Wong đổ bộ Philippines đêm 9/11. Video: Philippines News Agency

Dải mưa và gió rộng tới 1.800 km của Fung Wong có thể bao trùm tới 2/3 lãnh thổ Philippines. Gió mạnh cấp bão duy trì trong phạm vi 900 km tính từ tâm bão.

Sau khi quét qua Aurora, Fung Wong sẽ tiến tới Vịnh Lingayen, vùng biển ven bờ của tỉnh Pangasinan hoặc La Union, vào sáng 10/11. "Tương tác với địa hình sẽ khiến bão suy yếu đáng kể, nhưng nó vẫn duy trì cường độ bão trong suốt quá trình đi qua Bắc Luzon", cơ quan khí tượng quốc gia Philippines cho biết.

Hai trường hợp tử vong đã được ghi nhận trước khi siêu bão vào bờ, gồm một phụ nữ 64 tuổi ở thành phố Catbalogan và một người chết đuối trong lũ quét trên đảo Catanduanes. Theo Cơ quan Phòng vệ Dân sự Philippines, gần 1,2 triệu người đã được sơ tán khi Fung Wong mạnh lên cấp siêu bão.

Sóng biển tràn lên đường phố ở đảo Catanduanes khi siêu bão Fung Wong áp sát Philippines ngày 9/11. Ảnh: AFP

Fung Wong là cơn bão thứ 21 trong năm nay tấn công Philippines, đe dọa làm gia tăng áp lực và gánh nặng cho chính quyền và người dân khi đảo quốc vừa trải qua cơn bão Kalmaegi khiến 224 người chết đầu tuần này. Quân đội Philippines đã huy động khoảng 2.000 binh sĩ cho nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa.

Huyền Lê (Theo AFP, AP, Inquirer)