'Show Jetski bắn pháo hoa tại Cát Bà sẽ thu hút quốc tế'

Show "Bản giao hưởng Đảo Xanh" tại Cát Bà là màn trình diễn pháo hoa trên mặt biển quy mô nhất H2O Events từng thực hiện, được kỳ vọng thu hút du khách toàn cầu.

H2O Events có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực trình diễn nước và pháo hoa tại nhiều điểm du lịch và một phim bom tấn như James Bond, Mission: Impossible. Ngoài kết hợp giữa kỹ thuật trình diễn mạo hiểm và nghệ thuật thị giác, H2O Events còn nổi tiếng với khả năng "kể chuyện" bằng nước, lửa, ánh sáng và chuyển động.

Sau thành công tại Phú Quốc với show "Symphony of the sea", H2O Events cùng Sun Group tiếp tục chinh phục đại dương Cát Bà bằng siêu show "Symphony of the Green Island" - màn trình diễn pháo hoa trên mặt biển quy mô nhất từng có, sẽ khai màn vào ngày 23/5. Dịp này, ông Jack Ellison - Giám đốc H2O Events chia sẻ về show diễn sắp tới.

H2O Teams đã có mặt tại Cát Bà để tập luyện cho show diễn. Ảnh: Sun Group

- Lý do gì H2O Events nhận thực hiện dự án tại Cát Bà?

- "Symphony of the Green Island" là dự án tiếp theo chúng tôi được tiếp tục hợp tác cùng Sun Group. Khi họ bày tỏ mong muốn tạo ra một show diễn lớn nhất thế giới ở Cát Bà, chúng tôi biết rằng đây là một cơ hội không thể bỏ lỡ vì muốn thực hiện một dự án tại nơi có cảnh quan tự nhiên hiếm có như Cát Bà.

- Điều gì khiến "Symphony of the Green Island" trở thành một dự án đặc biệt với H20 Events?

- Đây sẽ là show trình diễn nước có quy mô lớn nhất mà chúng tôi từng thực hiện, đánh dấu cột mốc đặc biệt mới trong hành trình sáng tạo của H2O với 20 Jetski, 8 Flyboard, 3 Jetsurf và 15 cánh diều nghệ thuật. Tổng cộng gần 40 vận động viên chuyên nghiệp từ khắp nơi trên thế giới sẽ hội tụ để tạo nên màn trình diễn này. Lần đầu tiên, một màn biểu diễn kết hợp thể thao mạo hiểm và pháo hoa sẽ được tổ chức với quy mô lớn đến vậy.

Nàng tiên Hạc Cát Bà được H2O Events lấy cảm hứng cho câu chuyện trình diễn. Ảnh: Sun Group

- Tại sao đơn vị chọn câu chuyện nàng tiên Hạc làm cảm hứng cho show diễn này?

- Là một công ty đến từ Australia, chúng tôi hiểu rằng mình cần nghiên cứu kỹ để tôn trọng và truyền tải đúng tinh thần văn hóa Việt Nam. Chúng tôi đã tìm hiểu về truyền thuyết, lịch sử, đặc biệt là những yếu tố gắn với đảo Cát Bà. Một điều khiến chúng tôi rất ấn tượng là sự gắn bó đặc biệt giữa hình ảnh những người phụ nữ và các biểu tượng thần thoại như nàng tiên hạc. Dựa trên cảm hứng này, "tính nữ" và biểu tượng tiên hạc đã được đưa vào xuyên suốt trong câu chuyện trình diễn.

Các vận động viên đã đổ bộ về Cát Bà tập luyện với cường độ cao cho ngày khai màn. Ảnh: Sun Group

- Làm thế nào công ty thiết kế được một đội hình biểu diễn lên tới 36 phương tiện đồng loạt trên mặt biển và trong bóng tối?

- Đó là thách thức lớn nhất. Mỗi chiếc Jetski, Flyboard hay Jetsurf đều phải di chuyển với độ chính xác từng giây. Chúng tôi thiết kế động tác theo mã thời gian và sử dụng hệ thống liên lạc chống nước giữa các vận động viên. Đội hình biểu diễn được chồng lớp liên tục để tạo nên nhịp diễn không ngừng nghỉ và đảm bảo không có va chạm nào xảy ra.

Để làm được điều này, chúng tôi sử dụng hệ thống FireOne – một công nghệ kiểm soát pháo hoa theo mã thời gian. Mỗi Jetski và Flyboard đều có bộ điều khiển riêng, nhận tín hiệu thời gian để kích hoạt pháo hoa chính xác đến từng giây. Hệ thống này đảm bảo mọi yếu tố – từ ánh sáng, nhạc, chuyển động – đều hòa quyện thành một thể thống nhất mỗi đêm.

Thử thách lớn nhất là làm sao để mọi chuyển động ăn khớp với nhau trong khi phải chịu áp lực từ hiệu ứng ánh sáng, laser và pháo hoa. Việc khác biệt ngôn ngữ – khi đội ngũ có tới 12 quốc tịch – cũng là một bài toán khó.

Khung cảnh tập luyện của các vận động viên những ngày này tại Cát Bà. Ảnh: Sun Group

- Nếu phải mô tả toàn bộ show bằng một từ hoặc cảm xúc, đó sẽ là gì?

- "Magnificent Journey" - một hành trình kỳ vĩ. Kỳ vĩ bởi vẻ đẹp thị giác và quy mô của nó. Show sẽ đưa khán giả trải qua nhiều tầng lớp cảm xúc và hòa mình vào biểu tượng văn hóa Việt Nam, qua một ngôn ngữ trình diễn đậm chất nghệ thuật.

- Từng biểu diễn ở Dubai, Singapore, Trung Quốc... cảm giác thực hiện show tại biển Việt Nam khác biệt thế nào, thưa ông?

- Đây là trải nghiệm độc nhất. Lần đầu tiên chúng tôi biểu diễn giữa biển khơi với 35 phương tiện cùng lúc trong bóng tối hoàn toàn. Cát Bà thực sự là một sân khấu thiên nhiên tuyệt đẹp.

Chúng tôi tin rằng "Symphony of the Green Island" sẽ đưa Cát Bà đến gần hơn với bản đồ du lịch toàn cầu. Một màn trình diễn đẳng cấp thế giới, gắn được với vẻ đẹp nguyên sơ và bản sắc văn hóa bản địa. Show diễn chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều du khách quốc tế đến khám phá.

Yên Chi