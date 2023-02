'Siêu ban nhạc' The Aristocrats tái ngộ khán giả Việt

Hà NộiBan nhạc rock The Aristocrats trở lại Việt Nam biểu diễn trong tour diễn The Defrost, sau gần chín năm.

Hà Nội sẽ là điểm đến cuối cùng trong tour diễn của The Aristocrats, với đêm nhạc tối 3/3 tại phòng hòa nhạc thuộc Nhạc viện Quốc gia Việt Nam. Năm 2014, nhóm từng đến biểu diễn ở Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP HCM và nhận phản hồi tích cực từ khán giả.

Ban nhạc The Aristocrats với các thành viên Guthrie Govan, Marco Minnemann và Bryan Beller (từ trái qua). Ảnh: The Aristocrats Facebook

Thuật ngữ "siêu ban nhạc" (supergroup) chỉ nhóm nhạc được tạo nên từ các thành viên đều là những người đã thành danh. The Aristocrats ra đời đầu năm 2011 một cách tình cờ khi tay guitar người Anh Guthrie Govan nhận lời vào phút chót biểu diễn thay Greg Howe trong sự kiện NAMM ở Mỹ. Tại đây, anh kết hợp nghệ sĩ guitar bass Bryan Beller người Mỹ và tay trống Marco Minnemann người Đức. Màn trình diễn của họ nhận phản hồi tích cực từ khán giả, dẫn đến quyết định tham gia một dự án âm nhạc chung.

Guthrie Govan sinh năm 1971 là một trong những tay guitar nổi tiếng nhất thế giới. Năm 1993, anh thắng cuộc thi "Guitarist của năm" do tạp chí Guitar tổ chức. Sau đó, Govan tham gia nhiều ban nhạc rock tại Anh như Asia, GPS hay Young Punx, song song việc phát hành album solo. Trong sự nghiệp, anh cũng kết hợp nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như "phù thủy nhạc phim" Hans Zimmer, rocker Steven Wilson hay các tay guitar nổi tiếng như Joe Satriani, Steve Vai...

Các thành viên còn lại của The Aristocrats đều gặt hái nhiều thành công với những dự án riêng trước đó. Bryan Beller từng kết hợp nhiều nghệ sĩ như Joe Satriani, Mike Keneally, Steve Vai, James LaBrie... Trong khi đó, tay trống Marco Minnemann từng tham gia thu âm hơn 100 album trong suốt hơn 20 năm sự nghiệp.

Sau hơn một thập niên hoạt động, The Aristocrats được biết đến là một trong những nghệ sĩ trình diễn hòa tấu nhạc rock và jazz fusion nổi tiếng nhất hiện nay. Họ đã phát hành năm album và tổ chức hàng loạt tour lưu diễn vòng quanh thế giới. The Defrost cũng đánh dấu sự trở lại của họ trên sân khấu sau hai năm, kể từ tour diễn gần nhất. Hồi tháng 6/2022, ban nhạc phát hành album The Aristocrats With Primuz Chamber Orchestra, gồm các sáng tác trong bốn album trước nhưng được phối lại và kết hợp dàn nhạc giao hưởng.

The Aristocrats biểu diễn "Stupid 7" cùng dàn giao hưởng The Aristocrats biểu diễn "Stupid 7" cùng dàn giao hưởng. Video: The Aristocrats Youtube

Đạt Phan