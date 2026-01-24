Siemens thử nghiệm robot hình người trong logistics công nghiệp

Robot hình người của Humanoid hoàn tất thử nghiệm tại nhà máy Siemens, cho thấy khả năng tự động hóa các tác vụ logistics lặp đi lặp lại trong môi trường sản xuất thực.

Tập đoàn công nghệ Siemens hợp tác Humanoid - công ty AI và robot có trụ sở tại Anh hoàn tất một thử nghiệm khái niệm (POC) về việc ứng dụng robot hình người trong logistics công nghiệp.

Trong khuôn khổ POC, robot hình người HMND 01 wheeled Alpha của Humanoid được triển khai trực tiếp trong hoạt động thực tế tại một cơ sở của Siemens. Đây được xem là bước đầu nhằm đánh giá khả năng đưa robot hình người vào môi trường sản xuất ngoài đời thực.

Robot có thể đảm nhiệm các công việc logistics mang tính lặp lại cao. Ảnh: Siemens

POC tập trung vào tác vụ dỡ khay (tote) từ chồng lưu trữ lên băng chuyền trong quy trình logistics của Siemens. Cụ thể, robot có thể tự động nhấc các khay từ chồng hàng, vận chuyển đến băng chuyền và đặt đúng vị trí để công nhân tiếp nhận. Quy trình được lặp lại liên tục cho đến khi chồng hàng trống hoàn toàn, cho thấy robot có thể đảm nhiệm các công việc logistics mang tính lặp lại cao.

Thử nghiệm được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tập trung vào phát triển nội bộ và trình diễn, đã hoàn tất trước khi triển khai thực tế. Ở giai đoạn này, đội ngũ Humanoid xây dựng một "bản sao vật lý" nhằm hỗ trợ thử nghiệm, tối ưu và cải tiến nhanh trong suốt quá trình POC.

Giai đoạn hai là triển khai thực địa kéo dài hai tuần tại nhà máy điện tử Siemens ở Erlangen (Đức), nơi các đối tác đánh giá hiệu suất robot trong môi trường sản xuất thực. POC đo lường đồng thời hiệu năng và độ tin cậy của robot khi vận hành hoàn toàn tự động.

Các chỉ số mục tiêu đều đạt yêu cầu, bao gồm công suất 60 khay/giờ, khả năng xử lý hai kích thước khay khác nhau, vận hành tự động liên tục hơn 30 phút và thời gian hoạt động vượt 8 giờ. Tỷ lệ gắp - đặt thành công, cả tổng thể và tự động, đều vượt 90%.

Humanoid và Siemens coi POC này là tiền đề cho một hợp tác chiến lược dài hạn. Hai bên để ngỏ khả năng mở rộng phạm vi, bổ sung thêm các kịch bản ứng dụng khác và triển khai robot hình người trên quy mô lớn hơn tại các cơ sở của Siemens.

Ông Artem Sokolov, nhà sáng lập kiêm CEO Humanoid, cho biết: "Chúng tôi tập trung phát triển robot mang lại giá trị đo lường được trong môi trường thực. Việc hợp tác chặt chẽ với các đối tác công nghiệp giúp Humanoid kiểm chứng công nghệ theo nhu cầu vận hành thực tế và đẩy nhanh quá trình đưa robot ra ngoài phòng thí nghiệm".

Siemens là tập đoàn công nghệ toàn cầu của Đức, hoạt động trong các lĩnh vực tự động hóa, số hóa, năng lượng và công nghiệp thông minh.

Humanoid là công ty AI và robot có trụ sở tại Anh, chuyên phát triển robot hình người phục vụ các ứng dụng công nghiệp và thương mại.

Gia Hân (Theo Logistics Manager)