Show thực cảnh 'Ký ức Hội An' trình diễn trở lại

Diễn trở lại vào ngày 21/4 tại đô thị cổ Hội An, show "Ký ức Hội An" tái hiện cuộc sống cư dân Hội An - xứ Quảng suốt lịch sử hơn 400 năm.

Theo ông Phạm Thanh Tùng, Giám đốc điều hành đảo ký ức Hội An, đại diện nhà sản xuất, "Ký ức Hội An" là show diễn nằm trong hạng mục quan trọng nhất của Đảo ký ức Hội An - Hoi An Memories Land. Hơn một năm qua, show diễn này phải tạm ngưng nhiều lần vì diễn biến của Covid-19 và thiên tai.

Lần trở lại này, "Ký ức Hội An" lại tiếp tục hoàn thiện phiên bản thứ tư mang tính tương tác với du khách nhiều hơn. Ở vài phân đoạn, du khách có thể tham gia trải nghiệm vào vở diễn như một diễn viên theo cách thức mới lạ.

Với 5 màn gói gọn trong một tiếng đồng hồ, show diễn sẽ chuyển tải những nội dung tương đối súc tích, hàm chứa nhiều ý nghĩa về cuộc sống của cư dân Hội An - xứ Quảng trải suốt lịch sử hơn 400 năm, từ khi đô thị cổ này được hình thành đến nay. Du khách sẽ chiêm ngưỡng hình ảnh hàng trăm tà áo dài, những chàng trai cô gái lao động, sinh hoạt, buôn bán. Họ cất cao lời ca tiếng hát như một gửi gắm và khát vọng nghìn đời nay của cư dân nước Việt về cuộc sống hòa bình, hạnh phúc.

Sinh mệnh là màn trình diễn thứ nhất trong show diễn "Ký ức Hội An". Trong đó có cảnh Hội An hình thành từ những tiểu trấn nhỏ, người dân cùng nhau chặt gỗ, xây nhà...

Show diễn thực cảnh "Ký ức Hội An" được nhận xét là một trong những sản phẩm du lịch khác biệt và đặc biệt. Đây là chương trình nghệ thuật ấn tượng, đã có những đóng góp tích cực vào thành công chung của ngành du lịch tỉnh Quảng Nam. Đặc biệt, show diễn sắp trở lại như làm thức giấc và bừng sáng cho Hội An.

Xác định đầu tư lâu dài, tạo điểm nhấn cho du lịch Hội An nói riêng và cả miền Trung di sản nói chung, theo ông Tùng, nhà sản xuất sẽ còn phải tiếp tục bù lỗ cho show diễn, nhưng không thể tạm dừng biểu diễn hơn nữa. Dừng biểu diễn sẽ xảy ra khả năng hao hụt lao động tương đối lớn, trong khi đào tạo ra một diễn viên hay một nhân viên theo tiểu chuẩn của "Ký ức Hội An" mất nhiều thời gian và công sức. Hơn nữa Hội An cần phải có hoạt động, cần có điểm đến vui chơi giải trí đặc sắc để du khách tới và ở lại. Nhà sản xuất phải chấp nhận và huy động các nguồn tài chính để duy trì thương hiệu.

Ông Tùng cũng cho biết thêm, cùng với Hoi An Memories Resort & Spa đi vào vận hành từ tháng 12/2020, đảo ký ức Hội An đã hoàn thiện hành trình trải nghiệm nghệ thuật và nghỉ dưỡng đỉnh cao cho mọi du khách. Do đó, sự trở lại lần này góp phần làm mới show diễn trên cơ sở lắng nghe và tham vấn ý kiến của những người am hiểu cũng như của du khách sau 3 năm hoạt động.

Công nghệ trình diễn và kỹ nghệ biểu diễn của "Ký ức Hội An" được kỳ vọng sẽ thu hút du khách tới Hội An, ủng hộ văn hóa nơi đây và giá trị Việt Nam.

Màn 2 của show diễn là cảnh đám cưới. Đó là hình ảnh những bông hoa gạo rơi đỏ rực theo dòng nước đưa công chúa Huyền Trân về nhà chồng như thể hiện nỗi buồn chất ngất trong lòng người con gái hy sinh tuổi thanh xuân và tình yêu vì quốc gia đại sự.

