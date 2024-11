Siberian Wellness nhận giải thưởng Saigon Time CSR 2024

Siberian Health Quốc tế - công ty phân phối sản phẩm thương hiệu Siberian Wellness tại Việt Nam được Tạp chí Kinh tế Sài Gòn vinh danh là Doanh nghiệp vì cộng đồng - Saigon Times CSR 2024.

Đây là năm thứ ba liên tiếp (2022-2024) Siberian Wellness nhận giải thưởng, ghi nhận những đóng góp tích cực của công ty tới sự phát triển bền vững của Việt Nam thông qua những hoạt động thiết thực, sáng kiến hướng đến cộng đồng và môi trường.

Chương trình Doanh nghiệp vì cộng đồng - Saigon Times CSR được Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (Saigon Times) phát động từ năm 2019 với mục đích đồng hành cùng các doanh nghiệp trong và ngoài nước, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Trong lần thứ sáu tổ chức với chủ đề "Vì một tương lai bền vững", chương trình Saigon Times CSR đã nhận được gần một trăm bài viết về những hoạt động CSR từ các doanh nghiệp ở nhiều mảng khác nhau. Những sáng kiến của Siberian Wellness đã được đánh giá cao nhờ ý nghĩa, và có tầm ảnh hưởng tới cộng đồng.

Siberian Wellness lần thứ ba liên tiếp được vinh danh là Doanh nghiệp vì cộng đồng Saigontimes CSR cho những hoạt động ý nghĩa và thiết thực. Ảnh: Siberian Wellness

Các hoạt động bền vững của Siberian Wellness tại Việt Nam tập trung vào hai yếu tố: hành động bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng với các hoạt động phong phú, đa dạng ở cả chiều sâu và chiều rộng.

Chung tay hành động bảo vệ môi trường

Là nhãn hàng chuyên cung cấp thực phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp có nguyên liệu chính là thảo mộc vùng Siberia (Nga), Siberian Wellness đặt phát triển bền vững làm nền tảng cho sự thành công của doanh nghiệp. Với triết lý kinh doanh hài hòa với thiên nhiên, doanh nghiệp hiện triển khai nhiều dự án giúp bảo vệ môi trường cũng như các động vật hoang dã trên toàn thế giới. Quỹ "The world around you - thế giới quanh bạn" được thành lập từ năm 2011, đã thực hiện hơn 170 hoạt động bảo tồn, giải cứu và bảo vệ thành công một số loài nguy cấp.

Tại Việt Nam và trên thế giới, dự án sinh thái "Eco Project - Tái tạo 100 Hecta rừng" đã triển khai nhiều năm và nhận được nhiều sự quan tâm của đối tác, khách hàng và nhân viên. Tiếp nối thành công của chương trình, trong năm thứ ba triển khai, Siberian Wellness đã quy tụ 500 đối tác và khách tham gia vào hoạt động Eco Camp phủ xanh rừng xã Bằng Cả, tỉnh Quảng Ninh với hơn 1.000 cây xanh thuộc giống cây gỗ lim, đóng góp vào sự phát triển bền vững của toàn Xã.

Sự kiện trồng cây tại Xã Bằng Cả, Quảng Ninh thu hút hơn 500 đối tác, khách hàng cùng tham gia. Ảnh: Siberian Wellness

Đặc biệt, những hoạt động bảo vệ môi trường này không chỉ thực hiện đơn thuần ở góc độ doanh nghiệp riêng lẻ mà có cả sự đồng hành của các nhân viên và khách hàng, bởi Siberian Wellness cho rằng tương lai bền vững chỉ được tạo nên bởi sự chung tay của từng cá nhân. Do đó, ở các hoạt động bảo vệ môi trường, chính khách hàng, đối tác sẽ là những người chủ động đóng góp ý tưởng để các dự án bảo tồn thiên nhiên phát triển và mở rộng tầm ảnh hưởng hơn nữa.

