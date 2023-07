Siam Thailand dự hội nghị khoa học thẩm mỹ quốc tế

Tại hội nghị VSAPS & HSAPS 2023, bác sĩ Thomas trình bày báo cáo khoa học tạo hình thẩm thẩm mỹ, được hội đồng chuyên môn đánh giá cao.

Công nghệ hút mỡ Body Jet và phương pháp hút mỡ vừa được bác sĩ Thomas, Trưởng khoa phẫu thuật thẩm mỹ chi nhánh Hà Nội - đại diện Viện thẩm mỹ Siam Thailand giới thiệu tại Hội nghị khoa học quốc tế thường niên VSAPS lần thứ 7 và HSAPS lần thứ 23. Sự kiện do Hội Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Việt Nam (VSAPS) tổ chức vào ngày 15 - 16/7, tại Cần Thơ.

Tại hội nghị, bác sĩ Thomas đã trình bày báo cáo khoa học với đề tài "Đánh giá hiệu quả phương pháp hút mỡ tạo hình thành bụng bằng áp lực tia nước" trước hội đồng chuyên môn gồm hơn 1.000 bác sĩ trong nước và quốc tế. Báo cáo được thực hiện dựa trên những nghiên cứu và đánh giá mới nhất về giải pháp hút mỡ và tạo hình thành bụng, cụ thể trong việc loại bỏ triệt để da chùng, mỡ thừa, kết hợp phương pháp rời dốn và tạo rốn mới dáng oval. Từ đó, cải thiện những tổn khuyết trên cơ thể khách hàng, đặc biệt là nhóm phụ nữ sau sinh, cũng như đề phòng tối đa rủi ro, biến chứng trong thực hành phẫu thuật.

Bác sĩ Thomas trình bày báo cáo khoa học trước hội đồng chuyên môn trong và ngoài nước. Ảnh: Siam Thailand

Giới thiệu thêm về giải pháp hút mỡ Body Jet, bác sĩ Thomas cho biết công nghệ Body Jet được nghiên cứu lâm sàng và phát triển bởi Công ty Humanmed (Đức), đang được ứng dụng rộng rãi tại nhiều cường quốc thẩm mỹ hàng đầu trên thế giới. Đây là công nghệ sử dụng tia nước thông qua một đầu bắn và một đầu chứa chất gây tê. Qua đó, bác sĩ có thể tách chất béo khỏi cấu trúc mô mà không gây ảnh hướng các mô liên kết xung quanh, dây thần kinh lẫn mạch máu.

Việc áp dụng công nghệ Body Jet đã giúp Siam Thailand thực hiện hàng nghìn ca hút - cấy mỡ thành công, đem lại niềm vui cho nhiều phụ nữ. Với công nghệ hút mỡ hàng đầu thế giới cùng sự cố gắng không ngừng nghỉ, Siam Thailand được vinh danh trong "Top 10 The best of Vietnam 2022" - giải thưởng các thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ xuất sắc trên thị trường Việt do Liên Hiệp khoa học doanh nhân Việt Nam, Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo và Hiệp hội thông tin công nghiệp châu Á (AIPA) phối hợp trao tặng.

CEO Thái Hoàng Sơn và đội ngũ y bác sĩ Siam Thái Lan. Ảnh: Siam Thailand

Tại hội nghị, đội ngũ Siam Thailand đã có cơ hội học hỏi kinh nghiệm, cập nhật xu thế và chia sẻ kiến thức trong tạo hình thẩm mỹ, qua đó nâng cao chuyên môn nhằm phục vụ nhu cầu làm đẹp của khách hàng. Bài báo cáo của bác sĩ Thomas cũng nhận được sự đánh giá cao từ các chuyên gia, bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng hàng đầu thế giới.

Nhằm tăng tính an toàn và hiệu quả tối đa trong quá trình hút - cấy mỡ, Siam Thailand còn trang bị nhiều hệ thống máy móc hiện đại như: máy chống thuyên tắc mạch Venaflow Elties của Mỹ, máy ly tâm Elmi cùng công nghệ bình lọc mỡ khép kín Collector III của Đức dùng cho cấy mỡ tự thân, máy RF, máy chiếu Plasma xử lý sẹo...

Theo đánh giá từ các chuyên gia đầu ngành, đây đều là những thiết bị, công nghệ cho khả năng hút - cấy mỡ hạn chế tối thiểu xâm lấn, không để lại sẹo xấu, rút ngắn thời gian nghỉ ngơi hậu phẫu và đem lại cho khách hàng trải nghiệm thẩm mỹ nhẹ nhàng như đi nghỉ dưỡng.

Hội nghị khoa học quốc tế quy tụ những chuyên gia hàng đầu trong ngành thẩm mỹ. Ảnh: Siam Thailand

Siam Thailand luôn chú trọng đầu tư về thiết bị công nghệ, nâng cao tay nghề, chuyên môn và cập nhật xu hướng mới nhất trong ngành theo chuẩn quốc tế. Công nghệ Siam Thailand sử dụng trong mỗi ca hút mỡ là Body Jet - từng đạt nhiều chứng nhận quốc tế như FDA, CE hay ISO 13485.

