Siết chặt biên giới Tây Nam chống dịch

Covid-19 diễn biến phức tạp ở Campuchia, các tỉnh biên giới Tây Nam tăng cường người, lập nhiều chốt ngăn chặn vượt biên, xây dựng kịch bản cho tình huống xấu nhất.

Kiên Giang có 56 km biên giới giáp Campuchia, bờ biển dài hơn 200 km. Theo UBND tỉnh, hiện có hơn 103.000 người gốc Việt sinh sống tại Campuchia. Riêng 3 tỉnh (Kampot, Kep và Preah Sihanouk) giáp tỉnh Kiên Giang có trên 700 hộ, với khoảng 1.700 người gốc Việt đang cư trú. Thời gian qua, nhiều trường hợp từ Campuchia nhập cảnh trái phép bằng đường biển vào Phú Quốc.

Khu cách ly tập trung tại TP Hà Tiên. Ảnh: An Phú.

Với địa hình tiếp giáp cả trên đất liền và biển với nhiều nguy cơ như vậy, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Kiên Giang xác định, kiểm soát tuyến biên giới là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong phòng chống dịch. Tỉnh cũng nhận định TP Hà Tiên (có 14 km đường bộ và 26 km bờ biển giáp Campuchia) là địa bàn nóng về vượt biên nên đã lập 48 chốt chặn với nhiều lớp tuần tra ngày đêm.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung cho hay, phòng chống dịch ở địa phương vẫn nằm trong kiểm soát. Tuy nhiên diễn biến Covid-19 ở Campuchia phức tạp, khó lường nên tỉnh cùng với Bộ Y tế đã xây dựng kịch bản cho tình huống xấu nhất: lập bệnh viện dã chiến 300-500 giường để điều trị ca bệnh nhẹ; 50 giường cùng trang thiết bị điều trị những ca nặng...

Bệnh viện Chợ Rẫy, Viện Pasteur TP HCM được Bộ Y tế yêu cầu tăng cường bác sỹ, nhân viên y tế và thiết lập các labo xét nghiệm đủ tiêu chuẩn tại Hà Tiên và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang.

Tỉnh An Giang có khoảng 100 km đường biên giáp Campuchia, 2 cửa khẩu quốc tế và rất nhiều "đường mòn lối mở". Do đó bộ đội biên phòng tỉnh và cơ quan chức năng duy trì nghiêm ngặt việc tuần tra kiểm soát, với gần 200 tổ, chốt cùng 2.000 người trên tuyến biên giới.

Bộ đội biên phòng An Giang tuần tra tuyến biên giới. Ảnh: Thành Nam.

Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng An Giang khẳng định, công tác phòng chống dịch, ngăn chặn nhập cảnh trái phép là nhiệm vụ hàng đầu. Tỉnh vận động 33.000 hộ dân sống gần biên giới ký cam kết thực hiện biện pháp chống dịch, không xuất nhập cảnh trái phép. Đầu năm đến nay, tỉnh phát hiện, bắt giữ 400 vụ vượt biên với hơn 600 người, đưa đi cách ly tập trung.

Với hơn 130 km giáp Campuchia, tỉnh Long An đang duy trì 40 tổ, chốt kiểm soát ở vùng biên. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng tỉnh phát hiện, bắt giữ hơn 130 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, trong đó có 95 người nước ngoài. Công an tỉnh đã khởi tố vụ án 14 vụ án, 29 bị can về hành vi Tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép, trong đó 4 vụ đã xét xử.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa cho biết, quan điểm địa phương luôn xử nghiêm trường hợp xuất nhập cảnh trái phép. Hiện, khu vực biên giới có 36 chốt kiểm soát dã chiến, gặp khó khăn khi mùa mưa đến. Do đó tỉnh triển khai xây dựng 13 chốt kiểm soát kiên cố bằng hình thức xã hội hóa, người dân hiến đất, để giúp lực lượng tuần tra có điều kiện sống tốt hơn.

6 người Trung Quốc bị lực lượng chức năng Long An bắt giữ khi đang tìm cách vượt biên sang Campuchia hôm 22/4. Ảnh: Văn Dát.

Là tỉnh có biên giới giáp Campuchia dài nhất, khoảng 240 km, Tây Ninh đang bố trí 123 chốt với trên 600 cán bộ, chiến sĩ túc trực. Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nói địa phương còn có nhiều biện pháp "bọc lót nhiều lớp" để ngăn chặn dịch: vận động người dân không qua lại đường biên; thưởng nóng người tố giác vượt biên; kiểm soát chặt xe ôm ở khu vực biên giới...

Theo ông Ngọc, trung bình mỗi ngày tỉnh tiếp nhận cách ly 20-30 người từ Campuchia. Với diễn biến dịch phức tạp tại nước bạn, Tây Ninh đã chuẩn bị hơn 3.000 giường hỗ trợ cách ly y tế. "Ngoài ra, để công tác chống Covid-19 hiệu quả, tỉnh đã chi ngân sách hỗ trợ trang thiết bị y tế cho 3 tỉnh (Svay Rieng, Tbong Khmun, Prey Veng) giáp Tây Ninh", ông Ngọc nói.

Làm việc với 10 tỉnh giáp Campuchia hôm 23/4, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam (Trưởng ban chỉ đạo chống Covid-19 Quốc gia) yêu cầu, các tỉnh tăng cường kiểm soát, xử nghiêm nhập cảnh trái phép trước nguy cơ dịch xâm nhập.

"Vừa qua đã có trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và mắc Covid-19. Nếu những người mắc bệnh xâm nhập cộng đồng, dự sự kiện đông người hậu quả sẽ khó lường", Phó thủ tướng nói và yêu cầu các tỉnh biên giới cần thực hiện nghiêm việc xét nghiệm, cách ly y tế người nhập cảnh.

Với đường bộ, đường biển, ông Đam cho biết tinh thần chung Chính phủ khuyến khích người dân Việt Nam ở nước ngoài hạn chế di chuyển. Trường hợp quá khó khăn, cần về nước thì khi về phải khai báo để cơ quan chức năng tiếp nhận cách ly, có biện pháp phòng dịch.

Phó thủ tướng cũng đồng thuận ý kiến của các tỉnh về việc kêu gọi người dân báo tin cho chính quyền khi phát hiện người về từ nước ngoài sống trong khu vực. "Những trường hợp nhập cảnh bất hợp pháp đều bị xử lý hình sự, không thể vì một vài cá nhân mà gây họa cho cả nước", ông Đam nói và yêu cầu việc tổ chức cách ly cần đảm bảo quy định, không để lây nhiễm chéo.

Cửu Long - Phước Tuấn – Hoàng Nam - Hữu Công