Siemens sẽ cung cấp tàu cao tốc cho VinSpeed

VinSpeed (Tập đoàn Vingroup) ký kết chiến lược và chuyển giao công nghệ với Siemens Mobility GmbH (Tập đoàn Siemens AG, Đức) trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao.

Lễ ký kết diễn ra ngày 17/12 tại Hà Nội. Theo thỏa thuận, Siemens Mobility, đơn vị chuyên cung cấp công nghệ và giải pháp đường sắt tốc độ cao sẽ thiết kế, cung cấp và tích hợp đoàn tàu cùng các hệ thống đường sắt then chốt, bao gồm hệ thống tín hiệu, thông tin và cấp điện. Công ty này sẽ phối hợp thực hiện bảo trì cho đoàn tàu và hệ thống mà Siemens cung cấp và chuyển giao công nghệ cho các dự án của VinSpeed.

Đại diện lãnh đạo Siemens Mobility và VinSpeed trao biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện và chuyển giao công nghệ đường sắt tốc độ cao. Ảnh: VinSpeed

Bên cạnh đó, VinSpeed và Siemens Mobility cũng ký kết thỏa thuận khung cung cấp tàu và các hệ thống liên quan cho dự án Đường sắt cao tốc tuyến Hà Nội - Quảng Ninh và tuyến Bến Thành - Cần Giờ.

Về phương tiện, Siemens Mobility dự kiến cung cấp đoàn tàu Velaro Novo, dòng phương tiện tàu cao tốc mới nhất và hiện đại nhất của Siemens Mobility.

Velaro Novo là dòng tàu động lực phân tán EMU, cũng là dòng tàu cao tốc tiên tiến hiện đại nhất do Siemens Mobility phát triển có vận tốc 350 km/h. Thân tàu rộng và tối ưu dạng ống rỗng (empty tube), năng lực vận chuyển hành khách của Velaro Novo cao hơn ít nhất 10% so với các thế hệ trước và so với các dòng tàu cao tốc khác trên thị trường, giúp nâng cao trải nghiệm hành khách cũng như tăng doanh thu cho mỗi chuyến đi cho nhà vận hành.

Tàu có mức tiêu thụ điện năng được giảm khoảng 30% so với các thế hệ tàu cũ, góp phần giảm phát thải và tiết kiệm chi phí vận hành. Ngoài ra, phương tiện này còn có khả năng leo dốc, phù hợp với các điều kiện địa hình đồi núi, đô thị và vùng ven biển.

Minh họa tàu tốc độ cao của VinSpeed. Ảnh: VinSpeed

Velaro Novo sử dụng hệ thống tín hiệu ETCS cấp độ 2 kết hợp công nghệ vận hành tàu tự động ATO. Hệ thống này giúp nâng cao mức độ an toàn, tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng và cho phép tăng tần suất khai thác, đáp ứng nhu cầu vận hành hiệu quả của tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh và Bến Thành - Cần Giờ trong tương lai.

Ông Phạm Thiếu Hoa, Tổng giám đốc VinSpeed, chia sẻ việc hợp tác chiến lược với Siemens Mobility là bước đi quan trọng trong lộ trình phát triển các dự án hạ tầng giao thông hiện đại của VinSpeed tại Việt Nam. Sự kết hợp hai bên sẽ tạo nền tảng vững chắc để hiện thực hóa các tuyến đường sắt tốc độ cao đạt chuẩn quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng sống cho người dân Việt Nam.

Ông Michael Peter, Tổng giám đốc toàn cầu của Siemens Mobility GmbH cho biết, dự án trọn gói này, bao gồm công nghệ hạ tầng đường sắt hiện đại và đoàn tàu tiên tiến, có thể thay đổi cách thức di chuyển bằng đường sắt cho hàng triệu người, cải thiện đáng kể trải nghiệm và chất lượng cuộc sống, đồng thời tạo ra cơ hội cho toàn ngành, thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch và tăng trưởng công nghiệp dài hạn trong khu vực.

VinSpeed thuộc trụ cột hạ tầng của Tập đoàn Vingroup. Công ty đặt mục tiêu trở thành lực lượng tiên phong trong chuyển đổi hạ tầng giao thông, định hình tương lai ngành công nghiệp đường sắt Việt Nam.

Yên Chi