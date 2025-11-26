Shynh Group nhận giải thưởng từ tập đoàn thẩm mỹ Merz Aesthetics

Shynh Group được vinh danh nhờ đầu tư mạnh vào công nghệ thẩm mỹ chính hãng và giải pháp điều trị chuẩn y khoa, nâng cao hiệu quả và an toàn cho khách hàng.

Ngày 19/11, Shynh Group được Merz Aesthetics - một trong những tập đoàn công nghệ thẩm mỹ hàng đầu thế giới trao giải "Asia Pacific Winner 2025" trong khuôn khổ sự kiện "Golden Record Award 2025" (GRA) tại Seoul, Hàn Quốc. Giải thưởng nhằm ghi nhận các đơn vị có tốc độ tăng trưởng nổi bật và đóng góp tích cực cho ngành thẩm mỹ khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Chủ tịch Shynh Group - Lê Thị Xuân (phải) nhận giải thưởng "Asia Pacific Winner" tại sự kiện "Merz Aesthetics Golden Record Award 2025". Ảnh: Shynh Group

Bà Lê Thị Xuân, Chủ tịch Shynh Group, chia sẻ giải thưởng góp phần khẳng định tiêu chuẩn vận hành nghiêm ngặt, đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và mức độ tin cậy từ khách hàng đối với các dịch vụ thẩm mỹ chuẩn y khoa mà doanh nghiệp đang triển khai. Thành tựu này cũng ghi nhận hành trình 13 năm phát triển và nỗ lực không ngừng của tập đoàn trong việc đưa công nghệ thẩm mỹ tiên tiến về Việt Nam.

Theo bà, đây là bước đệm quan trọng để đơn vị thúc đẩy chiến lược nâng tầm ngành thẩm mỹ Việt Nam, mở ra cơ hội tiếp cận dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng trong nước và quốc tế trong tương lai. "Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư công nghệ, củng cố chuẩn y khoa và mở rộng hệ sinh thái nhằm đóng góp vào sự phát triển bền vững của lĩnh vực thẩm mỹ trong những năm tới", bà nói.

Chủ tịch Lê Thị Xuân chụp ảnh kỷ niệm cùng Mr. Bob Rhatigan - CEO Merz Aesthetics (bên trái) và Mr. Victor Liew - Giám đốc khu vực (bên phải). Ảnh: Shynh Group

Trước đó, tại sự kiện "Golden Record Award Vietnam 2025" do Merz Aesthetics tổ chức, Shynh Group cũng được vinh danh với hai hạng mục: "Clinic có thành tích Belotero Revive ấn tượng nhất năm" và "Top 10 Clinic có mức tiêu thụ đầu tip Ultherapy Prime nhiều nhất năm". Doanh nghiệp được biết đến là một trong những đơn vị đầu tư mạnh vào hệ thống công nghệ chính hãng, hiện sở hữu ba thiết bị Ultherapy Prime từ Merz Aesthetics Mỹ.

Những năm gần đây, Shynh Group mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, phát triển mô hình thẩm mỹ toàn diện từ điều trị da chuyên sâu đến thẩm mỹ nội - ngoại khoa. Hệ thống bao gồm: Shynh House - phòng khám chăm sóc và điều trị da chuẩn y khoa; Shynh Premium - viện thẩm mỹ công nghệ cao chuẩn quốc tế; SHE Plastic Surgery - phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ; Shynh Super Luxury - khu phức hợp chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cao cấp theo mô hình all-in-one ra mắt năm 2024.

Sự hoàn thiện hệ sinh thái giúp đơn vị đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng, từ các dịch vụ trẻ hóa công nghệ cao đến phẫu thuật tạo hình chuyên sâu. Đây cũng là yếu tố tạo lợi thế cạnh tranh, góp phần giúp doanh nghiệp được Merz Aesthetics đánh giá cao trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Shynh Group sở hữu đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm cùng máy móc công nghệ hiện đại. Ảnh: Shynh Group

Sự kiện "Golden Record Award" được Merz Aesthetics - tập đoàn thẩm mỹ toàn cầu có trụ sở tại Đức - tổ chức hằng năm, nhằm tôn vinh những đơn vị đạt thành tựu xuất sắc trong triển khai công nghệ, dịch vụ và tiêu chuẩn an toàn y khoa. Hệ thống giải thưởng được đánh giá qua bộ tiêu chí khắt khe gồm năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ, hiệu quả và mức độ an toàn trong điều trị, tốc độ tăng trưởng, quy mô vận hành và khả năng đổi mới công nghệ. Trong đó, "Asia Pacific Winner" được xem là một trong những hạng mục danh giá nhất.

Merz Aesthetics là một tập đoàn thẩm mỹ toàn cầu có trụ sở tại Đức, chuyên về công nghệ trẻ hóa không xâm lấn (như Ultherapy - nâng cơ bằng sóng siêu âm); filler và sản phẩm tiêm thẩm mỹ (như Belotero); cùng thiết bị và giải pháp điều trị da công nghệ cao. Tập đoàn hoạt động tại hơn 90 quốc gia, được xem là một trong ba nhà cung cấp công nghệ thẩm mỹ lớn nhất thế giới, bên cạnh Allergan và Galderma.

Hải My