Siberian Wellness hành động vì một tương lai xanh

Sau một tuần mở đăng ký, hành trình xanh Eco project đón nhận hơn 300 người tham gia với nhiều ý tưởng tái chế đến từ thế hệ Gen Z.

Tiếp nối thành công từ chương trình trước, Siberian Wellness tiếp tục hành trình phủ xanh 100 ha rừng trên toàn cầu trong chương trình Eco project năm 2022 "Give your 100 ha for our planet". Trong đó, sự kiện phủ xanh rừng nguyên sinh Xuân Liên vừa diễn ra nằm trong khuôn khổ chương trình với mục tiêu tái tạo 100 ha rừng trên toàn thế giới thu hút sự quan tâm của đông đảo các bạn trẻ.

Các bạn trẻ trong hành trình xanh Eco project của Siberian Wellness.

Tại sự kiện, bên cạnh việc được tự tay trồng những mầm xanh, các bạn trẻ và thành viên đoàn cũng được tìm hiểu thêm về rừng, động vật hoang dã và thăm bảo tàng Xuân Liên để nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của rừng đối với sự sống và phát triển của những động vật nơi đây. Vũ Thúy Quỳnh, top 10 hoa hậu hoàn vũ Việt Nam, thành viên đoàn chia sẻ: "Cảm ơn Siberian Wellness đã cho mình cơ hội để tham gia vào sự kiện tuyệt vời này. Chuyến đi giúp mình nhận thấy thế giới tự nhiên thật đẹp và được truyền động lực để thực hiện thêm nhiều hoạt động nhằm bảo vệ những giá trị đó".

Vũ Thúy Quỳnh (đội khăn xanh) tham gia hành trình xanh cùng Siberian Wellness.

Theo ông Bozhko Leonid - Phó Giám đốc Siberian Wellness, với triết lý kinh doanh hài hòa với thiên nhiên, doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu thay đổi tích cực cho thế giới với những hoạt động phát triển sản xuất lành mạnh với môi trường. Thông qua hỗ trợ các dự án bảo vệ môi trường, Siberian Wellness mong muốn thúc đẩy văn hóa tiêu dùng bền vững và các sản phẩm tự nhiên an toàn cho cuộc sống năng động.

"Mỗi một cây trồng ngày hôm nay về sau sẽ thành một cây gỗ lớn, những mảnh rừng sẽ được hồi sinh và tạo nên một hệ sinh thái khỏe mạnh. Chúng tôi rất vui khi góp phần tạo ra những giá trị trường tồn đến mãi mai sau. Chiến dịch Eco project mà tập đoàn Siberian Wellness phát động không dừng lại ở những ha rừng được tái tạo, mà hơn cả, là để vun trồng tình yêu và ý thức bảo vệ thiên nhiên, môi trường cho thế hệ trẻ" – Ông Bozhko cho biết thêm.

Ông Leonid Bozhko (đứng giữa, không đeo khăn) và team Siberian Wellness Việt Nam tham gia chương trình trồng rừng Xuân Liên hồi 30/8.

Thông qua dự án lần này, Siberian Wellness Vietnam nỗ lực truyền tải những thông điệp tích cực, nhân văn và truyền cảm hứng về bảo vệ môi trường - vấn đề toàn cầu cần sự chung tay và bền lòng của tất cả mọi người. "Siberian Wellness - Thực sự Thiên nhiên - Thực sự sáng tạo - Vì Cộng đồng" là kim chỉ nam mà tập đoàn không ngừng theo đuổi xuyên suốt các hoạt động. Chiến dịch Eco project được phát động từ năm 2021 đã trồng được gần 450 nghìn cây (tương đương 115 ha) trên thế giới.

Năm 2022, Việt Nam là quốc gia đầu tiên khởi động dự án Eco project 2022 với chuyến đi trồng rừng Bến En Thanh Hóa (trồng 500 cây), tiếp theo là 1.000 cây trong chuyến đi trồng rừng Xuân Liên lần này. Nổi bật trong số đó là việc ứng dụng "công nghệ xanh" trong hoạt động sản xuất, từ bao bì, đóng gói đến dây chuyền sản xuất. Công nghệ được ứng dụng nhằm giảm thiểu ảnh hưởng trong khâu sản xuất tới môi trường. Bên cạnh đó, dự án làm sạch hồ Baikal, giải cứu động vật hoang dã... cũng là những hoạt động nổi bật khác, trong khuôn khổ dự án Eco project mà tập đoàn đã thực hiện vừa qua.

Chuỗi hoạt động trong Eco project được triển khai, hợp tác với các tổ chức uy tín theo lộ trình các chương trình bảo vệ thiên nhiên, như: Các hoạt động trồng rừng, các chương trình giáo dục chăm sóc sức khỏe và thực hiện kế hoạch phát triển bền vững, đầu tư vào công nghệ sản xuất xanh.

Chương trình Eco Project được khởi xướng năm 2021 với mục đích kỷ niệm 25 năm thành lập tập đoàn Siberian Wellness và mục tiêu ban đầu là trồng 25 ha rừng trên toàn thế giới. Vượt ngoài kỳ vọng, chương trình đã tạo được tiếng vang lớn khi hoàn thành gấp đôi mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, nhờ những đóng góp tích cực đối với nền kinh tế Việt Nam, năm nay, Siberian Wellness đã được vinh danh trong Top 10 thương hiệu mạnh ASEAN.

Là thương hiệu toàn cầu kinh doanh sản phẩm bảo vệ sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp, Siberian Wellness sẽ tiếp tục kiên định với hành trình mang đến những giá trị tốt đẹp nhất tới cộng đồng, đồng hành cùng nhiều người Việt Nam nâng cao chất lượng cuộc sống bằng các sản phẩm đến từ tinh túy của vùng đất Siberi. Song song với những hoạt động hướng tới con người, Siberi cũng cam kết luôn hành động vì môi trường, thiên nhiên.

(Nguồn và ảnh: Siberian Wellness)