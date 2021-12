Show nhạc trực tuyến 'In the Mirror' dời lịch tổ chức

Do diễn biến phức tạp của Covid-19, show âm nhạc trực tuyến có sự tham gia của Tùng Dương và Bùi Anh Tuấn dự kiến sẽ dời lịch tổ chức sang ngày 19/1/2022.

Trong những ngày qua, tình hình Covid-19 tại Hà Nội có nhiều diễn biến phức tạp với số ca mắc mới tăng cao. Thành phố đã đưa ra nhiều khuyến cáo để hạn chế lây lan như: tạm dừng các dịch vụ, hoạt động không thiết yếu. Vì vậy, nhằm đảm bảo an toàn cho ekip thực hiện và ca sĩ tham gia, cũng như đáp ứng các yêu cầu phòng dịch của thành phố, ban tổ chức show âm nhạc trực tuyến "In the Mirror" đã quyết định thay đổi lịch tổ chức.

Độc giả quan tâm có thể

tìm hiểu về chương trình tại đây.

Theo đó, chương trình dự kiến sẽ ghi hình và phát trực tiếp vào ngày 19/1/2022 (lịch cũ là ngày 26/12). "In the Mirror" dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 2 giờ đồng hồ, từ 20h00 đến 22h00, tạo nên không gian âm nhạc soi chiếu giữa Tùng Dương và Bùi Anh Tuấn.

Giá vé xem trực tuyến "In the Mirror" qua nền tảng eLive là 399.000 đồng.

Tùng Dương và Bùi Anh Tuấn sẽ là hai nghệ sĩ đầu tiên tham gia show âm nhạc trực tuyến "In the Mirror".

Được tổ chức bởi báo điện tử VnExpress, thông qua nền tảng eLive, "In the Mirror" hứa hẹn sẽ đưa khán giả vào một không gian âm nhạc trực tuyến nhưng đặc sắc không hề kém cạnh các liveshow trực tiếp. Họ vẫn sẽ được thưởng thức giọng hát của Tùng Dương và Bùi Anh Tuấn cùng với đó là nghe hai nghệ sĩ trò chuyện về tình yêu dành cho âm nhạc.

Với hình thức trực tuyến, "In the Mirror" là nơi đưa nghệ sĩ đến gần hơn với khán giả, xóa nhòa đi những cách biệt về mặt địa lý gây ra bởi Covid-19. Trong không gian của chương trình, Tùng Dương và Bùi Anh Tuấn được tự do thể hiện cá tính âm nhạc, người nghe được xích lại gần hơn với ca sĩ để nghe họ hát, nghe họ trò chuyện về âm nhạc và hơn hết là thưởng thức hàng loạt ca khúc thân quen nhưng được phối lại mới mẻ hơn.

Thông tin chi tiết về số đầu tiên của "In the Mirror" xem tại đây.

Thảo Miên