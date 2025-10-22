Siết cho vay đặt cọc bất động sản

Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 yêu cầu các ngân hàng dừng cho vay thanh toán đặt cọc theo văn bản thỏa thuận với các đơn vị môi giới bất động sản.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 (TP HCM và Đồng Nai) cho biết thời gian qua thường xuyên nhận phản ánh của người dân về việc các ngân hàng thương mại cho vay để thanh toán tiền đặt cọc theo "văn bản thỏa thuận" ký với đơn vị tư vấn, môi giới bất động sản.

Nhiều người dân cho rằng các ngân hàng thương mại đang có nhiều sai phạm trong quá trình cấp tín dụng liên quan vấn đề này. Từ thực tế trên, Ngân hàng Nhà nước khu vực 2 cảnh báo rủi ro và hệ luỵ với các nhà băng khi cấp tín dụng để thanh toán tiền đặt cọc.

"Hiện nay, việc cho vay thanh toán tiền đặt cọc chứa nhiều rủi ro pháp lý, tranh chấp, khiếu kiện và cả rủi ro về nợ xấu, ảnh hưởng đến uy tín nhà băng", theo Ngân hàng Nhà nước khu vực 2.

Theo đó, cơ quan này đề nghị các nhà băng theo dõi chặt việc xử lý, kết luận của các cơ quan chức năng (Tòa án, Sở ban ngành...) đối với Văn bản thỏa thuận (hoặc hình thức tương tự) ký kết giữa khách hàng và đơn vị tư vấn, môi giới.

Ngân hàng Nhà nước khu vực 2 cũng yêu cầu các ngân hàng dừng cho vay thanh toán tiền đặt cọc theo "văn bản thỏa thuận" (hoặc hình thức tương tự) cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền. Nếu cơ quan có thẩm quyền kết luận các "văn bản thỏa thuận" không trái pháp luật, ngân hàng mới xem xét tiếp tục cho vay.

Trường hợp được tiếp tục cho vay, cơ quan quản lý yêu cầu các nhà băng xây dựng quy trình quản lý rủi ro cụ thể, đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Đồng thời, các tổ chức tín dụng cũng phải cung cấp thông tin rõ ràng cho khách hàng, về các rủi ro pháp lý khi dự án chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, Ngân hàng Nhà nước khu vực khuyến cáo.

Bất động sản khu trung tâm TP HCM, tháng 7/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Mới đây, Tòa án nhân dân Khu vực 7 TP HCM đã xét xử và có bản án (chưa có hiệu lực pháp luật do có kháng nghị, kháng cáo), trong đó nhận định nội dung thỏa thuận về tiền đặt cọc, tiến độ, thời hạn đặt cọc, phương thức nộp tiền đặt cọc, xử lý tiền cọc tại văn bản thỏa thuận là trái quy định pháp luật. Do đó, văn bản thỏa thuận bị vô hiệu do vi phạm điều cấm của Bộ luật Dân sự năm 2015.

Ngày 7/10, Sở Xây dựng TP HCM cũng đã xử lý vi phạm hành chính với một công ty tư vấn, môi giới kinh doanh bất động sản do không đảm bảo đầy đủ các điều kiện hoặc không được phép đưa vào kinh doanh, liên quan đến việc các đơn vị môi giới ký kết văn bản thỏa thuận với khách hàng.

Đồng thời, Sở Xây dựng TP HCM đã có văn bản ngày 10/10 thông báo về việc chấp hành quy định về công khai thông tin bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh trên địa bàn thành phố. Trong đó, cơ quan này cũng đề nghị các dự án bất động sản trên địa bàn không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng...

Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận trước đó cũng đã có yêu cầu chấn chỉnh các giao dịch, mua bán và chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn, đề nghị các chủ đầu tư, doanh nghiệp bất động sản không thực hiện hoặc ký kết hợp đồng với đơn vị môi giới bất động sản để thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển nhượng hoặc vận dụng các hình thức giữ chỗ, đặt cọc, đăng ký vị trí... khi các bất động sản chưa đủ điều kiện giao dịch.

Quỳnh Trang