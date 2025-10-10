Show diễn thể thao kết hợp pháo hoa trở lại Phú Quốc

Show "Symphony of the Sea" kéo dài 20 phút với các màn trình diễn flyboard, jetski trên mặt biển kết hợp pháo hoa và pháo nước, diễn ra hàng ngày từ 1/11.

Phiên bản mới của show Bản giao hưởng đại dương - Symphony of the Sea sẽ trở lại vịnh biển Thị trấn Hoàng Hôn lúc 19h50 hàng ngày. Các show mang đến màn trình diễn thể thao mạo hiểm trên biển kết hợp công nghệ ánh sáng, âm thanh hiện đại và pháo hoa nghệ thuật.

Show diễn mới có nội dung hướng đến tôn vinh văn hóa, cảnh đẹp và tinh thần đổi mới của Việt Nam. Xuyên suốt cốt truyện là những bản hòa tấu tạo nên bởi hệ thống âm thanh, ánh sáng, công nghệ laser được nâng cấp với chất lượng tương đương show diễn đạt hai kỷ lục Guiness thế giới là Bản giao hưởng Đảo Xanh tại Cát Bà.

Màn trình diễn pháo hoa thắp sáng bầu trời Thị trấn Hoàng Hôn ở phiên bản đầu tiên của show "Symphony of the Sea". Ảnh: Sun Group

Trong suốt show, các vận động viên flyboard quốc tế mang đến những màn nhào lộn trên không, cách mặt nước 15 m bằng thiết bị bay chuyên nghiệp. Để tăng hiệu ứng, họ diện trang phục có gắn đèn LED kết hợp pháo sáng và pháo hoa.

Cùng lúc đó, hàng chục chiếc jetski được các vận động viên điều khiển chạy vòng quanh trên mặt nước, tạo thành "trận địa pháo hoa" di động giữa biển. Nhạc nền của show được hòa âm phối khí từ các bản hit nổi tiếng thế giới, tiết tấu phù hợp từng chuyển động của người trình diễn để tạo sự đồng điệu.

Góp phần tăng hiệu ứng cho show diễn là màn bắn 400 quả pháo. Ban tổ chức đem đến 4 loại pháo gồm pháo hoa, pháo nước, pháo sáng và pháo diều, tạo hàng chục hiệu ứng khác nhau.

Vận động viên quốc tế trình diễn flyboard trên không với trang phục gắn đèn LED và hiệu ứng pháo sáng. Ảnh: Sun Group

Du khách có thể theo dõi Symphony of the Sea từ ba điểm nhìn gồm Cầu Hôn, nhà hàng Sun Bavaria GastroPub và bãi biển vịnh Hoàng Hôn. Trong đó, nhà hàng Sun Bavaria GastroPub được thiết kế như khán đài mở hướng biển với không gian hai tầng thoáng đãng. Tầng lửng mở rộng có khung kính trần cao, cho tầm nhìn không giới hạn, giúp chiêm ngưỡng trọn vẹn màn trình diễn. Nhà hàng còn phục vụ bữa tối với những món ăn cao cấp, kết hợp bia thủ công Sun KraftBeer trứ danh sản xuất ngay trên đảo.

Ngoài ra, Cầu Hôn cũng là điểm dừng chân với độ cao vừa tầm, giúp du khách chiêm ngưỡng toàn bộ màn trình diễn và tương tác trực tiếp với vận động viên.

Du khách có thể vừa dùng bữa, thưởng thức bia và xem trình diễn từ nhà hàng Sun Bavaria GastroPub. Ảnh: Sun Group

Phiên bản mới Symphony of the Sea do Sun Group hợp tác H2O Events và LaserVision. Đại diện ban tổ chức cho biết chọn tháng 11 để đánh dấu sự trở lại vì là thời điểm biển trời Phú Quốc đẹp nhất năm, đồng thời mở ra mùa lễ hội cuối năm với chuỗi hoạt động giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp.

Loại hình trình diễn kết hợp này từng thu hút nhiều sự chú ý tại các thế vận hội thế giới. Nay du khách đến Thị trấn Hoàng Hôn có thể thưởng thức trực tiếp với giá 600.000 đồng một vé.

Đan Minh