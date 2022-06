Show diễn ra mắt BST nam đầu tiên của LV tại Đông Nam Á

Bộ sưu tập là sự kết nối giữa thời trang và hội họa. Virgil Abloh đã đem đem hai tác phẩm "The Mechancholy of Departure" của nhà văn, họa sĩ với phong cách vẽ tranh siêu thực người Ý - Giorgio de Chirico và "The Painter’s Studio" của Gustave Courbet vào những thiết kế của mình.