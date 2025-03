Showroom Aion duy nhất tại Việt Nam đóng cửa sau 3 tháng

Nhà phân phối hãng Trung Quốc - Aion chuyển đại lý bán xe Aion sang BYD từ tháng 3 và cho biết vẫn tiếp tục kinh doanh xe Aion.

"Chúng tôi có kế hoạch di chuyển đại lý Aion sang vị trí mới để phù hợp hơn với định hướng quảng bá thương hiệu, gia tăng nhận diện và định hướng tập khách hàng tiềm năng", đại diện truyền thông Harmony Việt Nam, đơn vị phân phối xe Aion nói với VnExpress về lý do đóng cửa showroom tại quận 7, TP HCM. "Các đại lý mới sẽ ra mắt trong thời gian tới".

Aion vào Việt Nam hồi giữa tháng 10/2024. Showroom duy nhất của hãng tọa lạc trên đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7. Đến tháng 2/2025, đại lý với nhận diện Aion được chỉnh trang, sau đó đổi thành nơi bán xe BYD cũng thuộc sở hữu của Harmony Việt Nam. Như vậy showroom Aion chỉ chính thức hoạt động khoảng hơn 3 tháng.

Theo đại diện nhà phân phối Aion, hãng đang tìm kiếm đối tác mới để mở đại lý ở miền Bắc và miền Nam nhưng không nói rõ thời điểm. Showroom Aion duy nhất đóng cửa, hãng cho biết quyền lợi của khách hàng về bảo hành, bảo dưỡng và dịch vụ sửa chữa, cung cấp phụ tùng chính hãng vẫn sẽ được đảm bảo theo chính sách và tiêu chuẩn của Aion tại thị trường Việt.

Thời điểm khai trương đại lý hồi tháng 10/2024, một số khách hàng đầu tiên của Aion được hãng giới thiệu. Nguồn tin VnExpress cho biết, kế hoạch giao xe cho khách sau Tết mới thực hiện. Nhưng thay đổi trong chiến lược kinh doanh khiến những khách hàng này chưa nhận được xe và hãng cũng đã thương lượng để hoàn cọc. Như vậy, chưa có xe Aion nào bán ra thị trường cho khách cá nhân.

Nhập khẩu và phân phối Aion là Harmony Việt Nam, công ty con của tập đoàn Harmony Group (Trung Quốc). Hãng mở bán ban đầu hai mẫu: ES và Y Plus đều thuần điện, nhập khẩu từ nhà máy ở quê nhà.

Aion là hãng con của tập đoàn ôtô Quảng Châu (GAC), thành lập 2018 và thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc. Tại Việt Nam, Aion và GAC được phân phối bởi hai công ty khác nhau. GAC hiện được bán bởi Tanchong và chỉ bao gồm các mẫu xe trang bị động cơ đốt trong.

Thời điểm ra mắt, Aion bán chiếc ES định vị ở phân khúc sedan cỡ D nhưng giá cỡ C và chỉ có một phiên bản (giá 788 triệu đồng). Xe trang bị môtơ có công suất 134 mã lực, mô-men xoắn 225 Nm. Bộ pin dung lượng 55,2 kWh cho tầm hoạt động 442 km. Xe sử dụng bộ sạc tiêu chuẩn 7 kW, mất khoảng gần 8 giờ để đầy pin.

Bên cạnh ES là Aion Y Plus. Đây là mẫu xe cỡ C, hòa trộn thiết kế của dòng crossover và MPV, giá 888 triệu đồng. Y Plus lắp môtơ công suất 204 mã lực, mô-men xoắn 225 Nm. Tầm hoạt động của Aion Y Plus khoảng 490 km nhờ bộ pin LIP (Lithium Iron Phosphate) dung lượng 63,2 kWh. Xe đi kèm bộ sạc tiêu chuẩn 7 kW tương tự ES.

Aion không đầu tư trạm sạc. Thay vào đó, hãng liên kết với các công ty thuộc bên thứ ba có chức năng cung cấp dịch vụ sạc cho xe điện. Tại đại lý duy nhất ở quận 7 khi còn hoạt động, khách sở hữu xe Aion có thể sạc nhanh bằng trụ sạc 120 kW với tốc độ sạc 30-80% trong 35 phút.

Thành Nhạn