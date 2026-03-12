Siemens Healthineers hợp tác Vinmec phát triển công nghệ y tế Việt Nam

ĐứcSiemens Healthineers và Hệ thống Y tế Vinmec hợp tác thúc đẩy đổi mới y khoa tại Việt Nam, tập trung mảng đào tạo, phát triển trung tâm và nghiên cứu khoa học.

Theo thỏa thuận biên bản ghi nhớ ký kết tại trụ sở Siemens Healthineers toàn cầu (Đức) ngày 10/3, hai bên sẽ triển khai các chương trình đào tạo và chia sẻ chuyên môn nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ y tế Vinmec trong việc ứng dụng các công nghệ chẩn đoán hình ảnh tiên tiến.

Các sáng kiến bao gồm hội thảo chuyên sâu, chương trình cập nhật công nghệ định kỳ, đào tạo kỹ thuật viên và quyền truy cập vào hệ sinh thái học thuật của Siemens Healthineers.

Lãnh đạo Siemens Healthineers và Vinmec tham dự lễ ký kết biên bản ghi nhớ tại Forchheim, Đức. Ảnh: Siemens Healthineers

Trong lĩnh vực quảng bá lâm sàng, Siemens Healthineers và Vinmec sẽ phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học và sự kiện chuyên môn quy mô lớn, trao đổi kinh nghiệm trong cộng đồng y khoa trong nước và quốc tế. Đồng thời, hai bên sẽ triển khai các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về lợi ích của công nghệ y tế hiện đại.

Bên cạnh đó, Siemens Healthineers sẽ đồng hành Vinmec phát triển các Trung tâm Xuất sắc (Center of Excellence - CoE). Hợp tác bao gồm kết nối các chuyên gia và tổ chức y tế hàng đầu thế giới, tư vấn thiết kế và tối ưu hoạt động của các trung tâm chuyên sâu, cũng như triển khai các giải pháp công nghệ và quản lý thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả vận hành.

Hai bên cũng sẽ hợp tác nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực lâm sàng chọn lọc thông qua việc triển khai các nghiên cứu chung, thử nghiệm những công nghệ mới trên hệ thống thiết bị của Siemens Healthineers và công bố kết quả trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín.

Bà Elisabeth Staudinger - Thành viên Ban điều hành Siemens Healthineers toàn cầu chia sẻ tại lễ ký kết. Ảnh: Siemens Healthineers

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Elisabeth Staudinger, Thành viên Ban điều hành Siemens Healthineers toàn cầu cho biết, những tiến bộ lớn trong y học ngày nay chỉ có thể đạt được thông qua hợp tác và chia sẻ tri thức trên phạm vi toàn cầu. "Chúng tôi tin rằng sự hợp tác với Hệ thống Y tế Vinmec sẽ góp phần kết nối chuyên môn quốc tế với nhu cầu thực tiễn tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy đổi mới công nghệ y tế trong khu vực", bà Elisabeth Staudinger nói.

GS. TS. BS Trần Trung Dũng, Tổng giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Siemens Healthineers

GS. TS. BS Trần Trung Dũng, Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec cũng chia sẻ, thông qua sự kiện hợp tác với Siemens Healthineers, Vinmec kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong việc ứng dụng các công nghệ y tế tiên tiến và từng bước phát triển các Trung tâm Xuất sắc theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và mang lại những giải pháp chẩn đoán, điều trị hiệu quả hơn cho người bệnh.

Siemens Healthineers là nhà cung cấp thiết bị, giải pháp và dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn cầu, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, chăm sóc ung thư và liệu pháp điều trị xâm lấn tối thiểu, hỗ trợ bởi kỹ thuật số và trí thông minh nhân tạo. Với mục tiêu mang công nghệ y tế đến mọi người một cách bền vững, đơn vị cam kết cải thiện khả năng tiếp cận y tế cho cộng đồng, chung tay chiến đấu với các bệnh dịch nguy hiểm. Cấu trúc tập đoàn bao gồm Siemens Healthineers AG (niêm yết tại Frankfurt, CHLB Đức: SHL), và các công ty thành viên trong khu vực, hoạt động tại hơn 180 quốc gia, hiện diện trực tiếp tại hơn 70 quốc gia. Năm tài chính 2025, doanh nghiệp có khoảng 74.000 nhân, doanh thu khoảng 23,4 tỷ EUR.

Vinmec là hệ thống y tế hàn lâm do Tập đoàn Vingroup đầu tư từ năm 2012, với tầm nhìn trở thành hệ thống y tế đẳng cấp quốc tế dựa trên ba trụ cột: điều trị xuất sắc, nghiên cứu đột phá và đào tạo nhân lực y khoa chất lượng cao. Hệ thống sở hữu 10 bệnh viện, 7 phòng khám cùng năng lực chuyên môn mạnh với nhiều Trung tâm Xuất sắc (Tim mạch, Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, Chấn thương chỉnh hình - Y học thể thao, Ung bướu...); đồng thời, liên tục cập nhật các tiến bộ y học hàng đầu như liệu pháp tế bào, cá thể hóa điều trị bằng công nghệ in 3D, ghép tạng, phẫu thuật robot.

(Nguồn: Siemens Healthineers)