Shynh khai xuân chuỗi chi nhánh trên toàn quốc

Shynh Group tổ chức chương trình "Tân Xuân khởi sắc" thường niên với các hoạt động như trống hội và múa lân, đánh dấu thời điểm khởi đầu năm mới và định hướng phát triển bền vững.

Khai xuân năm 2026, ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, trong bối cảnh ngành làm đẹp ngày càng cạnh tranh, yếu tố bền vững nằm ở năng lực chuyên môn, chuẩn y khoa và sự tin tưởng dài hạn từ khách hàng. Hoạt động "Tân Xuân khởi sắc" không chỉ là lời chúc năm mới, mà còn là cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng, mở rộng phạm vi phục vụ và phát triển các giải pháp làm đẹp kết hợp chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Hoạt động múa lân trống hội chúc mừng năm mới vào ngày 24/2. Ảnh: Shynh Group

Trong đó bao gồm các liệu trình trẻ hóa da bằng công nghệ cao, căng chỉ nâng cơ, trẻ hóa Eva, tạo hình khuôn mặt theo tỷ lệ "vàng"; các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ như nâng mũi, tạo hình mắt; cùng những liệu pháp chăm sóc sức khỏe chủ động như detox cơ thể, trẻ hóa tế bào để phục hồi năng lượng và cân bằng thể trạng.

Hội đồng bác sĩ Shynh Group và đội ngũ nhân sự hái lộc đầu năm. Ảnh: Shynh Group

Trong khuôn khổ hoạt động khai xuân, chương trình còn diễn ra các phần trao lì xì, trao quà may mắn và ưu đãi đầu năm cho khách hàng thân thiết.

Sự kiện năm nay có sự góp mặt của ca sĩ Giang Hồng Ngọc, một trong khách hàng thân thiết nhiều năm của Shynh Group. Ảnh: Shynh Group

Bước sang thập kỷ thứ hai trong lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam, Shynh Group từng bước mở rộng hệ sinh thái dịch vụ theo hướng toàn diện và chuyên sâu. Bao gồm viện chăm sóc và điều trị da Shynh House; viện thẩm mỹ Shynh Premium, khu phức hợp chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Shynh Super Luxury, phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ SHE, học viện đào tạo spa Shynh Academy, thương hiệu mỹ phẩm và dược mỹ phẩm Shynh Dermacare.

Hoạt động khai xuân với sự có mặt của ban lãnh đạo, đội ngũ bác sĩ, chuyên gia và nhân sự hệ thống. Ảnh: Shynh Group

Hệ thống định hướng phát triển mô hình kết hợp giữa thẩm mỹ nội khoa - ngoại khoa - sức khỏe sau khi hợp tác với bệnh viện Quốc tế City CIH, bước tiến mới trong hành trình nâng tầm tiêu chuẩn bệnh viện. Đặc biệt, trong năm nay, dự án chi nhánh mới Shynh Super Luxury tại Thảo Điền sẽ ra mắt, nâng trải nghiệm cá nhân hóa cho từng khách hàng.

Thế Đan