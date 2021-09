Sidharth Shukla - nụ cười tắt ở tuổi 41

Sinh thời, tài tử "Cô dâu 8 tuổi" Sidharth Shukla nhiều năm vào top đàn ông được khao khát ở Ấn Độ nhờ vẻ điển trai, nụ cười rạng rỡ.

Tài tử qua đời hôm 2/9 khi được đưa tới bệnh viện sau cơn đau tim. Nguyên nhân cái chết hiện vẫn chưa được kết luận. Trên khắp diễn đàn, mạng xã hội thế giới, đồng nghiệp, người hâm mộ bày tỏ sốc, đau buồn trước sự ra đi của anh.

Trên Twitter, nữ diễn viên Mahika Sharma nhớ Sidharth trung thực và luôn cười rạng rỡ. Cô viết: "Tôi yêu Sidharth vì cách cư xử thẳng thắn. Anh ấy luôn nói rõ tâm tư và trái tim mình. Thật sự rất khó để tìm thấy một người như vậy trong thế giới hiện đại. Tôi sẽ nhớ mãi về anh. Đây thực sự là một mất mát lớn lao". Một nhóm fan đăng loạt ảnh tài tử khi còn sống và ghi chú: "Nụ cười rạng rỡ ấy hôm nay đã tắt. Một thiên thần đã bay về trời. Anh vẫn sẽ mãi luôn ở đây - trong trái tim chúng em".

Sidharth Shukla gây ấn tượng với ngoại hình điển trai, nụ cười tươi. Ảnh: Instagram realsidharthshukla

Sidharth Shukla đa tài, thành công ở nhiều lĩnh vực. Thuở đầu, với chiều cao gần 1,9 m và gương mặt điển trai, anh được nhiều thương hiệu chọn lựa làm mẫu. Anh từng giành Á quân cuộc thi Gladrags Manhunt và Quán quân Người mẫu thế giới năm 2005.

Năm 2008, tài tử tham gia phim Babul Ka Aangann Chootey Na, với mong muốn tạo đột phá trong sự nghiệp. Vai diễn Shubh Ranawat - người đàn ông hết lòng vì công việc và gia đình, nhận được nhiều khen ngợi. Tuy nhiên, phải đến năm 2012, tên tuổi anh thực sự tỏa sáng với vai thanh tra Shiv, chồng sau của Anandi trong Cô dâu 8 tuổi. Nhân vật này mang nhiều đặc điểm của mẫu đàn ông được phụ nữ ao ước như đẹp trai, nhân ái, bao dung và biết cách chăm sóc bạn đời. Trong bài phỏng vấn với VnExpress năm 2016, anh nói vai Shiv là may mắn lớn của cuộc đời. Tài tử được chọn để thay thế một diễn viên khác bỏ vai vì lý do cá nhân. Khi phim phát sóng, anh nhận được sự yêu mến của khán giả Ấn Độ và thế giới, trong đó có Việt Nam. Vai diễn còn mang về cho anh giải thưởng "Nam diễn viên của năm" tại Indian Television Academy Awards.

Khoảnh khắc Siddharth Shukla trong "Cô dâu 8 tuổi" Sidharth Shukla trong "Cô dâu 8 tuổi". tài tử tự nhận thanh tra Shiv là vai diễn để đời, ảnh hưởng tích cực tới sự nghiệp cũng như con người anh. Video:Youtube Karan R

Thừa thắng xông lên, anh ghi dấu trong loạt phim Humpty Sharma Ki Dulhania, Dil Se Dil Tak... Tác phẩm cuối cùng của anh Broken But Beautiful 3, phát hồi tháng 5, được giới chuyên môn đánh giá cao. Cây bút Mugdha Kapoor của Dnaindia nhận xét: "Diễn xuất máu lửa và chân thực của Sidharth Shukla, kết hợp sự tươi mới của Sonia Rathee khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình".

Ngoài ra, anh là gương mặt quen thuộc trong các chương trình truyền hình thực tế. Năm 2013, anh góp mặt trong show khiêu vũ dành cho người nổi tiếng Jhalak Dikhhla Jaa 6, dừng chân ở top 8. Năm 2016, anh chiến thắng trong show đóng thế Fear Factor: Khatron Ke Khiladi 7. Năm 2019, anh tiếp tục tham gia và giành quán quân chương trình Bigg Boss 13. Suốt cuộc thi, anh gây ấn tượng với tài năng và tính cách. Shukla là thí sinh được yêu thích nhất suốt 20 tuần trong các cuộc thăm dò do Hindustan Times, India TV News và The Times of India thực hiện. Tên của anh được nhắc đến nhiều nhất trên Twitter, đứng thứ chín trong danh sách được tìm kiếm nhiều trên Google ở Ấn Độ năm đó. Shukla còn lấn sân làm MC chương trình India's Got Talent, đóng MV Bhula Dunga, Dil Ko Karaar Aaya, Shona Shona...

Anh được yêu mến nhờ tính cách tốt, lối sống lành mạnh. Trên Indiatimes năm 2014, Sidharth Shukla cho biết sự ra đi đột ngột của bố năm 2005 đã khiến anh thay đổi cách suy nghĩ. Là con trai duy nhất trong gia đình có ba chị em, từ nhỏ, Shukla được cưng chiều hết mực. Anh tự do bay nhảy, không phải lo lắng bất cứ điều gì. Khi bố qua đời, anh trở thành trụ cột gia đình. "Từ một người vô dụng, tôi chuyển sang làm việc chăm chỉ. Tôi muốn trở thành người tốt, làm tất cả những gì có thể khiến mẹ hạnh phúc", anh nói. Trong suốt hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, anh chưa từng nghỉ ngơi quá một tháng. Anh thường ra khỏi nhà lúc 7h và trở về vào lúc 1h sáng hôm sau. Tài tử từng cho biết anh độc thân vì quá bận rộn.

Mỗi ngày, Shukla dậy từ 5h sáng để tập thể dục, ngay cả khi đi ngủ muộn do công việc bận rộn. Trên Hindustan Times, anh cho biết việc tập luyện giúp duy trì sức khỏe và vóc dáng - một trong những yếu tố thể hiện sự nghiêm túc, chuyên nghiệp trong công việc. "Là một nghệ sĩ, tôi không cho phép mình buông thả bản thân khi xuất hiện trước công chúng. Hơn nữa, tập thể dục giúp tôi khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, sảng khoái cả ngày". Năm 2015, anh được trao giải "Biểu tượng sức khỏe của năm" tại Giải thưởng Geospa Asiaspa Ấn Độ lần thứ tám.

Sidharth Shukla và mẹ. Sinh thời, anh chưa kết hôn, sống cùng mẹ và hai chị gái. Ảnh: Instagram realsidharthshukla

Anh cũng nói không với scandal, luôn cẩn trọng trong phát ngôn và hành động. Từ năm 2013 đến nay, Sidharth Shukla thường xuyên góp mặt trong top "Nghệ sĩ nam được yêu thích nhất" do truyền thông, người hâm mộ Ấn Độ bình chọn. Anh đứng đầu danh sách "Người đàn ông được khao khát nhất trên truyền hình" năm 2019, 2020 của The Times of India.

Trong cuộc phỏng vấn với ANI năm 2019, anh nói: "Tôi thích tên mình xuất hiện trong những danh sách bình chọn có tính chuyên môn hoặc ảnh hưởng tích cực. Tôi hạnh phúc khi được làm công việc của mình, giúp khán giả được giải trí. Và những giải thưởng, kết quả bình chọn chứng minh tình yêu của họ dành cho tôi".

Hiểu Nhân