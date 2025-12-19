Siemens Mobility - 'gã khổng lồ' ngành công nghệ đường sắt

Siemens Mobility thuộc Tập đoàn Siemens AG (Đức), với hơn 175 năm kinh nghiệp trong lĩnh công nghệ đường sắt vừa bắt tay với VinSpeed phát triển đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam.

Siemens Mobility là một trong những nhà sản xuất tham gia nghiên cứu, chế tạo dòng tàu cao tốc InterCity Express (ICE) - niềm tự hào của nước Đức. Công ty có lịch sử từ thế kỷ 19 khi chế tạo những chiếc tàu điện đầu tiên tại Berlin. Doanh nghiệp này đang có khoảng 43.400 nhân viên toàn cầu.

Velaro Novo - dòng sản phẩm tàu cao tốc mới nhất và hiện đại nhất của Siemens Mobility được phát triển dựa trên dòng tàu ICE 3. Sự xuất hiện của Velaro với những công nghệ tiên tiến đã mang tới sự thay đổi cho nhiều thành phố trên khắp thế giới.

Tại Đức, Velaro Novo được thử nghiệm trong đoàn tàu ICE-S của Deutsche Bahn, tích hợp hàng trăm cảm biến để thu thập dữ liệu thời gian thực, tạo cơ sở cho việc tối ưu vận hành và bảo trì theo tình trạng thực tế. Tàu có vận tốc tối đa hơn 350 km/h, giúp tăng khả năng kết nối giữa các đô thị lớn.

Ở Mỹ, Siemens Mobility phát triển dòng tàu American Pioneer 220, phiên bản Mỹ của Velaro Novo. Đây cũng là công nghệ mới nhất sẽ được Siemens Mobility cung cấp cho VinSpeed tới đây.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup (thứ 5 từ trái qua), ông Phạm Thiếu Hoa, Tổng Giám đốc VinSpeed (thứ 6 từ trái qua) và ông Michael Peter, Tổng Giám đốc Siemens Mobility (thứ 5 từ phải qua), cùng đại diện hai bên tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện và chuyển giao công nghệ đường sắt tốc độ cao. Ảnh: Vingroup

Bên cạnh tốc độ, American Pioneer 220 được định vị là giải pháp kinh tế và bền vững cho đường sắt cao tốc Mỹ. Nhờ giảm khoảng 15% khối lượng so với các thế hệ trước, tương đương hơn 70 tấn, cùng các công nghệ chế tạo và hàn thân toa tiên tiến, đoàn tàu giúp giảm khoảng 20% chi phí đầu tư và tới 30% chi phí bảo trì.

Siemens cũng là nhà cung cấp 16 đoàn tàu Velaro RUS cho Đường sắt Nga (RZD) để phục vụ tuyến cao tốc Moscow - St. Petersburg. Từ năm 2009, những đoàn tàu cao tốc do Siemens phát triển đã kết nối Moscow với Saint Petersburg và Nizhny Novgorod, vận hành tốt trong điều kiện khí hậu cực đoan từ âm 40 đến 40 độ C, giúp rút ngắn hành trình Moscow Saint Petersburg khoảng một tiếng so với các đoàn tàu trước đó.

Tại Tây Ban Nha, giai đoạn 2001-2005, Renfe (nhà vận hành đường sắt Tây Ban Nha) đặt mua tổng cộng 26 đoàn tàu Velaro E của Siemens. Đây là phiên bản Velaro thiết kế riêng cho Tây Ban Nha với vận tốc vận hành 350 km/h. Nhờ hệ thống mới, tuyến tàu cao tốc Madrid - Barcelona (dài 621 km) đã rút ngắn thời gian đi lại xuống dưới 2,5 giờ. Ngoài ra, việc sử dụng tàu Velaro E có thể tiết kiệm 88% phát thải CO2 so với việc di chuyển bằng đường hành không, tương ứng tiết kiệm khoảng 29.000 tấn CO2 mỗi năm.

Ngày 17/12, ông Michael Peter - Tổng giám đốc Toàn cầu của Siemens Mobility đến Hà Nội để ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện và chuyển giao công nghệ với VinSpeed (Tập đoàn Vingroup, dưới sự chứng kiến của bà Helga Margarete Barth, Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam.

Thỏa thuận đã ký mang tính "trọn gói", gồm cung cấp công nghệ hạ tầng đường sắt hiện đại và đoàn tàu tiên tiến, nhằm tạo nên chuẩn mực cao nhất cho hệ thống đường sắt cao tốc Việt Nam.

Yên Chi