Siêu bão Doksuri làm tăng nắng nóng ở miền Bắc

Bão Doksuri không ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam nhưng tạo ra trường gió phân kỳ khiến nắng nóng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trở nên gay gắt hơn.

5 ngày nay, nắng nóng bao trùm miền Bắc, từ 7h đến 17h trời nắng chói chang, gió thổi hơi nóng hầm hập, cao nhất ngày 35-38 độ C. Ban đêm, trời vẫn oi bức do nhiệt độ xấp xỉ 30 độ C, độ ẩm không khí xuống thấp 50-55%.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, Hà Nội nóng nhất miền Bắc, ngày 25/7 trạm Láng 38 độ, các trạm Hà Đông, Hoài Đức, Sơn Tây, Ba Vì 37 độ C. Hôm nay cũng tương tự, lúc 13h trạm Láng, Hoài Đức đã hơn 36 độ, đến 15h có thể thêm tăng thêm 2 độ C.

Du khách đi bộ giữa trưa ngày 26/7 tại Hồ Tây. Ảnh: Gia Chính

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc, cho biết nắng nóng diện rộng ngoài ảnh hưởng của vùng thấp phía tây còn do tác động của siêu bão Doksuri đang hoạt động trên vùng biển phía bắc đảo Luzon (Philippinnes).

Lúc 13h, sức gió mạnh nhất gần tâm bão 183 km/h, giật trên cấp 17. Cách xa đất liền Việt Nam, nhưng với cường độ siêu bão, Doksuri tạo ra trường gió phân kỳ tây bắc đến tây ở phần phía tây của hoàn lưu cơn bão. Điều này khiến Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh không khí không thay đổi. Trời quang mây, nóng hầm hập, ban đêm oi bức.

Theo ông Hưởng, tình trạng thời tiết hiện tại sẽ cải thiện từ ngày 28/7 khi bão di chuyển vào đất liền Trung Quốc, gió phân kỳ yếu đi, nắng nóng ở các khu vực trên sẽ giảm dần.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, hôm nay Hà Nội 28-38 độ, ngày mai giảm còn 26-37 độ, đến 28/7 giảm còn 26-34 độ C.

Nhiệt độ trung bình giai đoạn 21/7-20/8 tại Bắc Bộ và Trung Bộ dự báo cao hơn 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm. Các khu vực khác phổ biến cao hơn khoảng 0,5 độ C.

Gia Chính