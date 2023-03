Sĩ quan công an trở thành lập trình viên ở tuổi 28

Lâm ĐồngLưu Tử Long, sinh năm 1994 học lập trình trực tuyến để chuyển hướng sang ngành IT sau gần 10 năm gắn bó với ngành công an.

Anh Long chia sẻ, công việc trước đây cho anh sự trưởng thành, tính kỷ luật và nhiều điều kiện thuận lợi khác. Tuy nhiên, anh nhận thấy mình không thích hợp với môi trường làm việc công.

Cựu sĩ quan công an quan niệm, khi còn trẻ, anh muốn có thêm nhiều trải nghiệm, thay vì "nằm yên" trong an toàn và sự ổn định,. Tử Long thích học những điều mới và tự do lựa chọn, quyết định cuộc sống..

Tháng 9/2021, qua lời giới thiệu về khóa học lập trình online tại FUNiX của một người bạn, Tử Long quyết định thử và dần tìm được niềm cảm hứng với IT. "Mình 'nghiện' cảm giác day dứt nhiều ngày với một vấn đề, một bài toán khó để rồi vỡ òa khi tìm ra đáp án", anh chia sẻ.

Lưu Tử Long - cựu sĩ quan công an chuyển nghề, đi theo lĩnh vực IT để thay đổi bản thân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tuy nhiên, niềm đam mê mới của anh chàng 27 tuổi vấp phải sự phản đối của gia đình. Ba của Tử Long là thợ cắt tóc. Ông từng bỏ vị khách đang cắt tóc dở để chạy đi khoe với cả con phố tin con trai đỗ vào Đại học An ninh nhân dân. Bởi vậy, ông kịch liệt phản đối anh rời ngành.

Trước áp lực từ gia đình, chàng trai trẻ kiên định với lựa chọn của mình, dù chưa chắc chắn kết quả trong tương lai ra sao.. "Mình chỉ có một cuộc đời để sống và quỹ thời gian hạn hẹp, mình không muốn hối tiếc bất kỳ một khoảnh khắc nào", Long chia sẻ.

Cựu trung úy công an kể lại, quãng thời gian vừa học vừa làm với anh rất khó khăn. Anh từng được điều động đi hỗ trợ ngành y tế chống dịch, làm việc từ 6h đến 21h, thậm chí quá nửa đêm. Tuy nhiên, anh vẫn tranh thủ mở máy, học công nghệ.

Hạn chế thời gian không phải là thử thách duy nhất. Anh không có kiến thức nền tảng về lập trình nên mất nhiều ngày "đánh vật" với các bài tập khó. "Cảm giác có một nút thắt trong tâm trí nhưng không gỡ ra được thật sự khó chịu. Mình từng nhìn chằm chằm vào màn hình laptop và hoài nghi về con đường mình đã chọn", Long kể lại.

Anh Long đang là lập trình viên tại TMA Solutions sau 9 tháng học trực tuyến tại FUNiX. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Để có thêm động lực, anh thường nhớ lại lý do mình bắt đầu theo đuổi con đường này. Đồng thời, với sự đồng hành của cố vấn chuyên môn (mentor) và những người bạn học chung, anh dần tháo gỡ các nút thắt. Đôi khi, dù đã nửa đêm, anh vẫn nhận được sự giúp đỡ từ họ.

Bên cạnh đó, Tử Long nhận được sự hỗ trợ từ cán bộ chăm sóc học viên (hannah) Lê Hồng Nhung, người đóng vai trò cầu nối giữa học viên và nhà trường. Ngay cả khi bị bệnh, nữ hannah vẫn nhiệt tình hỗ trợ anh để không làm chậm tiến độ học tập. Sự tận tâm của cô đã tiếp thêm động lực cho nam học viên cố gắng hoàn thành tốt chương trình.

Tháng 5/2022, sau 8 tháng học tại FUNiX, Long nộp đơn ứng tuyển và được nhận vào hai công ty công nghệ. Anh lựa chọn làm việc tại TMA Solutions, trở thành lập trình viên.

Hiện, nghề lập trình mang lại cho Long sự tự do trong việc chọn lựa công ty, làm việc tại văn phòng hay từ xa... Công việc hiện tại tuy nhiều áp lực, đòi hỏi phải nỗ lực và liên tục cập nhật kiến thức mới. Tuy nhiên, nam lập trình viên vẫn thoải mái tận hưởng công việc bởi anh được làm những điều mình thích.

Khi có công việc ổn định, thu nhập tốt, anh đã nhận được sự ủng hộ của gia đình. Ba của anh đã tin tưởng vào quyết định đổi nghề của con và tự hào khoe với khách hàng về cậu con trai làm lập trình viên.

Hiện tại, mỗi ngày sau khi đi làm về, chàng trai 29 tuổi vẫn tiếp tục ngồi học và cập nhật kiến thức còn thiếu đến khuya. Làm việc trái ngành, Long tự nhủ phải nỗ lực hơn rất nhiều người khác. "Mình không phấn đấu để hơn ai cả, chỉ hướng tới mục tiêu hơn chính bản thân mình ngày hôm qua", anh chia sẻ.

Vân Nguyễn