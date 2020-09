'Siết' cấp phép đầu tư xây dựng condotel

Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương xem lại việc cấp phép mới cho đầu tư condotel, officetel do loại hình này còn nhiều vấn đề.

Quá trình thẩm định, phê duyệt bất động sản "con lai" gồm căn hộ du lịch (condotel), văn phòng kết hợp lưu trú (offcicetel), biệt thự nghỉ dưỡng (resort villa), nhà thương mại liên kết (shophouse) sẽ được địa phương quản chặt trong thời gian tới, theo yêu cầu từ Bộ Xây dựng.

Theo ghi nhận của bộ này, tại một số đồ án quy hoạch xây dựng chưa tính toán cụ thể về dân số của loại hình bất động sản trên. Việc nhiều chủ sở hữu, chủ sử dụng, vận hành bất động sản tạo ra nhiều bất cập, vướng mắc. Quy định pháp lý ràng buộc trong quan hệ hợp đồng giữa các nhà đầu tư ban đầu và thứ cấp còn thiếu. Các địa phương còn lúng túng trong việc cấp giấy tờ sở hữu condotel, officetel, shophouse...

Bộ Xây dựng cũng nhìn nhận, khi thị trường khó khăn, một số chủ đầu tư xin chuyển đổi condotel, officetel sang căn hộ tạo thành áp lực lên hệ thống hạ tầng của khu vực.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã có yêu cầu các đơn vị quản lý chặt hoạt động từ cấp phép mới, chuyển đổi công năng, xây dựng... đến khai thác, kinh doanh hình thức condotel, officetel.

Bình Định, địa phương tập trung nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng, đã thông tin sẽ dừng cấp phép xây dựng với các dự án căn hộ, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú theo đề nghị của chủ tịch UBND tỉnh.

Từ khi xảy ra vụ việc Cocobay (Đà Nẵng) cuối 2019, những vấn đề liên quan đến tính pháp lý của dự án condotel được đặc biệt quan tâm. Đầu năm 2020, Bộ Xây dựng đã yêu cầu các địa phương kiểm soát chặt chẽ các dự án có hiện tượng chuyển đổi căn hộ du lịch, biệt thự du lịch sang thành nhà ở.

Bộ Công an nhận định đầu tư, kinh doanh condotel, officetel, biệt thự du lịch còn nhiều bất cập, tiềm ẩn rủi ro cho cả người mua lẫn an ninh, trật tự. Do đó, bộ này đề xuất Chính phủ tạm thời không phát triển thêm condotel, officetel cũng như không hợp thức các dự án này thành nhà ở.

Cả nước đang có khoảng 82.900 condotel, 28.100 biệt thự du lịch, 15.660 nhà phố du lịch. Các dự án condotel tập trung chủ yếu tại các địa phương có thế mạnh du lịch như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận, Kiên Giang, Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu... với tổng nguồn vốn đầu tư ước khoảng 100.000 tỷ đồng.

Phương Ánh