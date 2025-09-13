Shynh Premium phát triển mô hình thẩm mỹ chuẩn y khoa

Shynh Premium của Shynh Group nổi bật với mô hình clinic chuẩn y khoa, đầu tư công nghệ hiện đại.

Sau 7 năm gia nhập thị trường, Shynh Premium là một trong những thẩm mỹ viện tiên phong ứng dụng mô hình clinic chuẩn y khoa, mang đến trải nghiệm toàn diện từ dịch vụ, công nghệ, không gian đến đội ngũ. Khác với các spa truyền thống, Shynh Premium định vị là viện thẩm mỹ công nghệ cao chuẩn quốc tế, kết hợp giữa trị liệu chuyên sâu bằng thiết bị hiện đại và tư vấn cá nhân hóa từ đội ngũ bác sĩ, chuyên gia thẩm mỹ được đào tạo bài bản.

Shynh Premium sở hữu máy móc công nghệ cao hiện đại trên thế giới. Ảnh: Shynh Premium

Theo đó, nhiều công nghệ mới được Shynh Premium ứng dụng sớm tại thị trường Việt Nam như: Thermage FLX Pro Plus nâng cơ trẻ hóa không xâm lấn chuẩn FDA Mỹ, Ultherapy Prime - công nghệ nâng cơ tầng SMAS bằng sóng siêu âm vi điểm, Visia AI - máy soi da trí tuệ nhân tạo phân tích 12 lớp biểu bì, Laser Picosure Pro, Hifu Ultraformer III, Laser Fotona Dynamic....

Shynh Premium sở hữu đội ngũ y bác sĩ, chuyên gia da liễu giàu kinh nghiệm. Ảnh: Shynh Premium

Không gian clinic cũng được thiết kế theo tiêu chuẩn 5 sao, đề cao sự riêng tư, thư giãn và sang trọng. "Từng chi tiết đều được chúng tôi chăm chút, nhằm đem lại cảm giác an tâm và thoải mái cho khách hàng", đại diện Shynh Premium cho biết.

Bên cạnh đó, Shynh Premium có nhiều phác đồ độc bản do hội đồng bác sĩ Shynh Group nghiên cứu và phát triển: New Perfect Face, New Perfect Skin Premium, Slim Fit Promax AI. Mỗi liệu trình đều được cá nhân hóa theo nhu cầu làn da, độ tuổi và mục tiêu thẩm mỹ, giúp khách hàng cảm nhận rõ sự thay đổi chỉ sau một đến hai buổi điều trị. Điều này đảm bảo an toàn và duy trì hiệu quả dài lâu.

Đại diện thẩm mỹ viện chia sẻ, đến nay, Shynh Premium phục vụ hơn 550.000 lượt khách hàng, trong đó có nhiều doanh nhân, nghệ sĩ nổi tiếng và phụ nữ thành đạt. Độ hài lòng lên đến 98,6%, tỷ lệ khách hàng quay lại sử dụng dịch vụ trên 72% mỗi quý.

Khách hàng trải nghiệm soi da bằng công nghệ cao tại Shynh Premium. Ảnh: Shynh Premium

Không chỉ chú trọng trải nghiệm điều trị, Shynh Premium còn đầu tư mạnh vào chăm sóc hậu trị liệu và các chương trình đặc quyền hội viên, nhằm xây dựng mối quan hệ lâu dài với từng khách hàng.

"Với tầm nhìn hiện đại và đam mê làm đẹp an toàn, mục tiêu của chúng tôi là đưa Shynh Premium trở thành một trong những thương hiệu clinic hiếm hoi được đánh giá cao về chuyên môn, trải nghiệm dịch vụ", bà Lê Thị Xuân, người sáng lập và điều hành hệ thống thẩm mỹ Shynh Group nói.

Bên cạnh việc kinh doanh, bà Xuân cùng đội ngũ nhân sự Shynh Premium còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và đào tạo chuyên viên ngành thẩm mỹ, truyền cảm hứng đến phụ nữ hiện đại.

Thanh Thư