Việc đào tạo về phát triển bền vững cũng được doanh nghiệp trú trọng với loạt khóa học về sinh thái ở cả nền tảng trực tuyến lẫn trực tiếp. Trong sự kiện Eco Camp diễn ra vừa qua, những người tham gia đã hiểu sâu hơn về lối sống bền vững, từ việc phân loại rác đến sáng tạo sản phẩm từ vật liệu tái chế qua các trải nghiệm thực tế đồng thời được truyền cảm hứng về lối sống thân thiện với môi trường từ các diễn giả nổi tiếng. "Chúng tôi tin rằng Trái đất được bảo vệ từ những hành động nhỏ từng ngày của tất cả chúng ta và đến một ngày nào đó những nghĩa cử đó sẽ tạo nên một sự thay đổi lớn", đại diện doanh nghiệp nhận định.

Lan tỏa tới cộng đồng về lối sống khỏe toàn diện

Theo đại diện doanh nghiệp, một xã hội phát triển bền vững được tạo nên bởi cộng đồng có những lối sống bền vững - những người sở hữu sự hài hòa trong việc phát triển bản thân và lợi ích của cộng đồng, phát triển về kinh tế nhưng không ảnh hưởng tới môi trường, tài nguyên của thế hệ mai sau. Để làm được điều này, mỗi người cần sở hữu một lối sống cân bằng và phát triển toàn diện. Công ty gọi thế hệ theo đuổi lối sống đó là những Gen Well, họ là những người hội tụ đủ 6 yếu tố cân bằng wellness: thể chất khỏe mạnh (well-being), cảm xúc tích cực (well-emotion), trí tuệ sáng suốt (well-mental), tinh thần tiến bước (well-spirit), sẵn sàng kết nối và sẻ chia (well-connected), và trách nhiệm với cộng đồng (well-environment).

Sự kiện Wellness Camp 2024 vừa qua đã mở ra cho 500 Gen Well những trải nghiệm nhiều màu sắc về một cuộc sống với đầy đủ 6 yếu tố Wellness. Điểm nhấn của Wellness Camp 2024 là hành trình khám phá giá trị tiềm ẩn của các loại thảo mộc – thành phần chính trong nhiều sản phẩm của Siberian Wellness, những hoạt động đào tạo về sức khỏe từ các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu và hoạt động chạy Fun Run lan tỏa lối sống khỏe mạnh tới cộng đồng.

Đặc biệt, Siberian Wellness đã chọn Fun Run là sự kiện kích hoạt cho chuỗi các hoạt động tài trợ dinh dưỡng, truyền thông nâng cao sức khỏe toàn diện cho người dân ở khu vực khó khăn, còn gặp nhiều hạn chế trong việc tiếp cận thông tin về sức khỏe, với đối tượng hướng đến chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

Sự kiện Fun Run tại Wellness Camp lan tỏa tinh thần sống khỏe toàn diện. Ảnh: Siberian Wellness

Không dừng lại ở những sự kiện và dự án lớn, doanh nghiệp còn chú trọng phát triển các sản phẩm thân thiện môi trường và đa dạng hóa các sáng kiến hỗ trợ cộng đồng. Doanh nghiệp đã xây dựng hệ sinh thái sản phẩm sức khỏe và sắc đẹp từ thiên nhiên với hơn 300 sản phẩm được chế tạo từ thành phần nguyên liệu sạch, giúp người tiêu dùng nâng cao chất lượng cuộc sống một cách bền vững.

Bà Phan Thị Minh Hiếu - Giám đốc Tiếp thị khu vực Đông Nam Á, chia sẻ: "Giải thưởng Saigon Times CSR là sự công nhận cho nỗ lực và trách nhiệm mà chúng tôi đã cam kết thực hiện. Siberian Wellness tin rằng một doanh nghiệp không chỉ có trách nhiệm đem lại giá trị cho khách hàng mà cần phải tạo ra tác động tích cực đến xã hội và môi trường".

Cũng theo bà Minh Hiếu, giải thưởng Saigon Times CSR là sự khích lệ để Siberian Wellness tiếp tục trên con đường phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội tại Việt Nam. Doanh nghiệp sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng và góp phần xây dựng một tương lai tươi sáng và khỏe mạnh hơn cho mọi người.

(Nguồn và ảnh: Siberian Wellness)