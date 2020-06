Show diễn Ký Ức Hội An mở cửa trở lại

Từ tháng 6 – tháng 9, chương trình ưu đãi "Hội An an toàn, Công viên bừng sáng" giảm 30% giá vé chương trình biểu diễn Ký Ức Hội An cho toàn bộ du khách Việt Nam.

Công viên Ấn tượng Hội An cũng có ưu đãi vào thứ 6 và thứ 7 hằng tuần:

- Miễn phí vé vào cổng Công viên Ấn tượng Hội An

- Miễn phí vé xem chương trình Ký Ức Hội An cho trẻ em dưới 1.4m

- Giá vé chương trình Ký Ức Hội An dành cho toàn bộ du khách là người Việt Nam giảm còn 400.000 đồng

- Giá vé chương trình biểu diễn Ký Ức Hội An dành cho người Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế khi giảm còn 300.000 đồng



Chi tiết liên hệ hotline: 1900 636 600 và - Tặng voucher ẩm thực Hội An đặc sắc tại khu Làng Việt Nam dành cho một số hạng vé.Chi tiết liên hệ hotline: 1900 636 600 và website