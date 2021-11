Showroom chuẩn toàn cầu mới của Volkswagen tại Việt Nam

VW Hoàng Gia – CN An Phú áp dụng chuẩn mới nhất từ tập đoàn VW, mang đến tương tác trực quan, cá nhân hóa giữa khách hàng và xe, khai trương ngày 26/11.

Đại lý chính hãng VW Hoàng Gia – CN An Phú nằm trên trục đại lộ Đông Tây – Mai Chí Thọ, tuyến đường hiện đại bậc nhất tại TP HCM. Hãng cho biết, đây là nơi tập trung cư dân cao cấp, nhiều trung tâm mua sắm sầm uất tại phía Nam thành phố. Đại lý này trực thuộc công ty VW Hoàng Gia, có chuỗi hệ thống đại lý Volkswagen nhiều chi nhánh nhất tại Việt Nam.

VW Hoàng Gia – CN An Phú có địa chỉ tại 67 Mai Chí Thọ, An Phú, Thủ Đức.

Tại lễ khai trương đại lý mới, bà Nguyễn Thị Hồng Hoa, Tổng giám đốc VW Hoàng Gia cho biết, doanh nghiệp đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh phân phối ôtô tại Việt Nam. "Chúng tôi không ngừng nỗ lực để củng cố vị thế của mình và niềm tin của khách hàng cho VW Hoàng Gia và thương hiệu Volkswagen. Đến với đại lý mới, khách hàng sẽ được trải nghiệm những đổi mới từ VW, dễ dàng hơn khi lựa chọn được chiếc xe ưng ý", bà Hồng Hoa nói.

Đại lý mới nhất của VW tại Việt Nam sẽ mở đầu cho những dự án xây dựng hệ thống đại lý mang tính biểu tượng, toàn cầu hóa của Tập đoàn Volkswagen Đức, với tinh thần "You take we make". Tại khu vực lounge, nơi khách hàng được tiếp đón trong không gian có thiết kế mở, màu sắc chủ đạo là tông xanh trắng, kết hợp các vật liệu thân thiện môi trường.

Khu vực trưng bày xe nổi bật đặt chính giữa showroom, áp dụng yếu tố "khung chuyển động" với ánh sáng tập trung tại sản phẩm. Hệ thống đèn gam màu vàng là điểm nhấn mới. Các thiết bị thông tin đến khách hàng được áp dụng hạ tầng điện kỹ thuật số.

Khu vực trưng bày xe tại đại lý mới khai trương.

Showroom theo chuẩn mới còn có khu vực truyền tải câu chuyện thương hiệu của VW bằng hình ảnh và những video sinh động. Với khu vực trưng bày bộ sưu tập, đồ lưu niệm chính hãng, VW mang đến những món quà độc đáo, thú vị gắn dành cho người yêu thích thương hiệu.

Khu vực khám phá và trải nghiệm chính sẽ tập trung vào yếu tố con người và kỹ thuật số. Với công nghệ hiện đại, khu vực này mang đến trải nghiệm cá nhân hóa ở mức cao, người dùng có thể chọn màu xe, màu nội thất. Chiếc xe sẽ được mô phỏng 360 độ, hiển thị trực quan giúp người dùng dễ dàng hình dung được chiếc xe yêu thích.

Đại diện nhà phân phối cho biết, nhân viên tại VW Hoàng Gia – CN An Phú được đào tạo theo chuẩn VW toàn cầu, từ kiến thức chuyên môn về xe, giá trị cốt lõi thương hiệu và kỹ năng thấu hiểu tâm lý khách hàng.

"VW Hoàng Gia – CN An Phú là một trong những đại lý tiên phong theo chuẩn mới nhất của tập đoàn VW, hứa hẹn sẽ mang lại chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng Việt Nam", ông Đỗ Nguyễn Vương, Tổng giám đốc VW Việt Nam nói. "Đại lý mới cũng giới thiệu mẫu SUV 7 chỗ Teramont, mang đến trải nghiệm đậm chất Đức, nền tảng cho sự phát triển bền vững của VW Việt Nam trong tương lai".

Đại diện hãng giới thiệu chiếc Teramont nhập khẩu từ Mỹ.

Teramont có thiết kế đậm chất SUV, sử dụng động cơ tăng áp 2.0 TSI, công suất 220 mã lực và sức kéo 350 Nm, ngay từ tua máy 1.600 – 4.400 vòng/ phút. Mức tiêu hao nhiên liệu được hãng công bố 10 lít/ 100 km. Xe có 7 chỗ ngồi, khoang hành lý rộng tối đa 2.741 lít. Teramont được xếp hạng an toàn 5 sao bởi Cục quản lý an toàn giao thông Mỹ. Phiên bản Teramont tại Việt Nam có giá bán 2,349 tỷ đồng (đã bao gồm VAT).

Hiện, VW Việt Nam đang áp dụng chương trình ưu đãi hỗ trợ 100 triệu đồng phí trước bạ cho khách mua Tiguan Elegance, 200 triệu đồng cho khách mua Passat Blue Motion và 16 triệu đồng cho khách mua Polo Hatchback, từ nay đến 31/12. Ngoài ra, hãng tặng bộ voucher ưu đãi 15% chi phí bảo dưỡng nhỏ và lớn, ưu đãi 30% cho ắc quy, phụ kiện cho khách mua xe mới, thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng từ nay đến 31/1/2022.

Tuấn Vũ (Ảnh: VWVN)