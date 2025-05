Show diễn trên biển Cát Bà xác lập hai kỷ lục Guinness thế giới

Hải PhòngCác hạng mục trình diễn thuộc show "Symphony of the Green Island" vượt qua vòng thẩm định của Tổ chức Guinness World Records và được ghi nhận kỷ lục thế giới.

Theo đó show Bản giao hưởng Đảo Xanh (Symphony of the Green Island) xác lập hai kỷ lục: "Show diễn Jetski bắn pháo hoa có đội hình lớn nhất thế giới" (Largest Jetskis formation launching firework) và "Vận động viên nhào lộn bằng flyboard nhiều vòng nhất trong một phút" (Most backflips on a flyboard in one minute) bởi vận động viên Tomasz Kubik.

Show Symphony of the Green Island xác lập 2 kỷ lục thế giới trước thềm khai màn. Ảnh: Sun Group

Đại diện Sun Group cho biết, việc đề xuất xác lập kỷ lục Guinness cho Symphony of the Green Island đã có từ ngay đầu năm nay. Hai bên đã trải qua nhiều lần trao đổi, thống nhất các tiêu chí thẩm định. Theo đó việc kiểm định yêu cầu đầy đủ: hồ sơ kỹ thuật của thiết bị trình diễn (jetski, flyboard, pháo hoa), cấu hình vận hành an toàn, quy trình huấn luyện vận động viên, kế hoạch sân khấu trên biển, bản đồ đội hình và video thử nghiệm trước đó. Mỗi tài liệu đều phải qua kiểm duyệt độc lập từ phía Guinness World Records. Đại diện tổ chức cũng yêu cầu ban tổ chức chỉ định nhóm nhân chứng độc lập không thuộc đơn vị tổ chức, bao gồm chuyên gia pháo hoa, kỹ thuật viên thể thao nước, và giám sát an toàn nhằm bảo đảm khách quan.

Đại diện Tổ chức Guinness có mặt tại Cát Bà để thẩm định kỷ lục. Ảnh: Sun Group

Dưới sự giám sát trực tiếp của bà Sonia Ushirogochi – trọng tài cao cấp của Guinness World Records, quá trình thẩm định diễn ra trong chiều và tối ngày 21/5 bao gồm nhiều bước kiểm tra kỹ thuật riêng biệt đối với từng hạng mục kỷ lục.

Đối với kỷ lục cá nhân "Vận động viên nhào lộn bằng flyboard nhiều vòng nhất trong một phút", các điều kiện được kiểm tra bao gồm: kiểm định thiết bị flyboard, độ cao – tốc độ dòng nước, cấu trúc bộ đẩy, các tiêu chuẩn an toàn, khả năng kiểm soát thân thể trong không trung của vận động viên và điều kiện sóng tại thời điểm thực hiện.

Vận động viên Tomasz Kubik đã thực hiện thành công 43 cú backflip trong vòng 60 giây, vượt qua kỷ lục thế giới hiện tại là 41. Số lần được giám sát bằng thiết bị ghi hình đa góc, tổ nhân chứng độc lập và hệ thống đếm số vòng bằng cảm biến tốc độ góc.

Tomasz Kubik đã thực hiện thành công 43 cú backflip trong 1 phút. Ảnh: Sun Group

Nam vận động viên cho biết, lần lập kỷ lục thế giới này khó khăn với áp lực lớn. "Nhưng khi hoàn thành cú lộn cuối cùng, tôi biết mình đã vượt qua giới hạn của chính mình", Tomasz chia sẻ.

Theo tiết lộ từ đội ngũ huấn luyện, trong quá trình tập luyện chuẩn bị cho show, Tomasz đã từng đạt tới 46 cú nhào lộn liên tiếp trong điều kiện thời tiết và kỹ thuật lý tưởng. Điều này mở ra khả năng rằng trong suốt mùa show kéo dài đến đầu tháng 9 tại Cát Bà, khán giả có thể được chứng kiến anh tiếp tục phá kỷ lục mình vừa lập.

Với kỷ lục tập thể "Show diễn Jetski bắn pháo hoa có đội hình lớn nhất thế giới", đại diện Guinness đã tiến hành kiểm tra số lượng phương tiện, điều kiện gắn pháo hoa trên jetski (bao gồm loại pháo, thiết bị kích nổ, cơ chế đồng bộ với âm thanh và ánh sáng), sơ đồ đội hình vận hành, độ chính xác khi vận hành và khả năng phối hợp giữa người điều khiển và hệ thống kỹ thuật trung tâm. Trong buổi thẩm định, 20 jetski đã đồng thời vận hành các động tác phức tạp, vừa giữ được tốc độ, độ an toàn, vừa đảm bảo pháo hoa được kích nổ chính xác theo từng nhịp âm nhạc – ánh sáng laser – nước.

Màn biểu diễn kết của các vận động viên cho đêm khai màn. Ảnh: Sun Group

Kết quả hai nội dung kỷ lục đã được xác nhận là hợp lệ và đủ điều kiện để công bố.

Bà Sonia Ushirogochi cho biết, kết quả được theo dõi bởi hệ thống giám sát độc lập, tiêu chuẩn kỹ thuật riêng cho từng kỷ lục. Độ chính xác của đội hình jetski, độ khó kỹ thuật của flyboard và sự kết hợp giữa thể thao, nghệ thuật và pháo hoa - tất cả đều đạt yêu cầu.

"Tôi không chỉ thấy kỷ lục được lập, mà còn cảm nhận được năng lượng, đam mê và tinh thần sáng tạo của những con người tạo ra show diễn này", trọng tài của Guinness nói.

Chứng nhận của hai kỷ lục này sẽ được trao tới đại diện ban tổ chức và cá nhân vận động viên Tomasz Kubik tại đêm khai màn Symphony of the Green Island, dự kiến diễn ra tối 30/5.

Show diễn được dàn dựng bởi H2O Events và LaserVision, là sự kết hợp giữa bộ ba môn biểu diễn mạo hiểm gồm jetski, flyboard và jetsurf trên nền nhạc kết hợp hiệu ứng pháo hoa, pháo nước, ánh sáng sân khấu, được xây dựng nội dung dựa trên hình tượng nàng tiên hạc Cát Bà và thuyết Ngũ hành. Chương trình nằm trong chuỗi sản phẩm mới được Sun Group ra mắt tại trung tâm đảo, bao gồm chợ đêm Vui-Fest, cụm nhà hàng The Forest Beach Club và The Sea Beach Club cùng hệ thống vận tải xanh.

Yên Chi