Siemens Mobility ký hợp đồng với DHL Supply Chain

Siemens Mobility bổ nhiệm DHL Supply Chain hỗ trợ việc phân phối linh kiện đường sắt trên khắp Vương quốc Anh.

Theo hợp đồng vận chuyển nhiều năm, nhà cung cấp dịch vụ hậu cần bên thứ ba này sẽ vận chuyển linh kiện đường sắt đến các kho bãi trên khắp nước Anh, hỗ trợ việc sửa chữa, bảo trì và tân trang tàu hỏa.

DHL cho biết họ sẽ vận hành hai đội xe từ các Trung tâm Phân phối linh kiện đường sắt của Siemens Mobility tại Kettering và Goole, giao hàng đến các kho bãi và trạm phụ của Siemens, cũng như các địa điểm của nhà cung cấp phụ. Phạm vi công việc bao gồm giao hàng trong ngày đối với các sửa chữa khẩn cấp để đảm bảo dịch vụ đường sắt hoạt động trơn tru.

Đại diện Siemens Mobility và DHL Supply Chain tại trung tâm phân phối linh kiện đường sắt ở Anh, nơi DHL đảm nhiệm vận chuyển và phân phối linh kiện phục vụ bảo trì, sửa chữa và tân trang tàu hỏa. Ảnh: DHL

Theo DHL, việc lập kế hoạch vận chuyển sẽ được quản lý thông qua Trung tâm Điều khiển kết nối của họ tại Tamworth, cung cấp khả năng hiển thị theo thời gian thực về hàng hóa đang vận chuyển cũng như cho phép lập kế hoạch tuyến đường tối ưu.

"Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với DHL để tăng cường hơn nữa việc cung cấp vật liệu từ các trung tâm phân phối của Siemens Mobility đến các đội tàu của chúng tôi, giúp hành khách tiếp tục di chuyển", ông Sambit Banerjee, đồng Giám đốc điều hành của Siemens Mobility UK&I, cho biết.

Ông Banerjee cho biết thêm rằng sự hợp tác này hỗ trợ sứ mệnh của Siemens Mobility trong việc chuyển đổi ngành vận tải đường sắt và là một "phần quan trọng" trong nỗ lực giảm thiểu lượng khí thải carbon của các hoạt động logistics.

Theo DHL, 70% đội xe dành cho hợp đồng này sử dụng nhiên liệu dầu thực vật đã qua xử lý bằng phương pháp hydro hóa (HVO), phần còn lại sẽ được chuyển đổi hoàn toàn vào cuối năm 2025.

Siemens Mobility là công ty thuộc Tập đoàn Siemens (Đức), chuyên cung cấp các giải pháp giao thông đường sắt và vận tải thông minh. Doanh nghiệp này hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất tàu hỏa, hệ thống tín hiệu, điện khí hóa đường sắt và số hóa vận hành. Siemens Mobility tham gia nhiều dự án metro, đường sắt cao tốc trên toàn cầu, hướng tới giao thông an toàn, hiệu quả và bền vững.

Hải My (Theo Logistics Manager)