Show diễn của sự tự hào

Nhiều du khách từng đến Hội An xem show đã nhận xét, "Ký ức Hội An" mang tới cảm xúc gần gũi qua hình ảnh hàng trăm tà áo dài; những chàng trai cô gái lao động, sinh hoạt, buôn bán. Họ cùng nhau cất cao lời ca tiếng hát như một gửi gắm và khát vọng nghìn đời nay của người dân nước Việt về cuộc sống hòa bình, hạnh phúc.

Thu Hà - cô gái 27 tuổi đến từ Hoàng Mai, Hà Nội đã có cơ hội xem show diễn thực cảnh "Ký ức Hội An" cho biết, cô và nhóm bạn từng xem dạng show diễn thực cảnh ở một số nơi. Song, hồi tháng 7/2020, tranh thủ cuối tuần nên cả nhóm đã đặt vé đi Hội An. Lúc đầu cả nhóm chỉ xác định đây là kỳ nghỉ ngắn cuối tuần. Song, khi được trải nghiệm công viên ấn tượng Hội An và với 60 phút của show diễn "Ký ức Hội An" thì cả nhóm lại cảm thấy rất tự hào. "Chuyến đi ngắn nhưng ý nghĩa nhất trong nhiều lần tới Hội An",Thu Hà nói. Màn 3 - Đèn và biển: cô gái Hội An chân chất đảm đang gánh vác công việc nhà để người đàn ông của mình yên tâm đi biển... Còn du khách Thanh Vân từng chia sẻ trên trang fanpage của Đảo Ký ức Hội An rằng nếu chỉ xem ảnh và video thì không thể thấy hết sự hoành tráng và ý nghĩa của show diễn khi ngồi tại khán đài. Trải nghiệm thưởng thức nghệ thuật thực cảnh ngoài trời với "Ký ức Hội An" là hoàn toàn khác biệt. Ánh sáng, âm thanh, điệu hát, các động tác múa... đã kể lại một câu chuyện văn hóa Việt hoàn hảo với công nghệ trình diễn thú vị. Tháng 3/2020, khán giả tên Thắng chấm cho "Ký ức Hội An" 5 sao kèm lời bình luận trên trang đánh giá du lịch nổi tiếng TripAdvisor: "Màn biểu diễn rất ấn tượng. Đối với những người thích nghệ thuật và nét văn hóa đặc trưng thì đây là một điểm đến thú vị và nên thử". Màn 4 - Hội nhập: một thương cảng Faifo vàng son trên bến dưới thuyền, một biểu tượng của sự hội nhập quốc tế rất sớm của vùng đất này. Vào tháng 9/2019, show "Ký ức Hội An" đã đón lượt khách thứ một triệu, được đánh giá là một trong những chương trình nghệ thuật đặc sắc không thể bỏ qua cho du khách khi đi du lịch Hội An. Sau khi dịu dàng nhắc khán giả ổn định chỗ ngồi, show bắt đầu từ 20h. Trước khi có Covid-19, show diễn chỉ nghỉ tối thứ 3, nhưng cả năm qua, cứ khi nào trở lại được, show chỉ có thể hoạt động vào cuối tuần. Sân khấu ngoài trời rộng tới 25.000 m2 trên đảo Cồn Hến, phường Cẩm Nam, thành phố Hội An được thiết kế công phu với đầy đủ nhà cửa, hàng quán, phố xá mô phỏng giống phố cổ Hội An. Bên cạnh đó, show diễn còn có bối cảnh sông nước tự nhiên của một cồn đất tự nhiên giữa sông Hoài, với sự tham gia diễn xuất của hàng trăm diễn viên. Hệ thống ánh sáng, âm thanh được đầu tư nhằm tạo thêm hiệu ứng tốt cho show diễn. "Khung cửi cổ xưa ơi..." cùng với thanh âm kẽo kẹt vang lên xuyên suốt thời gian một tiếng đồng hồ của show đã vang vọng khắp sân khấu 25.000 m2, đưa du khách trở lại miền ký ức xưa hơn 400 năm giao thương quốc tế của Faifo - Hội An. Đạo diễn của "Ký ức Hội An" cho biết show diễn như lời gửi gắm thông điệp tự hào về lịch sử giao thương quốc tế 400 năm của vùng đất nổi tiếng này qua hình ảnh cái khung cửi dệt vải - một biểu tượng của nền văn minh nhân loại. Màn 5 - Áo dài: với sự trình diễn của 100 cô gái như sự bất tận vô hạn của cuộc sống. Nhà sản xuất cho biết thêm, trong bối cảnh Covid-19, thời gian tới, "Ký ức Hội An" chủ yếu thu hút khách nội địa.

