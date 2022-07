Show giải trí kết hợp văn hóa chơi game với du lịch

Gamer’s Paradise là show giải trí kết hợp giữa trò chuyện, thể thao điện tử và khám phá các địa điểm du lịch, lên sóng từ ngày 4/7.

Show giải trí được Marriott Bonvoy lên ý tưởng và đồng sản xuất với một đơn vị quốc tế chuyên thể thao điện tử. Đây là một loạt chương trình kéo dài 15 tập với mục tiêu tôn vinh sự đa dạng của văn hóa chơi game và thể thao điện tử trên nhiều nơi như Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Gamer’s Paradise có sự góp mặt của các vận động viên, chuyên gia về thể thao điện tử nổi tiếng. Theo thông tin từ ban tổ chức, khách mời của chương trình được hé lộ gồm nhiều cái tên nổi bật trong làng game như tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại Teddy (Kwangdong Freecs, Hàn Quốc); bình luận viên game Dota 2 Sheever; game thủ Street Fighter Kawano (Nhật Bản); game thủ Mobile Legends: Bang Bang Edward và OHEB (Blacklist International, Philippines); cosplayer và streamer Kiyo (Singapore)...

Các khách mời trò chuyện trong show Gamer's Paradise. Ảnh: Marriott Bonvoy

Mỗi tập sẽ xoay quanh một chủ đề thảo luận về các trò chơi điện tử, khám phá các xu hướng mới của ngành game. Bên cạnh đó, chương trình cũng sẽ giới thiệu các chuỗi khách sạn và khu nghỉ dưỡng của Marriott Bonvoy trên khắp Châu Á và cho phép người xem trải nghiệm các điểm đến du lịch thông qua các hình ảnh của mỗi trò chơi. Các tập của Gamer’s Paradise được chia làm 5 phần như: thảo luận về các chủ đề nóng trong làng game; trò chuyện với những tuyển thủ Esport được yêu thích tại Đông Nam Á; một ngày thư giãn và trải nghiệm du lịch cùng Marriott; trình diễn chơi game; chơi các trò chơi theo chủ đề.

Gamer’s Paradise công chiếu hàng tuần trên các nền tảng kỹ thuật số như Facebook, Twitch và YouTube... từ ngày 4/7 với phụ đề bằng nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt.

Eri Neeman và MikaFabs sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt show giải trí mới này. Eri Neeman đã từng làm MC cho nhiều sự kiện thể thao điện tử như ESL One Manila 2016, ESL One Birmingham 2019, Manila Masters và REV Major. MikaFabs là nhà văn, nhà sản xuất và người dẫn chương trình thể thao điện tử, từng giữ vai trò dẫn dắt cho các giải đấu địa phương và quốc tế cho Valorant và League of Legends: Wild Rift.

Theo đại diện ban tổ chức, mục tiêu của Gamer’s Paradise là tôn vinh thể thao điện tử, cho khán giả biết thêm nhiều khía cạnh của hệ sinh thái chơi game và cộng đồng game thủ. Đồng thời, chương trình sẽ mang những câu chuyện truyền cảm hứng của những tuyển thủ, vận động viên Esport thành tích cao đến gần hơn khán giả. "Loạt chương trình này cũng sẽ xoay quanh các địa điểm nghỉ dưỡng của Marriott Bonvoy trên khắp châu Á. Marriott Bonvoy là chương trình du lịch hữu ích dành cho game thủ chuyên nghiệp, những người cần đi lại thường xuyên," ông Carlos Alimurung, đại diện đơn vị sản xuất nói.

Julie Purser, Đại diện Marriott International chia sẻ: "Gamer’s Paradise sẽ mang đến cho người tham gia và khán giả trải nghiệm những chuyến du lịch ở cả môi trường ảo và thực tế. Chúng tôi hy vọng sẽ giới thiệu cách thế giới kỹ thuật số và game kết hợp với nhau và tạo ra những cảm hứng mới cho cộng đồng".

Marriott International là một trong những tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới có trụ sở chính tại Mỹ với hơn 7.500 khách sạn, hơn 30 thương hiệu khách sạn hàng đầu tại 132 quốc gia và vùng lãnh thổ trong đó có Việt Nam. Marriott Bonvoy là chương trình khách hàng thân thiết của Marriott International, bao gồm hơn 30 thương hiệu khách sạn uy tín hàng đầu thế giới và dịch vụ lưu trú của tập đoàn Marriott International.

Hoài Phương