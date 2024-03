Showa Brain Navi Vietnam tham gia lễ hội Việt Nam - Nhật Bản

TP HCMShowa Brain Navi Vietnam, đối tác phân phối tại Việt Nam của Công ty Wedge Holdings (Nhật Bản) tham dự lễ hội vào ngày 9-10/3.

Tại sự kiện, Công ty Wedge Holdings và Showa Brain Navi Vietnam mang đến loạt sản phẩm nhân vật bản quyền mới, trong đó có Haikyu, Bleach và Dragon on Hat. Các sản phẩm này được phát triển đặc biệt cho thị trường Việt Nam, bao gồm: văn phòng phẩm và sưu tập nhân vật. Haikyu và Bleach là hai tựa manga, anime nổi tiếng trên toàn thế giới. Trong khi đó Dragon on Hat là dự án mới nhất do tác giả, họa sĩ manga nổi tiếng Akira Ito cùng Wedge Holdings phát triển, lấy cảm hứng từ Việt Nam.

Các sản phẩm văn phòng phẩm và sưu tập nhân vật từ loạt truyện Haikyu, Bleach, và Dragon on Hat được trưng bày tại gian hàng của Wedge Holdings và Showa Brain Navi Vietnam, thu hút sự quan tâm của người tham dự. Ảnh: Showa Brain Navi Vietnam

Công ty Wedge Holdings và Showa Brain Navi Vietnam còn tổ chức lễ hội card game "Vietnam TCG Matsuri", sự kiện TCG (trò chơi thẻ sưu tập) lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Với sự tham gia của các cộng đồng và hội nhóm TCG lớn, sự kiện này mang đến cơ hội trải nghiệm các tựa game nổi tiếng thế giới như: Pokemon Card Game và Cardfight Vanguard TCG, cũng như tham gia giải đấu và nhận các phần thưởng giá trị.

Chú thích ảnh 2: Họa sĩ, tác giả manga Akira Ito giao lưu và ký tặng người hâm mộ tại buổi lễ giới thiệu bộ sưu tập sản phẩm mới Dragon on Hat. Ảnh: Showa Brain Navi Vietnam

Trong khuôn khổ sự kiện, chương trình "TCG Special Stage" cũng được tổ chức. Đây là dịp người hâm mộ có cơ hội gặp gỡ và giao lưu với họa sĩ manga Akira Ito, tác giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng thế giới như "Yu-Gi-Oh! R" và "Cardfight Vanguard". Giám đốc Wedge Holdings, ông Tatsuya Konoshita, đánh giá cao tiềm năng thị trường card game tại Việt Nam và cam kết thúc đẩy văn hóa mangaTCG tại thị trường Việt Nam.

CEO của Wedge Holdings ông Tatsuya Konoshita chia sẻ về cam kết của công ty trong việc phát triển và thúc đẩy văn hóa manga và TCG tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Showa Brain Navi Vietnam

Showa Brain Navi Việt Nam thành lập năm 2015 tại TP HCM), là công ty 100% vốn nước ngoài, trực thuộc Tập đoàn Showa Holdings (Nhật Bản). Công ty chuyên phân phối và kinh doanh các sản phẩm nội dung như: trading card game, thẻ sưu tập nhân vật và các sản phẩm sưu tập nhân vật. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này còn triển khai các hoạt động kinh doanh, tư vấn về tác quyền, quảng bá các sản phẩm nội dung của Nhật Bản tại thị trường Việt Nam thông qua hợp tác cùng Công ty Wedge Holdings (Nhật Bản) để mở rộng hoạt động kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

Wedge Holdings thành lập năm 2001 tại Nhật bản, là công ty con của Tập đoàn Showa Holdings. Đây là một trong những công ty hàng đầu tại xứ sở mặt trời mọc về thiết kế gameplay, biên tập game cho các hãng game nổi tiếng như Takaratomy, Bandai, phát triển các sản phẩm nhân vật bản quyền.

Từ năm 2018, Wedge Holdings đã ra mắt sản phẩm TCG phiên bản tiếng Việt đầu tiên là bộ cờ bóng chuyền Haikyu. Từ đó, công ty liên tục giới thiệu những sản phẩm mới nhất và tổ chức các sự kiện để tạo sân chơi cho cộng đồng người hâm mộ TCG. Bằng việc mang đến những sản phẩm nội dung Nhật Bản chất lượng, Wedge Holdings mong muốn đóng góp vào sự phát triển của thị trường kinh doanh nội dung tại Việt Nam và mang đến niềm vui, sự hứng khởi cho giới trẻ.

Hải My